Sumar reparte los primeros puestos de la lista europea a los comunes y Compromís frente a IU y Más Madrid

Incógnita despejada: Jaume Asens, candidato de Catalunya en Comú, ocupará el número dos de la lista europea mientras que Compromís ha conseguido que Sumar ceda con el tres, tras amagar con romper su alianza en los comicios de junio si no conseguían esa anhelada tercera posición que les garantiza, según las encuestas, obtener un escaño en el Parlamento Europeo. La coalición valencianista se reunía este jueves para someter a votación este acuerdo —en un momento que desde el partido mayoritario, Més-Compromís,son cada vez más las voces que piden repensar la alianza con los de Yolanda Díaz— y abordar el el reglamento para designar a su representante de cara a las primarias.

Ahora que tienen asegurada esa tercera plaza, tanto Més como Iniciativa del Poble Valencià, la formación minoritaria que antaño lideraba Mónica Oltra, se disputarán por conseguirla. En las quinielas de Més Compromís siempre ha estado el exconseller Vicent Marzà y el exeurodiputado Jordi Sebastià, mientras que desde Iniciativa querían impulsar a una mujer —para añadir paridad a la lista europea— con Isaura Navarro como la mejor situada ya que, por el momento, se descarta que Oltra decida volver a la política institucional tan pronto. Ella hubiera sido la candidata anhelada, tanto por Compromís como por Sumar.

El acuerdo con Catalunya en Comú y Compromís no pone punto y final a las negociaciones sobre la lista europea, sino que las complica más. La formación de la vicepresidenta segunda está negociando, en paralelo, con formaciones como Más Madrid, Izquierda Unida y Verdes Equo. Todos ellos aspiran a tener un puesto destacado —es decir, considerado ‘de salida’— en la lista europea, pero ni aunque consiguieran el mismo resultado que Unidas Podemos en 2019, cuando obtuvo seis escaños, se podría garantizar que todos tuvieran su hueco. De hecho, el representante de IU, Manu Pineda, planteó en una entrevista con infoLibre que “no se podía cuestionar” que a su organización le correspondía el segundo puesto, que finalmente recalará en Asens.

El puzzle no es fácil de encajar y fuentes de la dirección de la formación de Díaz asumen que “alguien saldrá descontento” —con toda probabilidad, IU— pero han priorizado, en este caso, a Compromís porque eran conscientes del “roto” que les podría haber supuesto una ruptura con los valencianos solo unas semanas después de la asamblea fundacional de Sumar. No obstante, Compromís no ha participado en la creación del partido a diferencia del resto de formaciones que también quieren un puesto de salida. Eso, según las voces consultadas, les debería haber dado ventaja en la lista sobre los valencianos.

Para solucionar el encaje de todos estos partidos, una de las posibilidades que sobrevuela y que incluso han llegado a plantear algunas voces de Compromís como el exsecretario de Empleo Enric Nomdedéu, es que se realice un sistema rotatorio de dos años y medio para que quienes se queden fuera del reparto inicial, puedan incorporarse a mitad de legislatura —que dura cinco años—. Se trata de un sistema que ya aplican algunas formaciones como Esquerra, Bildu y BNG, que en estas europeas vuelven a ir en coalición junto a Més per Mallorca, quien fuera aliado de Díaz el 23J.