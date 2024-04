Compromís amaga con romper con Sumar por el puesto en las europeas y su "invisibilización" en Madrid

El número tres de la lista para las europeas o nada. Es el órdago que ha lanzado Compromís a Sumar en plena negociación para configurar esa candidatura que cada día que pasa se le complica más al partido liderado por Yolanda Díaz. La coalición valenciana subraya que los de junio serán unos comicios "de extrema importancia" y quieren que Sumar les demuestre que les valora como socios. "Tenemos que ganar algo", resumen. Si el equipo de Díaz no les da ese puesto que, a tenor de las encuestas garantizaría su presencia en Bruselas, las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que no compartirán lista con Sumar.

Sin embargo, desde Sumar no se muestran preocupados por la amenaza de los valencianos. "Las negociaciones son complejas pero estoy convencido de que tendremos una lista unitaria fuerte", señaló este lunes el ministro Ernest Urtasun, que ejerce como portavoz de Sumar. En privado, la dirección de la organización de Yolanda Díaz reconoce que el escenario actual es "tenso" pero lo comparan con las negociaciones del 23J. "Cerraremos la lista con un poco de drama", señalan, en referencia a Compromís pero también a otros aliados como Izquierda Unida o Más Madrid.

En Sumar evitan especular con una fecha para tener cerrada la negociación y únicamente se comprometen a ratificar la lista una vez esté ya configurada. Es decir, cuando se produzca el reparto de puestos con los partidos. Compromís, no obstante, quiere zanjar la lista cuanto antes, pese a que todavía no tiene designado a su representante. "Nosotros lo que negociamos con Sumar es el puesto, independientemente de quien lo ocupe", explican desde el partido. Este martes la formación ha convocado una ejecutiva para aprobar el reglamento de primarias interno y hablar sobre las alianzas para esta cita y el sábado se celebrará un Consell nacional de Més-Compromís, el partido mayoritario de la coalición y menos proclive al pacto.

El conflicto con Sumar no acaba con las europeas. De hecho, sus raíces están en la propia alianza con los de Díaz en las generales, que les otorgó dos escaños en Madrid: el de Àgueda Micó, secretaria general de Més-Compromís y el de Alberto Ibáñez, coportavoz de Iniciativa. Aunque cuentan con un diputado más que la pasada legislatura, dentro de la organización no son pocas las voces que creen que están "más invisibilizados" ahora que en los últimos cuatro años. Además, consideran que la vicepresidenta segunda no ha priorizado en ningún momento la "agenda valenciana", con cuestiones como la financiación autonómica, la oposición a la ampliación del Puerto de València o el Tren de la Costa.

Alianza con ERC y Bildu o la vuelta de Oltra: las opciones de Compromís

"Las europeas son unas elecciones que incitan a la infidelidad". La frase es de Enric Nomdedéu, dirigente de Compromís, que ejerció como secretario de Empleo durante el Govern del Botànic. "Muchos nacionalistas valencianos que nos tenemos que conformar con las tibias políticas nacionales de Compromís ven en la la lista de Esquerra-Bildu-BNG-Més una opción muy atractiva", explica en conversación con infoLibre. Es más, recuerda que él fue uno de los que reclamó que se hiciera una consulta a la militancia sobre las posibles alianzas —antes de iniciar las negociaciones—, que fue rechazada por la Ejecutiva de Compromís por "falta de tiempo".

Nomdedéu revela que ERC ofreció a Compromís tener el número seis dentro de la lista de 'Ara Repúbliques' pero lo rechazaron al no tener prácticamente ninguna opción de salir. "En 2019 sacaron tres escaños que veremos si repetirán. Esto da cierta fuerza argumental a la Ejecutiva en el sentido de decir que necesitamos una voz propia, y esta opción no nos la garantiza". Según el dirigente de Compromís, eso les "refuerza" a ir con Sumar en las europeas, bajo la premisa de que después cada eurodiputado puede incorporarse en la 'familia europea' que quiera.

No obstante, también se muestra escéptico sobre las posibilidades de la candidatura que va a encabezar Estrella Galán. "La cabeza de lista la ha designado Sumar y tanto IU como Más Madrid, Equo, los comunes y la misma Sumar reclaman el segundo puesto", subraya. "Eso hace que en el mejor de los casos nos puedan ofrecer el cuarto, porque tiene lógica que los partidos que se han integrado en Sumar tengan más fuerza negociadora que Compromís que, afortunadamente, no lo ha hecho", razona. Así, tampoco cree que esta candidatura les pueda garantizar tener representación en Bruselas, donde no lograron escaño en 2019.

Nomdedéu también se moja sobre Mónica Oltra, ante la posibilidad de que concurra en un puesto destacado de la lista. "Tal y como lo veo, sería una vuelta con fuerza y nadie le podría discutir un tercer puesto, porque es alguien 'votable' en todo el Estado, por encima de cualquier otro candidato de Compromís o del mismo Sumar. Su perfil es muy bueno: nació en Alemania, habla idiomas, tiene experiencia parlamentaria y de gobierno", detalla, destacando también que el hecho de ser una mujer frente a una lista de candidatos hombres también le daría más impulso.

El dirigente de Compromís no cree que haya una intención de "mandarla lejos" e incluso plantea una fórmula que ya aplican formaciones como ERC y Bildu para que el escaño cambie de manos a la mitad de la legislatura, es decir, dentro de dos años y medio. "Eso sería una rehabilitación pública para ella y después puede volver antes de que haya elecciones", lanza. Aun así, Nomdedéu "la ve más" encabezando la lista local de València tras la retirada de Joan Ribó. Con todo, destaca que todo son elucubraciones, ya que por el momento se desconocen sus planes. "Entiendo que tiene dos hijos que cría sola y que trabajar a Bruselas sería un caos organizativo".

¿Ruptura con Sumar en el Congreso?

Si finalmente Compromís y Sumar no alcanzan un acuerdo para las europeas, la coalición valencianista explorará otras alianzas para tratar de tener un escaño en Bruselas, pero fuentes de la formación aclaran que no tendría por qué implicar una ruptura también en el grupo parlamentario. Sin embargo, sí que complicaría la relación, especialmente después de que el senador de Compromís, Enric Morera, verbalizara públicamente que "daba por concluida" la relación entre su organización y el Gobierno de Pedro Sánchez.

El sector de la organización encabezado por Més, lleva tiempo reclamando más autonomía respecto de Sumar y reclamando contrapartidas para mantener su apoyo al Ejecutivo. "Hay más gente de la que parece, e instalada en los órganos de decisión, que querrían una ruptura con Sumar", admite Nomdedéu, que aboga por mantener la alianza siempre y cuando no haya un "incumplimiento flagrante" por parte de los de Díaz pero sí pide repensar esa coalición en las próximas generales. "Podemos advertir de que no volveremos a pactar en las estatales, creo que tenemos que ir solos de una vez", explica.

A la organización tampoco le ha gustado que Sumar quiera tener una estructura territorial al margen de Compromís. "Intentan implantarse en el País Valencià con estructura propia pese a lo que se pactó", señala. A su juicio, Compromís debería "marcar posición propia" en "todo" y si Sumar les acompaña bien, pero si no lo hace asegura que no quiere "perder la autonomía" de sus dos escaños. Los valencianos quieren exhibir que cuentan con independencia —han evitado involucrarse desde el primer momento en la creación de Sumar— y demostrar que ellos son la formación "fuerte" del espacio al contar con una "marca consolidada".

Sin embargo, en Iniciativa, el partido minoritario de Compromís y cuya representante más destacada es Mónica Oltra, no hacen el mismo análisis. Fuentes de la organización subrayan que su vocación es la de ser una "herramienta de mayorías" que transforme la sociedad desde la acción de Gobierno y no desde la oposición con posiciones más "puristas". Así, estas voces defienden que su electorado lo que quiere es "verlos gobernando", mientras que hay una parte de los cuadros del partido que, a su juicio, buscan un votante más de "nicho". En ese sentido abogan por mantener la alianza con Sumar y defienden trabajar desde la acción institucional, tanto en el Congreso como desde el Gobierno, para llegar más lejos.