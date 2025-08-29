Sumar reclama al PSOE que vete en el Congreso el acto de Vox sobre "ideología de género"

El diputado de Sumar Gerardo Pisarello ha criticado este viernes que el PSOE haya dado "el visto bueno" a que la Mesa del Congreso estudie avalar una charla de Vox titulada 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina' y ha afirmado que los socialistas deben impedir que "el discurso fascista" tenga visibilidad. Ha informado EFE.

Lo ha expresado en una entrevista en Cuatro al ser preguntado por unas charlas promovidas por el partido de Santiago Abascal y que tratará la próxima semana la Mesa del Congreso.

Bolaños dice que el Congreso puede acoger las jornadas de Vox sobre "ideología de género" pero sin discursos de odio Ver más

Ha reprendido Pisarello a los socialistas por no negarse tajantemente a un acto "negacionista de la violencia de género" y ha recordado que se debe suspender ya que el propio Congreso lo hizo en mayo con un supuesto "documental" de Vox sobre la historia de los socialistas que estaba "lleno de falsedades" y promovía "discursos de odio".

Por ello, ha remarcado que la actitud del PSOE representa "poner una alfombra" en el Congreso para un "discurso fascista" que "tiene consecuencias en la calle".

Vox, ha señalado el diputado de Sumar, no representa al conjunto de la ciudadanía española y solamente "es el partido de un pequeño grupo de poderosos que intenta hacer demagogia".