Malestar entre los socios de Sumar por el reparto de puestos en la lista para las europeas

La lista de Sumar para las europeas se encaraba desde hace meses como un puzzle difícil de resolver, pero ha acabado siendo un rompecabezas cuyas consecuencias son difíciles de medir. El encaje de las formaciones componen la coalición no ha sido fácil y, como ocurrió el 23J, hay ganadores y perdedores en el reparto. Los vencedores de la pugna han sido, por un lado, Catalunya en Comú, que garantiza que Jaume Asens tenga un escaño en Bruselas los próximos cinco año, al igual que Compromís que —salvo descalabro absoluto— volverá a la Eurocámara tras quedarse fuera en las elecciones de 2019. Ambos partidos se garantizan la segunda y tercera plaza de la lista, los considerados 'puestos de salida'.

En la otra cara de la moneda están Izquierda Unida y Más Madrid. Los primeros confiaban en situar a su candidato, el eurodiputado Manu Pineda, en la segunda plaza, pero han sido relegados a la cuarta posición, lo que ha encendido los ánimos de la organización hasta tal punto de convocar una reunión extraordinaria de la Colegiada Federal este viernes. Tras horas de debate, rechazaron la propuesta de Sumar alegando que era "incompleta", pero evitaron certificar la ruptura que llevaba planeando horas. Los segundos han aceptado el quinto puesto y públicamente han reivindicado su papel, pero en privado discrepan de los criterios del reparto.

Ambos partidos destacan que se han involucrado desde el primer momento en el proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz. No solo cediéndole sus cuadros y estructuras para las elecciones generales, sino también participando en la creación de Sumar como organización. Un paso que, por ejemplo, no ha dado Compromís. La coalición valencianista únicamente participó en la alianza de las generales y desde el primer momento dejó claro que no iría más allá. De hecho, desde el sector mayoritario de Compromís no son pocas las voces que piden "repensar" la alianza con Díaz por su "invisibilización" en Madrid. Así, tanto IU como Más Madrid consideran que tenían prioridad sobre ellos y lamentan que el negociador de Díaz, Josep Vendrell, haya decidido relegarlos en la lista sin darles margen a nada más.

Además, fuentes de las dos formaciones también inciden en la cuestión numérica. Es decir, en los votos que cada uno de ellos aportan a Sumar como organización. En el caso de IU, al ser un partido de carácter estatal arraigado especialmente en Andalucía y Asturias, en el que Sumar se está apoyando también en territorios como el País Vasco de cara a las elecciones del 21A. Por su parte, Más Madrid cuenta con el capital que le confiere ser los líderes de la oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida. En las autonómicas y municipales del pasado año, la organización de Mónica García y Rita Maestre obtuvo más de seiscientos mil votos en la Asamblea y la mitad en el Ayuntamiento de la capital. Por tanto, consideran que Sumar no se ha guiado por "criterios objetivos" a la hora de hacer el reparto.

Las fuentes consultadas por infoLibre consideran que se les está "ninguneando" en las europeas. Sin embargo, a diferencia de IU, Más Madrid ha evitado entrar en el choque directo ya que nunca han tenido un escaño en las europeas y la batalla que les interesa dar es la del despliegue territorial. Los de García defienden que su marca es la que funciona en la región y no aceptan la fórmula mixta que plantea Sumar. Para IU sí que se trata de un asunto de vital trascendencia, ya que en las pasadas elecciones obtuvieron dos actas en su alianza con Unidas Podemos —la de la actual ministra Sira Rego y el citado Pineda— y desde Bruselas pueden darle fuerza a sus tesis.

IU se da hasta el 25 de abril para decidir si concurre con Sumar

La dirección federal de IU remitirá al conjunto de federaciones territoriales la propuesta de Sumar para debatirla y, tras el debate en los territorios "se convocará una Coordinadora Federal la semana del 25 de abril para votar la decisión definitiva", explica la organización en un comunicado, en el que también lamentan que Sumar "hable de los puestos" pero no concreten "elementos importantes a nivel político y organizativo". Señalan que, sin esos elementos encima de la mesa, no pueden tomar una decisión definitiva.

El malestar dentro de la organización es palpable y desde la dirección lamentan que la negociación se haya gestionado sin tener todos los detalles cerrados, más allá de los puestos de la lista concretos. Así, consideran que se tienen que abordar aspectos como la propia campaña electoral, el reparto de los espacios televisivos o el marco discursivo. En ese sentido señalan que el enfado no viene por los recursos económicos, que están muy pautados en la Eurocámara.

Para Izquierda Unida era de vital importancia garantizar que su candidato estuviera en uno de los puestos de salida —el dos o el tres, pese a que desde Sumar ponen esa barrera en el seis— y garantizar que más personas de esa lista se unieran al grupo parlamentario de la Izquierda. Sin embargo, ni una ni otra se han cumplido, ya que aunque todavía es pronto para saber dónde se va a situar la cabeza de lista, Estrella Galán, tanto Catalunya en Comú como Compromís siempre han formado parte del Grupo de Verdes/ALE.

Una 'familia' política a la que el propio Pineda criticaba abiertamente en una entrevista con infoLibre: "Yo nunca iría con los verdes, pero es que los verdes nunca me permitirían ir con ellos. He sido abiertamente crítico porque nosotros rechazamos el ecocapitalismo, la economía neoliberal disfrazada de ecologista, pero a ellos les pintas un tanque de verde y parece que ya está todo bien". En la citada entrevista, el eurodiputado de IU también afirmaba que su organización temía que su "generosidad" se interpretara "como debilidad" y "se asumiera que podemos estar haciendo fotocopias porque no nos vamos a ir".

Más Madrid acepta el puesto pero quiere que se tengan en cuenta sus votos

Aunque a Más Madrid no le convence el quinto puesto que Sumar les ha dado, su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, considera que "lo importante ahora es mirar hacia delante" y centrarse en "hacer la mejor campaña posible para llevar un discurso verde, feminista y de justicia social al Parlamento Europeo, que es más necesario que nunca", explica la portavoz en la Asamblea a preguntas de infoLibre. "El mayor esfuerzo de Más Madrid en todo momento durante la negociación ha sido el de construir una candidatura sólida y que cuidara la diversidad y la armonía de las fuerzas que concurren juntas en estas elecciones", prosigue.

Otros cargos de la formación como Héctor Tejero —responsable de estrategia de Más Madrid y asesor en el Ministerio de Sanidad— también se han pronunciado abiertamente sobre las negociaciones destacando la generosidad de su formación. "[En] Más Madrid hemos hecho todo lo posible por cuidar el espacio, que se le nota jodido. No dando titulares y actuando con responsabilidad para favorecer un acuerdo complicado. Ahora a pelear una Europa más verde y justa. Al lío, que hay faena", escribía en X. El concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, también destacaba el "gran trabajo" de Más Madrid en las negociaciones y apuntaba al "papel imprescindible" que tendrá su formación "para el futuro de la próxima década".

En privado, fuentes de Más Madrid reconocen que el puesto que les han ofrecido no les garantiza entrar en la Eurocámara y que, pese a ello, ofrecerán sus recursos para hacer campaña por Galán y el resto de nombres que componen la lista. En ese sentido subrayan que cuentan con un suelo de votos "muy alto" en la Comunidad de Madrid y creen que "hace falta" en un contexto como el actual, en el que también se presentan otras listas como la de la exministra Irene Montero.

Por el momento se desconoce quién representará a Más Madrid en esos comicios, aunque el nombre de Eduardo Rubiño estuvo sobre la mesa para encabezar esa candidatura. Sin embargo, el equipo de Díaz lo acabó descartando por falta de consenso con otras organizaciones, al igual que sucedió en el caso de Elizabet Duval, y optó por una desconocida Estrella Galán, que cuenta con experiencia en el tercer sector pero que nunca había dado el paso a la política institucional.

Verdes Equo se queda fuera del reparto 'de salida' y propone un sistema rotatorio

El que se ha quedado fuera del reparto de los considerados puestos clave —si IU acepta ir en cuarto lugar, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez-Palop tendría previsiblemente la sexta plaza— es Verdes Equo, otro de los aliados de Sumar que el 23J también se quedó fuera de las listas. De cara a las europeas habían pedido que vicepresidenta que situara al coportavoz del partido verde y miembro de la directiva de Sumar, Florent Marcellesi, en un lugar destacado.

En estos semanas fuentes de la formación recalcaban que habían "colaborado plenamente en el desarrollo organizativo de la nueva plataforma" y que "también habían "facilitado" el respaldo de Los Verdes Europeos, cuya copresidenta Mélanie Vogel asistió a la asamblea fundacional. Según revelan fuentes cercanas a la organización, Verdes Equo propone establecer turnos rotatorios de dos años y medio — al igual que hacen ERC, Bildu y BNG— para que Marcellesi pudiera acceder a la Eurocámara pasada la mitad de la legislatura.