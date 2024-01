Tellado condena el acto ultra frente a Ferraz, pero acusa a Sánchez de tener "una estrategia de victimización"

58 horas después, llegó la condena. La pronunció el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, en una entrevista en Telecinco en la mañana de este miércoles, tres días después de que los hechos tuvieran lugar.

Eso sí, utilizó la misma fórmula que EH Bildu para hablar de ETA: “Nosotros condenamos siempre la violencia y todo tipo de violencia”. Para acusar, a continuación, al PSOE de no condenar hechos semejantes que afectaron en el pasado al rey o a Alberto Núñez Feijóo. “Tengo que recordar que en aquellos momentos yo no he visto al Partido Socialista poner el grito en el cielo como sí lo hacen ahora”, reprochó.

“Nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia, la condenamos siempre, vaya contra quien vaya y le exigimos al Partido Socialista que haga exactamente lo mismo” y que “deje de dar lecciones, que no sabemos muy bien de qué, y que desde luego condene la violencia y la condene siempre”. “Hay mucha hipocresía”, remachó.

La noche anterior, en un programa más escorado hacia la ultraderecha emitido por Periodista Digital, lejos de emitir algo parecido a una condena, Tellado, acusó al presidente de practicar una “estrategia de victimización” y le hizo responsable de los ataques que están sufriendo él personalmente y su partido.

“Estamos viendo a lo largo de las últimas semanas una estrategia de victimización permanente. Pedro Sánchez quiere ser víctima, no se sabe de qué, cuando es el único responsable de lo que está pasando en nuestro país”, aseguró en esa entrevista.

Las quejas del PSOE, asegura Tellado, no tienen sentido. “La reacción del Partido Socialista forma parte de una estrategia de victimización de Pedro Sánchez y del propio partido”, insistió. En realidad, los socialistas “no están legitimados para responder de esa forma” porque han pactado la despenalización del delito de injurias al rey. El portavoz del PP reprochó también al PSOE querer despenalizar “los homenajes a terroristas y el delito de enaltecimiento del terrorismo”, lo cual no es cierto.

“El Partido Socialista no está legitimado para mantener el discurso que están manteniendo y creo que tienen una doble vara de medir, una piel muy fina cuando tienen que soportar determinadas críticas”, recriminó. Y acusó al PSOE no haber actuado del mismo modo cuando el que recibe los ataques es el alcalde de Madrid y lo era Alberto Núñez Feijóo cuando ocupaba la Presidencia de la Xunta.

“Desde luego, esas imágenes a nadie nos gustan, pero el Partido Socialista debería tener la misma vara de medir”. Es una “estrategia de victimización que mantiene el propio Pedro Sánchez”, repitió, “para no hacerse responsable de la situación política que vive en nuestro país y que ha provocado él mismo con unas ansias de poder sin límites”.

Oposición “muy dura”

En la misma entrevista, Tellado confirmó que tiene el encargo de Feijóo de liderar una oposición “muy dura” al Gobierno. Lo repitió hasta en tres ocasiones: “Vamos a trabajar duro, siendo muy duros y contundentes a la hora de hacer oposición al Partido Socialista. Tenemos la obligación de hacer una oposición dura, contundente y proporcionada a los errores que cometa este gobierno. No vamos a defraudar: lo que vamos a hacer es representar una inmensa mayoría de españoles que no están de acuerdo con lo que está pasando en nuestro país. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a hacer una oposición dura y contundente”.

El portavoz del PP también reveló el principal objetivo de su partido para la legislatura: absorber el espacio político de Vox. “Vamos a aprovechar este tiempo para construir una alternativa. Si algo hemos aprendido del resultado electoral del 23 de julio es que, si el voto del centroderecha se divide, al final el beneficiado es el Partido Socialista y es Pedro Sánchez”. Según la mano derecha de Feijóo, el proyecto del PP “tiene que representar la unión del voto del centroderecha para construir un proyecto sólido, un proyecto de 10 u 11 millones de votantes que nos permitan ser alternativa real y echar a Pedro Sánchez, que es lo que nos demanda la ciudadanía”.