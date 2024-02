Teresa Jordà revela la conversación que tuvo con el PP: "Recogí el encargo, le dije que lo veía difícil"

La diputada de ERC Teresa Jordà ha verbalizado este martes las conversaciones que mantuvo con Carlos Floriano (PP) a finales de agosto, en el marco de las negociaciones de cara a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. "Me llamó para ver si era posible que nos pudiéramos ver. Era en el momento justo en que Núñez Feijóo estaba trabajando en su investidura. Yo simplemente recogí el encargo, le dije que lo veía difícil, pero en cualquier caso hablaría con quien tenía que hablar. Lo hice y evidentemente pues no nos vimos con el Partido Popular", ha relatado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Jordà ha señalado que el diputado del PP "insistió lo justo y necesario" y, en este contexto, ha contado que tenía que consultarlo con su partido, pero le avanzó que era difícil apoyar a Feijóo. "El Partido Popular es quien provocó y puso gasolina en el conflicto político entre Cataluña y el Estado español", ha recordado. "Fue un no rotundo para sentarnos a hablar con Feijóo", ha añadido.

Rovira desvela que el PP quiso negociar con ERC la investidura y el partido de Feijóo lo niega Ver más

Así, ha defendido que ERC, a diferencia de Junts, "no se sentó" con los conservadores y ha acusado al PP de "hipocresía extrema" por abrirse a "estudiar la amnistía" y "ofrecer indultos" a los condenados por el procés catalán.

Al hilo, Jordà ha mostrado sus dudas de que Floriano le llamara "por su cuenta". "Pero en cualquier caso es su palabra", ha insistido. Eso sí, ha garantizado que el diputado conservador la llamó en agosto para hablar de la investidura de Feijóo.

De esta manera, la diputada ha corroborado lo que ha adelantado la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien ha afirmado que el PP propuso a los republicanos pactar en el Congreso de los Diputados una investidura del entonces candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, pero declinaron. "Después de las elecciones españolas, vino un diputado del Congreso de los Diputados a proponer que habláramos. Un diputado llamado Carlos Floriano se dirigió a Teresa Jordà", ha explicado en una entrevista de este martes en Ser Cataluña. "Ellos querían conformar una mayoría y nosotros le respondimos que nosotros no hablamos con el PP y que no. Que gracias, pero que no", ya que desde ERC entendían que solo había la posibilidad de conformar un bloque progresista en la Cámara Baja.