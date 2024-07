Uno de cada tres menores contacta con desconocidos en internet y el 37% sabe cómo saltarse los controles

Casi nueve de cada diez adolescentes se conectan varias veces al día a Internet o están permanentemente en la red. El 37% dice saber cómo saltarse las medidas de control. Asimismo, el 58% utilizan internet de manera habitual desde los 11 años, y casi uno de cada tres lo hace desde antes de cumplir los 10 años. Así se desprende del informe de Save the Children que recoge Europa Press, realizado dentro de la campaña #DerechosSinConexión, que analiza los derechos de la infancia y la adolescencia y su protección en el entorno digital. Para el estudio se han realizado encuestas a 3.315 adolescentes de 14 a 17 años en España.

Según los resultados, los adolescentes utilizan internet principalmente para entrar en las redes sociales (79,8%), el consumo de contenidos (78%) y la comunicación (75%). Las chicas utilizan más la red para escuchar música y ver más series o películas o comprar, mientras que ellos ven más contenido de otros creadores y se informan más, aunque la mayor diferencia se encuentra en los juegos online: casi el 75% de los chicos los utilizan, frente al 15% de las chicas.

"La infancia y la adolescencia, al igual que las personas adultas, no pueden separar su identidad en la vida real de la que construyen en internet. El mundo digital ofrece posibilidades para ejercer derechos de los niños como son el derecho a la educación, a la información, libertad de expresión o el de asociación pero también corren riesgos cuando están conectados", ha explicado Andrés Conde, director de Save the Children.

A la hora de establecer normas de uso en casa para limitar o controlar las actividades de niños, niñas y adolescentes en internet, solo tres de cada diez aseguran tener limitadas las horas de conexión, mientras que un 38% afirma que sus familiares le han explicado los posibles riesgos a los que se enfrentan mientras están en la red.

Uno de los riesgos a los que se enfrentan niños, niñas y adolescentes por internet es el de la exposición a contenido erótico y pornográfico: casi seis de cada diez adolescentes han encontrado este tipo de contenido sin buscarlo.

"La exposición a estos contenidos puede tener consecuencias muy negativas para su desarrollo, ya que genera en ellos una percepción de las relaciones sexuales basadas en un modelo patriarcal que incluso erotiza la violencia contra las mujeres. Estas consecuencias se agravan cuando llevan estas conductas sexuales a sus propios encuentros, tal y como ya vimos en nuestro informe (Des)información Sexual", afirma Conde.

Otro riesgo al que se enfrentan en la red es el contacto con personas desconocidas, según la organización. Uno de cada tres adolescentes contacta con desconocidos a través de internet, y el 23% afirma que sí se encontraría con una persona desconocida. Resulta especialmente importante la diferencia por género: el 27,4% de chicos sí consideraría quedar con personas que sólo conocen por internet, frente al 17,3% de las chicas.

Respecto a la violencia digital, uno de cada tres adolescentes no cree que enviar fotos de carácter sexual sin permiso es o deba ser un delito, o no está seguro de que deba serlo (en el caso de los chicos, este porcentaje asciende hasta un 40%, mientras que para las chicas es de un 26%).

De la misma forma, un 43% no cree o no está seguro de que mandar mensajes de odio sea delito (siendo, de nuevo, mayor el número de chicos que no cree que estas conductas lo sean o deban serlo, situándose en casi el 50% frente al 37% de las chicas). Además, uno de cada cuatro adolescentes no sabría dónde denunciar un caso de violencia online.

"Aunque una mayoría identifica ciertas conductas como delitos, no deja de ser preocupante que haya porcentajes significativos que no las identifiquen, bien porque piensen que estas no son delitos, porque piensen que no deben serlo, o porque no lo sepan. El primer paso para protegerse de la violencia es saber identificarla", ha indicado el director.

Campaña #DerechosSinConexión

A tenor de estos datos, la organización ha pedido al Gobierno, dentro de su campaña #DerechosSinConexión, desplegar todas las medidas que recoge la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) para proporcionar entornos seguros a la infancia en el entorno digital a la vez que se garantiza que se cumplen todos sus derechos.

Protección de Datos apunta a la adicción a la tecnología: "Nadie le da marihuana a un bebé, pero sí un móvil" Ver más

Asimismo, Save the Children apuesta por educar a niños, niñas y adolescentes en un uso responsable y seguro de internet y las nuevas tecnologías. Es imprescindible dotarlos de herramientas para que estén lo más seguros posibles en el entorno digital desde las familias y la escuela, a quienes los poderes públicos deben otorgar las herramientas y formaciones necesarias.

Otra medida que Save the Children considera prioritaria es la de implementar mecanismos efectivos para prevenir la violencia y el acceso al contenido perjudicial en internet. Considera necesaria la colaboración entre la Administración y las plataformas de internet para la aplicación efectiva de la edad mínima de acceso a los servicios y contenidos digitales y del consentimiento para compartir datos de carácter personal. Asimismo, reclaman la implantación de la educación afectivo-sexual en igualdad de género y diversidad.

"De la misma forma que no prohibimos a la infancia salir de casa porque hay peligros, no podemos con esa excusa prohibirles el acceso a internet. La entrada en la red debe ser progresiva y adaptada a cada edad, siguiendo las recomendaciones pediátricas, de ciberseguridad y de salud mental", ha concluido Conde.