Trump asegura que EEUU retirará "mucho más de 5.000" soldados de Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este fin de semana que planea retirar "mucho más de 5.000" soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, en medio de sus críticas hacia los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Irán, informa EFE.

"Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000", dijo Trump en declaraciones a los medios en Florida.

Esta afirmación también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al mandatario republicano de haber sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo final al conflicto.

Los comentarios de Trump se producen un día después de que altos funcionarios del Pentágono adelantaran que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, había ordenado la retirada de "aproximadamente 5.000 soldados de Alemania".

Esta decisión se debía a las "necesidades y condiciones del teatro de operaciones", aunque coincidió con tensiones entre la Administración Trump y sus aliados europeos, a quienes recrimina por no haber ayudado en el conflicto en Irán.

Según las fuentes del Pentágono, "la retirada se completará en los próximos seis a doce meses".

Actualmente, el Ejército estadounidense tiene una presencia masiva en Alemania con más de 36.000 soldados en servicio activo, distribuidos en varias instalaciones clave del país, entre ellas la base aérea de Ramstein, el cuartel general en Wiesbaden, las áreas de entrenamiento de Grafenwöhr y Hohenfels en Baviera, la base aérea de Spangdahlem y el complejo militar de Stuttgart.

Pese a que Merz fue uno de los primeros líderes europeos en apoyar los ataques de EEUU e Israel a Irán, su posición se ha vuelto más crítica con el paso del tiempo.

La postura del canciller alemán le han valido los reproches del republicano, que ayer advirtió a Merz, que debería ocuparse más de "arreglar" su país "roto" y poner fin a la guerra en Ucrania, que en "interferir" en el conflicto con Irán.

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto con Tel Aviv inició la guerra contra Teherán el pasado 28 de febrero, sin consultar o comunicar nada previamente a sus socios de la OTAN.

Merz dice que la retirada de soldados "no tiene relación" con sus críticas sobre Irán

Merz, por su parte, defendió sus críticas a la estrategia de EEUU en Irán y sostuvo que el anuncio de la retirada parcial de soldados estadounidenses no tiene "ninguna relación" con su desencuentro con el presidente estadounidense por el conflicto en Oriente Medio.

En una entrevista en el programa de Caren Miosga de la primera cadena de televisión pública, ARD, con motivo del año que cumplirá como jefe de Gobierno alemán el próximo día 6, Merz restó importancia a la anunciada retirada de más de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania en los próximos seis a doce meses.

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"Quizá se esté exagerando un poco, pero no es algo nuevo", dijo el canciller en el programa, según el adelanto de la cadena.

Merz sostuvo que se trata de un contingente que el expresidente estadounidense Joe Biden había desplegado de manera temporal en Alemania a raíz de la guerra rusa en Ucrania y sobre cuya retirada se venía hablando desde hace tiempo.

Al ser preguntado si sus críticas sobre Irán han tenido algo que ver, el político conservador fue tajante: "No existe ninguna relación".