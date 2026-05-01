Trump elevará al 25% el arancel a los coches europeos tras acusar a la UE de violar el pacto comercial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a la Unión Europea (UE) de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y anunció que, como consecuencia de ello, elevará al 25% el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque comunitario, según informa Efe.

"Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump insistió en que "queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los EEUU, no se aplicará ningún arancel".

No está claro bajo qué autoridad elevará los aranceles a la UE, después de que el Tribunal Supremo le invalidó en febrero gran parte de los que ya había fijado, con lo que desmontó el esquema arancelario utilizado en su guerra comercial contra los socios de EEUU. Tras este revés, el presidente estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.

A mediados de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual la UE aceptaba un arancel del 15% para la mayoría de productos europeos a cambio de que EEUU exporte la mayoría de los suyos al 0%.

El pacto comercial aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática por el control de la isla de Groenlandia, de soberanía danesa.