El Supremo de EEUU declara ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por Trump

  • El tribunal concluye que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por Trump para imponer los gravámenes
El presidente estadounidense, Donald Trump, reacciona tras su intervención en un evento económico en Coosa Steel Corporation. Erik S. Lesser/AGENCIA EFE

La Corte Suprema de EEUU declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario, informa EFE.

Europa responde a Trump con la suspensión del acuerdo arancelario y 90.000 millones en tarifas adicionales

Europa responde a Trump con la suspensión del acuerdo arancelario y 90.000 millones en tarifas adicionales

