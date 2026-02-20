El Supremo de EEUU declara ilegales la mayoría de los aranceles impuestos por Trump
La Corte Suprema de EEUU declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario, informa EFE.
Noticia en ampliación