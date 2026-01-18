Los países europeos rechazan la idea de Trump de subir aranceles a quien envíe tropas a Groenlandia

Algunos de los socios europeos de EE.UU. rechazaron la amenaza del presidente de este país, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles del 10% a todos los productos de los países que han enviado tropas a Groenlandia como expresión de su compromiso con esa isla ártica y con Dinamarca, de la que depende y que el inquilino de la Casa Blanca desea anexionarse, según recoge EFE.

Las nuevas posibles víctimas de los aranceles de Trump, herramienta que ya usó con motivaciones políticas contra otros países, como Brasil o India, serían tanto miembros de la Unión Europea (UE), como de fuera del bloque comunitario. Algunos ejemplos son Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Trump subrayó además, en su red Truth Social, que subirá los aranceles hasta un 25% en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

El instrumento anticoerción europeo que pide Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pedirá a la UE que active el instrumento anticoerción europeo por las amenazas de aranceles de Donald Trump, informaron este domingo los medios franceses, citando fuentes próximas al Elíseo.

Este mecanismo que data de finales de 2023 abriría la puerta a la UE para aplicar contra Washington una amplia gama de sanciones, entre ellas la imposición de tarifas aduaneras a productos de ese país, así como restricciones en el acceso a licitaciones públicas europeas.

En un mensaje en X, Macron ya había advertido de que "las amenazas arancelarias son inaceptables" y aseguró que los europeos responderán "de manera unida y coordinada si estas se confirmaran".

La respuesta de los organismos europeos

Esos aranceles "podrían provocar una peligrosa espiral descendente", advirtieron los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, en Asunción, donde presidieron la firma del Tratado UE-Mercosur.

La medida "socavaría las relaciones transatlánticas y podría provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", dijeron ambos líderes europeos en un comunicado conjunto compartido en redes sociales.

Von der Leyen y Costa insistieron en su defensa de la integridad territorial y la soberanía como principios fundamentales del derecho internacional y subrayaron su "interés transatlántico común en la paz y la seguridad en el Ártico, también a través de la OTAN".

Críticas desde Países Bajos e Inglaterra

Por qué anexionarse Groenlandia no le garantiza a Trump el acceso a las tierras raras Ver más

El ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, aseguró que se mantienen en contacto con Bruselas para coordinar una respuesta. "Los Países Bajos están en estrecho contacto con la (Comisión Europea) y sus socios para dar una respuesta", dijo el ministro neerlandés en redes sociales, añadiendo que "las maniobras militares relacionadas con los ejercicios en Groenlandia tienen por objeto contribuir a la seguridad en la región ártica".

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, tildó de "completamente errónea" la decisión de Trump y recalcó que "aplicar aranceles a aliados por los aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo", según un comunicado difundido por su oficina del 10 de Downing Street. En esa línea, Starmer dijo que tratarían el tema "directamente con la Administración estadounidense".

El jefe del Gobierno británico volvió a dejar claro que la posición británica sobre Groenlandia sigue siendo firme: "Es parte del Reino de Dinamarca y su futuro es un asunto para los groenlandeses y los daneses". "Hemos dejado también claro que la seguridad del Ártico importa a toda la OTAN y todos sus aliados deben hacer más juntos para abordar la amenaza rusa en diferentes partes del Ártico", continuó.