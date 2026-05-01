Los narcocorridos del Cártel de Jalisco Nueva Generación ya hablan andaluz

Los narcotraficantes históricos de Huelva han sido más discretos que los que operan en el Campo de Gibraltar y a la largo de estos últimos años les han ganado la partida. Sin hacer ruido ya juegan en las grandes ligas del narcotráfico en Europa, y han ganado una responsabilidad en el trasiego de cocaína que ya quisieran otras organizaciones criminales internacionales. No hay más que ver la operación que está desarrollando esta semana la Guardia Civil, con un despliegue de medios navales con pocos precedentes, apoyo de la Armada y Vigilancia Aduanera, con miles de kilos de cocaína incautados en altamar.

Ese ascenso meteórico lo han logrado por una forma de proceder estructurada que les ha hecho ganarse una confianza de proveedores internacionales potentísimos de Colombia, Ecuador y, recientemente, también en México. Hay alianzas de las que todavía no se habla en España, pero ya se comentan en Jalisco (México) donde se hacen referencias a narcos andaluces que tienen negocios con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Después de esta información ya lo sabrán los lectores de Narcodiario e infoLibre.

Esto queda constancia en corridos tumbados de los artistas El Primo & Remp, donde, en la canción 888, narran la vida de todo lujo de un capo de esta organización criminal mexicana que hasta comienzos de año estaba dirigiendo El Mencho. Esta estrofa en la canción es muy reveladora:

"Hay amistades que portan Golden Deluxe

Me brillen los diamantes

Aunque que estén en contraluz

Tengo clientes españoles

Que me hablan en andaluz"

Estos cantantes mexicanos no publicarían esto si no hubieran sido autorizados por el propio CJNG, ya que en otras canciones mencionan directamente a jefes de plaza del Cartel y eso no es posible si la propia organización no da el visto bueno. Ocurre así porque los artistas se pondrían una diana en la cabeza si hicieran lo contrario, algo que nadie quiere. No serían los primeros ni los últimos artistas mexicanos de narcocorridos asesinados por no seguir las pautas de las organizaciones criminales.

Las redes de narcos presentes en Huelva, además, están explotando la posición geográfica privilegiada de la provincia para sacarle el máximo rendimiento. Si se revisa la hemeroteca más cercana en el tiempo, el mes pasado se intervinieron más de 5.000 kilos de cocaína en una misma operación. Esto es algo que sería impensable hace 10 años, porque la capacidad logística que se necesita para mover esa cantidad de cocaína y de que los mayores proveedores de esa droga depositen su confianza para realizarlo era una quimera.

El montante de negocio de alijo que se introdujo con narcolanchas por las playas de Huelva supera los 100 millones de euros, un volumen de dinero que hace entrar a estos narcos especializados hace años con el hachís en la misma mesa de póker en la que están la 'Ndrangheta, la Mocro Mafia, el Cártel de los Balcanes, los Hells Angels, la mafia rusa o la mafia sueca.

Y están ahí porque la droga que está entrando por Huelva se dirige a otros países europeos y la comercializan mafias internacionales como las anteriormente mencionadas. Que aparte del alijo de cocaína se descubriera por la Policía Nacional un arsenal de armas de Kalashnikov hace que sea lógico pensar que estos traficantes defienden con su vida el cargamento.

Ya se vieron unas imágenes de un alijo de cocaína en plena ría de Huelva que era defendido en esos momentos con armas largas. Aquel documento se publicó en Narcodiario en el verano de 2024 y la Udyco Central de la Policía Nacional realizó un gran trabajo desarticulando a ese clan a principios de 2025. Pero a pesar de esto la droga sigue entrando como más que nunca.

El clan que se encargó del alijo millonario, el de los más de 5.000 kilos, utilizó el municipio de Gibraleón como hub logístico para luego derivar a localidades sevillanas la droga poco a poco, con convoyes armados y realizando contravigilancias en el trayecto. Fue desde ese municipio porque utilizaron algunas de las playas que van desde Isla Cristina a Matalascañas para alijar allí con la droga que venía cargada en narcolanchas. En otras ocasiones están utilizando viviendas como 'guarderías' en localidades pegadas a la rivera del Guadiana, porque es el otro punto clave del narcotráfico en Huelva. Ya se han incautado allí otros grandes cargamentos.

Los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera sobre el terreno saben que se enfrentan al que quizás se haya convertido en el punto más caliente del narcotráfico en España. Y lo es porque se mezcla la entrada histórica de hachís con la cocaína, y esta última droga trae consigo un aumento del beneficio y con ello una violencia adherida. El dinero crece para las organizaciones criminales, pero también los riesgos.

La cocaína que se introduce por las playas de Huelva llega ahí por medio de narcosubmarinos, buques nodriza tipo pesquero o remolcador o incluso mercantes que parten desde Sudamérica. Con esos tres modelos de transporte se hace llegar la droga a las narcolanchas que finalizan el trayecto. Los narcos de Huelva son los especialistas en esto, y navegan cada vez más lejos para realizar los traspasos de cocaína porque su operatividad es superior a la de antes y a su vez son más eficaces.

Por eso se dan un cúmulo de circunstancias importantes para que Huelva esté en el punto de mira de distintas organizaciones criminales internacionales; el poder alijar antes que adentrarse por el Estrecho de Gibraltar facilita las cosas, aunque las autoridades portuguesas están colaborando en mayor proporción que antes. Como mencionamos antes, descargar la droga desde una 'goma' antes de llegar al Mediterráneo elimina riesgos para una organización criminal internacional. En esta misma acción que se desarrolla estos días, Portugal ya ha anunciado la recuperación del agua de 1.000 kilos de cocaína.

También hay otra variable a tener en cuenta. En Huelva, con el último gran alijo descubierto, salta a la palestra que los pupilos de gente como Sergio Mora Carrasco, más conocido como el Yeyo, siguen ampliando su capacidad criminal. El Yeyo forma parte de la leyenda del hampa en la provincia onubense y actualmente sigue fugitivo de la justicia y, por supuesto, controlando el negocio desde fuera de España. Lo hace desde 2017, y su periplo como 'latitante' lo inició huyendo en helicóptero desde La Hacienda Montija que le fue expropiada por la Audiencia Nacional el pasado verano. Se le vincula con transportes de droga para la red del narcotúnel de Ceuta, entre otras acciones recientes.

Huelva con uno de los principales capos de España fugitivo, una situación geográfica privilegiada, y con menos miradas judiciales que la provincia contigua de Cádiz, está un combo perfecto para el crecimiento de organizaciones criminales experimentadas. Y por ahora, no tienen techo. Se necesitan muchos medios para paliar todo esto mientras la narcoeconomía sigue ganando peso en la provincia, y más cuando han tejido alianzas estables con el cártel de las cuatro letras al otro lado del Atlántico.