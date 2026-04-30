La Audiencia rechaza crear una macrocausa en el ‘caso residencias’ que investiga a los exaltos cargos de Ayuso

No habrá macrocausa. La petición que llevan seis años peleando los familiares de los 7.291 fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia se ha encontrado con la oposición de la Audiencia Provincial de Madrid. Las familias rechazaban que las denuncias estuvieran dispersas y pedían centralizar todo en un solo juzgado. Al fin y al cabo, decían, en todos los fallecimientos existía un contexto idéntico y un denominador común de peso: la existencia de los famosos Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre y que impidieron la derivación a ancianos a los hospitales durante aquellos meses. Pero los magistrados se han negado.

En el auto, fechado el 22 de abril y al que ha tenido acceso este diario, la Sección Primera señala que “no existe una identidad subjetiva y objetiva en las diferentes causas” y que, “si bien coinciden tres de los investigados, en otras causas figuran otros y los sujetos pasivos (los fallecidos) son diferentes con padecimientos distintos”. Es decir, que cada fallecimiento durante los peores meses de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid deben ser investigado de manera individualizada.

Además, los magistrados de la Audiencia de Madrid no ven conveniente la acumulación en una macrocausa por una cuestión práctica. “El conocimiento de todas ellas en una misma causa lo que haría sería añadir complejidad y dilatar más el procedimiento e impediría analizar con mayor minuciosidad cada caso concreto”, apuntan.