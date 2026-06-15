“Hoy la Iglesia ha hecho un golazo para siempre”. Estas palabras pronunciadas por el papa León XIV a las pocas horas de haber dado un discurso a congresistas y senadores, con representación de los poderes del Estado, mostraban el júbilo del jugador que ha sentenciado el partido. El lunes 8, Prevost, con el sermón del Congreso en el que se erigió en referente moral de los poderes del Estado español, aplaudido hasta la extenuación por todos ellos, marcó un golazo por toda la escuadra derecha a la democracia y a la aconfesionalidad proclamada en la Constitución. Ese gol marcó la victoria del catolicismo y de su Iglesia sobre derechos humanos como la libertad de conciencia y la no discriminación ni privilegios por razón de creencias. El gol ha sido tan magnífico que dejó hundido y humillado al equipo de la laicidad del Estado, de la soberanía popular representada en los legisladores, de la separación de poderes y de la separación del Estado y las religiones.

En la jugada se han impuesto todos los argumentos del equipo visitante: la supeditación de las leyes a la supremacía moral; el ataque a la legislación sobre libertades sexuales, sobre los derechos reproductivos, sobre el derecho a una muerte digna; la libertad de las familias para exigir el adoctrinamiento a su gusto de los menores, pagándolo con dinero del común.

Apenas ha habido ataques del equipo de casa, a pesar de tener recursos tan potentes como: el expolio de gran parte del patrimonio nacional; los miles de bebés robados; las víctimas del patronato de protección a la mujer; el reclamo de verdad, justicia y reparación de las decenas de miles de víctimas de pederastia eclesiástica; la exigencia de perdón por la participación en el golpe contra la República y ser el soporte ideológico del franquismo.

Ninguno de estos posibles ataques han tenido efecto, ante el freno de defensas tan potentes como las palabras paz o inmigrantes. Los intentos de penetración de jugadores locales laicistas, las asistencias continuas a los grupos parlamentarios se han visto repelidas por ellos mismos, tan descoordinados que, salvo alguna excepción, disparaban sobre su propia meta.

Los no creyentes, creyentes no practicantes y los laicos tienen capacidad para preparar una buena selección que nos represente y luche por los colores de la libertad de conciencia, la igualdad y el bien común

También influyó el clamor del graderío, copado por hinchas leoninos o el apoyo descarado y cansino de los árbitros mediáticos. Sin minusvalorar el hecho de haberse encomendado al Apóstol Santiago y a la Virgen del Pilar.

Con este golazo la Iglesia consigue recuperar la copa del Estado Católico, que durante tantos años había ostentado. Esa que viene de la tradición de los Reyes Católicos, que simbolizan la unidad en la religión y la monarquía, y que destierra a quien no lo asuma. El premio tiene un gran valor ideológico pero también inmensos privilegios económicos: la apropiación de unos 100.000 inmuebles, exenciones fiscales de todo tipo, cesión de una parte de la recaudación fiscal, convenios de gran parte de los servicios sociales, de hospitales, de escuelas, explotación del Patrimonio… Hasta 13.000 M€ anuales, casi un 0,8% del PIB . Durante varios días hemos tenido que soportar el paseo triunfal por una buena parte del territorio, celebrando diversos eventos que dejan evidencia de su victoria.

Y esto nos lo hemos buscado nosotros mismos. No teníamos ninguna necesidad de traer a jugar a ese equipo en nuestro campo. Y mucho menos a darle todas las facilidades y recursos. Y sobre todo organizar el partido de manera tan favorable para él.

¿Tendremos que resignarnos a que esto sea “para siempre”? Si no queremos que sea así, debemos reorganizar y reforzar nuestro equipo. El club debe activarse. Habrá que poner a entrenar a la numerosa potencial cantera, el 40% de no creyentes, los creyentes no practicantes, 35%, y los laicos de entre el 18% de practicantes. Toda esa mayoría, sin duda, tiene capacidad para preparar una buena selección que nos represente y luche por los colores de la libertad de conciencia, la igualdad y el bien común. Que recupere el buen juego de la verdadera democracia laica. Y conseguir, por fin, la Copa del Estado Laico.

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José Antonio Naz Valverde es presidente de Europa Laica.