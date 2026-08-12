La serie del verano: ‘Sterling point’

Igual que sabemos identificar la canción del verano en cuanto la oímos, estos últimos años estamos disfrutando de lo que claramente se convierte en la indiscutida serie del verano. Este agosto se lleva el premio Sterling point, en Prime video, que toma el relevo a El verano en que me enamoré, EVQME.

Sterling point comparte los principales elementos con aquella. Pandilla de jóvenes atractivos que veranea en un maravilloso entorno norteamericano: allí la ficticia Cousins, aquí una deslumbrante Canadá, concretamente los lagos de la comarca de Muskoka.

Mucho más que triángulos amorosos

EVQME pivotaba sobre un triángulo amoroso, la protagonista se debatía entre dos hermanos. Aquí también existe uno, pero no ocupa el lugar principal. Es una pizca de sal para otras historias principales que combinan el drama y la comedia.

En esta propuesta la joven protagonista, Annie, y su mellizo heredan una isla en los lagos de Canadá cuando su abuelo muere. Annie va en busca de información sobre su madre adoptiva, fallecida cuando ella tenía dos años.

Adolescentes disfrutando el verano

En Muskoka encuentra un grupo de adolescentes que viven más relacionados con la naturaleza que ella, que no aspiran a entrar en una universidad de élite sino que se ganan la vida trabajando y la disfrutan con sus amigos.

Junto a imágenes espectaculares de limpios lagos, frondosos bosques y casas con encanto la protagonista busca conocerse a sí misma y a un lado de su familia que su padre había mantenido oculto.

Un clásico de cualquier tiempo y lugar

Este título también comparte elementos con nuestra serie canónica estival, Verano azul. Los padres ocupan un segundo plano, la pandilla va en barco a su aire como entonces iba en bici, e incluso se abordan temas exactos, como la llegada de la primera menstruación de una de las jóvenes.

Porque este tipo de series tienen algo común y universal, que trasciende la época y el lugar. Viéndolas, toda la audiencia vuelve a ser adolescente, a descubrir el mundo, a vivir esos días eternos sin obligaciones, con muchas más horas para estar con amigos, conocer personas nuevas y enamorarse hasta la obsesión.

Auténtica y natural

Sterling point tiene todo el encanto que se espera de ella a cada paso. Sin ser una serie perfecta, las relaciones entre personajes, el ambiente, el ritmo y el reparto, especialmente el femenino, son un acierto completo.

Ella Rubin interpreta a una Annie protagonista con el carisma de una estrella de Hollywood. Su belleza y gestualidad recuerdan a Anne Hathaway o a una joven Julia Roberts. Tiene mucha mejor química con las amigas que con sus supuestos intereses románticos. Cosas de series en las que intérpretes de más de veinte años, veinticinco en su caso, tienen que pasar por adolescentes.

Romance lésbico viral

La acompañan Amélie Hoeferle y Bo Bragason, dando vida a un romance lésbico que tiene mucho más interés que la vida sentimental de la propia protagonista y se ha convertido en un fenómeno en sí mismo en redes. Incluso la benjamina del reparto, Mabel Strachan, tiene una naturalidad y peso sorprendentes.

Entre los varones destaca Jacob Whiteduck-Lavoie, de origen tanto francocanadiense como indígena, Keen Ruffalo, hijo de Marc Ruffalo, o Nikko Angelo Hinayo, aunque claramente sus personajes no están desarrollados a la altura de los femeninos.

Un guion lleno de pequeños momentos

Otro de los elementos que ha hecho enganchar a la serie con su público han sido los diálogos, fluidos, creíbles y naturales. La creadora y responsable del proyecto, Megan Park, ha dejado a los actores improvisar e introducir el dialecto de la generación Z.

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Megan Park es canadiense, nacida en una región de lagos de la provincia de Ontario, cercana a la que sirve de escenario de la serie. Debutó en el mundo audiovisual como actriz y ha sido en esta década cuando ha pasado a la dirección y a la creación de sus propios proyectos con enorme potencia.

Especializada en el mundo adolescente

Park ha liderado películas como Mi yo adulto, también ubicada en los lagos de Muskoka, y ha dirigido vídeos musicales, entre ellos uno para Billie Eilish. Hasta ahora se ha centrado en el género del tránsito a la edad adulta, tanto como actriz como en su papel de guionista.

Este proyecto fue objeto de una puja entre plataformas y aunque Prime Video no ha anunciado todavía la segunda temporada, parece inevitable, entre otras cosas por el propio final de la serie.