Más de 20 detenidos en Galicia tras descargar un narcosubmarino y una narcolancha

Una operación conjunta de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional ha desembocado en la desarticulación de una gran organización internacional de narcotraficantes con base en Galicia dedicada a introducir cocaína a gran escala empleando lanchas rápidas y narcosubmarinos. Se les atribuye la descarga de unos 4.000 kilos en el semisumergible que apareció a la deriva en A Costa da Morte en enero de 2025, y muchos de sus miembros fueron detenidos en la última madrugada mientras descargaban más de una tonelada de la misma droga en la playa de Arnela, uno de los arenales más típicos de los traficantes en esa misma zona del noroeste de España.

El despliegue de medios comenzó de madrugada, pues los efectivos de los tres cuerpos tenían constancia de la probable llegada de una embarcación con cocaína al entorno de A Costa da Morte. Seguían los pasos de una organización liderada por un histórico narcotraficante gallego que, según pensaban, llevaba tiempo alijando droga por distintos enclaves de esa zona de A Coruña aprovechando la menor vigilancia existente allí.

La acción culminó con la interceptación de una embarcación de alta velocidad, tipo narcolancha, que llegó a la playa de Arnela, en Muxía, con más de una tonelada de cocaína. Se desconoce si recogió la sustancia desde un mercante o desde un narcosubmarino. En ambos casos, lo más probable es que la droga formase parte de un alijo mayor aún por descubrir, en una operación que está completamente abierta a mediodía de este lunes 10 de agosto. Los GEAS del Instituto Armado inspeccionan el entorno marino del lugar de la descarga.

La intervención en la playa incluyó el uso de algún arma sin consecuencias, pues uno de los traficantes intentó escapar ante la llegada de los efectivos de la Guardia Civil, que se desplegaron en todos los accesos a la misma —difíciles, por otra parte— para evitar cualquier riesgo de fuga.

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La información policial apunta a que esta organización es la misma que introdujo el narcosubmarino en enero de 2025 y que consiguió esquivar a las autoridades, que, eso sí, iniciaron la investigación en relación con lo ocurrido hasta el día de hoy. A primera hora de la tarde de este lunes ya se habían superado ampliamente las 20 detenciones, pero el operativo está plenamente abierto.

En estos momentos continúa el amplio despliegue policial, que partió de A Costa da Morte y que se extiende por distintos puntos de Galicia para completar una operación que supone un duro golpe a las redes del narcotráfico que siguen actuando en todo el oeste de la Península, con Portugal como punto clave en los últimos meses, pero con la provincia de Huelva y las dos provincias del Atlántico gallego como lugares especialmente sensibles.

En la tarde de este lunes, la actividad se trasladó a la comarca de O Salnés y, en concreto, a Vilanova de Arousa, lugar desde el que, según piensan los investigadores, se organizaba todo el entramado criminal que llevaba tiempo introduciendo grandes partidas de cocaína que llegaban en semisumergibles.