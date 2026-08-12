Puente califica de “absoluta ignominia” el saludo de Felipe VI a Javier Negre: “Su imagen se contamina”

El encuentro entre el rey Felipe VI y el agitador ultra Javier Negre se produjo durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Una escena que ha terminado desatando una polémica política después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, la calificara de “absoluta ignominia” y cuestionara que el jefe del Estado se prestara a fotografiarse con el fundador de EDATV.

Las imágenes fueron grabadas el pasado viernes en Cali, donde Felipe VI acudió como representante de España a la investidura de De la Espriella. En el vídeo difundido posteriormente por el propio Negre se observa cómo este se acerca al monarca, le estrecha la mano, intercambia unas palabras con él y le pide una fotografía. Felipe VI accede y posa junto al comunicador. No obstante, la conversación apenas puede distinguirse en la grabación.

Fue Negre quien difundió el encuentro en sus redes sociales acompañado de un mensaje en el que celebraba haber vuelto a coincidir con el rey. La escena no tardó en provocar críticas y Puente compartió las imágenes con un mensaje contundente: “Esta situación me parece una absoluta ignominia”.

Ante las reacciones generadas, el ministro desarrolló posteriormente sus motivos. Puente aseguró que Negre había “insultado reiterada y gravemente” tanto a la reina Letizia como a Felipe VI y lo definió como “un profesional de la difamación y el bulo” y “un activista de ultraderecha” que, según el ministro, practica el acoso contra políticos progresistas y sus familias, incluida la suya.

Puente puso además el foco en la dimensión institucional del encuentro. “El Rey es un símbolo”, defendió, antes de advertir de que “no es inocuo” con quién se fotografía o a quién saluda cuando, según su interpretación, no se trata de una relación institucional ni de un acto protocolario. “Su imagen se contamina y la del sujeto con el que se fotografía se limpia. Y ambas cosas son inaceptables”, concluyó.

Las críticas del ministro adquieren además un componente particular por las declaraciones que el propio Negre ha dedicado anteriormente a la Casa Real. Hace apenas unos meses llegó a referirse a Felipe VI como “un títere de Sánchez” y calificó a la reina Letizia de “vergüenza”.

Negre responde y el PP carga contra Puente

Negre respondió al ministro defendiendo la normalidad del encuentro. “Ignominia no es que el rey de todos los españoles salude al propietario del grupo de medios más viral en política de Hispanoamérica”, escribió, antes de acusar de corrupción al Gobierno y relacionar la polémica con la crisis de Ceuta. Puente volvió a contestarle poco después: “Hay una sola verdad en tu tuit. Que eres un virus”.

El Partido Popular, por su parte, aprovechó las palabras del ministro para salir en defensa del monarca y cargar contra el Ejecutivo. El secretario general del PP, Miguel Tellado, replicó que “ignominia” es la gestión gubernamental de la crisis migratoria de Ceuta y reprochó a Sánchez haberse marchado de vacaciones.

También intervino el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien sostuvo que la verdadera “ignominia” eran Puente, Sánchez y su Gobierno y acusó al titular de Transportes de señalar al jefe del Estado.

Dentro del propio Ejecutivo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, evitó sumarse a las críticas de su compañero. Preguntado por el asunto, señaló que no era él quien debía pronunciarse “ni sobre con quién se fotografía el rey de España ni sobre los tuits” de Puente.

La Casa Real tampoco ha realizado por el momento ningún pronunciamiento público ni ha respondido a las preguntas remitidas por infoLibre para aclarar el contexto del saludo y la conversación con Negre, así como su posición ante las declaraciones de Óscar Puente.

De ‘El Mundo’ a una red de pseudomedios

Javier Negre, de 41 años, trabajó durante años en El Mundo y en 2020 puso en marcha Estado de Alarma, proyecto que acabaría convirtiéndose en EDATV y expandiéndose posteriormente por Latinoamérica. Su conglomerado ha establecido vínculos con el ecosistema político de la derecha y la ultraderecha española y latinoamericana, y Negre adquirió en 2024 la mitad de La Derecha Diario en Argentina, coincidiendo con el ascenso de Javier Milei.

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Su trayectoria periodística ha estado acompañada de polémicas tanto por sus métodos como por la difusión de contenidos falsos. En 2019, Negre y El Mundo fueron condenados a indemnizar con 30.000 euros a una mujer vinculada al caso del asesino Sergio Morate por una “intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad, al honor y la propia imagen”. La sentencia examinó un reportaje presentado como una entrevista con la mujer pese a que esta no había consentido mantenerla en esos términos.

También existen ejemplos más recientes de desinformación difundida directamente por Negre. Tras la dana de octubre de 2024, aseguró que el radar de AEMET en Valencia no funcionaba durante el episodio. El organismo meteorológico lo desmintió públicamente y aseguró que el radar había operado “sin ningún tipo de problemas”. La falsedad volvió a quedar desmentida en mayo de 2026, cuando un informe de AEMET incorporado a la causa judicial sobre la dana señaló que el radar de Cullera fue, de hecho, la “herramienta principal” utilizada para la vigilancia meteorológica durante la catástrofe.

Negre ha convertido desde entonces EDATV en el centro de un entramado mediático con creciente presencia internacional. Según las últimas cuentas publicadas, el grupo pasó de facturar 346.000 euros en 2021 a 1,3 millones en 2024, con ingresos procedentes, entre otras fuentes, de administraciones gobernadas por el PP, anunciantes privados y su expansión por América Latina.