Estados Unidos e Irán llegan a un acuerdo para "transformar Oriente Medio en los próximos 50 años"

Tras muchos vaivenes y desencuentros, amenazas cruzadas, y anuncios y desmentidos. Este domingo a última hora se ponía fin a más de 100 días de conflicto. El acuerdo de paz siempre estuvo cerca, pero nunca se concretaba, hasta que esta vez, Pakistán anunció que Irán y EEUU habían llegado a un acuerdo "completo" de paz para poner fin al conflicto.

El anuncio lo adelantó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en las negociaciones, que detalló que el pacto incluye la "terminación inmediata y permanente de las operaciones militares" en todos los frentes, lo que incluye también el Líbano, que fue atacado este domingo horas antes de la firma del armisticio.

Los tiempos para hacer público el acuerdo no son casuales. Este domingo Donald Trump cumplía 80 años y quiso hacer coincidir el momento de su cumpleaños con el del fin de la guerra. Una más en su búsqueda del Nobel de la Paz. La ratificación oficial y presencial se escenificará el próximo viernes 19 de junio en Suiza, país que ya se ha postulado formalmente como sede del encuentro, y podría contar con Donald Trump, según fuentes de la Casa Blanca.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos", escribió el presidente de EEUU, Donald Trump, en su red social.

Inmediatamente a continuación subrayó: "¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!"

En un segundo mensaje, el republicano sostuvo que este "gran acuerdo traerá paz y seguridad a toda la región". "Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, para la retirada de minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos para la región y el mundo", agregó.

En una entrevista con Fox News, el vicepresidente JD Vance ha asegurado que este acuerdo "va a transformar Oriente Medio durante los próximos 50 años" y asumió que esta guerra ha supuesto "un momento difícil para muchos estadounidenses” debido a los altos precios de la energía, “pero este acuerdo será transformador”.

Pero la lectura del acuerdo varía según quién sea el encargado de hacerla. En Teherán, la televisión estatal emitió un mensaje en el que asegura que Irán "ha obligado a Estados Unidos a ceder para aceptar la paz". Kazem Ali Gharibabadi, viceministro de Exteriores, aseguró que "el enemigo, que atacó para llevar a cabo sus siniestros objetivos, sufrió una derrota en todos ellos, y la República Islámica de Irán obtuvo grandes victorias en la guerra. Hemos incluido todas nuestras posiciones importantes en el borrador del acuerdo", concluyó.

Gharibabadi insistió en que "pronto, con transparencia" se informará sobre los detalles del acuerdo de paz, pero solo se hará público tras la firma del acuerdo este viernes.

Incógnitas

A pesar del anuncio del acuerdo, permanecen muchas incógnitas sobre los detalles del memorando.

La Administración estadounidense había fijado como principal objetivo de las negociaciones lograr que la República Islámica renunciara a cualquier ambición de obtener un arma nuclear y cediera a Estados Unidos su material enriquecido para su destrucción.

Irán, que siempre ha sostenido que su programa nuclear tiene fines pacíficos y científicos, ha exigido a Estados Unidos el levantamiento de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes bloqueados.

La agencia de noticias iraní IRNA ha reportado que el borrador del acuerdo prevé 60 días de conversaciones sobre temas nucleares y el levantamiento total de las sanciones como confirma Axios. Siempre, y según su versión, el borrador excluye el programa de misiles iraní y el apoyo a los grupos de resistencia de las negociaciones finales.

Exteriores ha afirmado que el memorando suspende las sanciones impuestas a las ventas iraníes de petróleo y productos petroquímicos.

Por su parte, Vance afirmó en Fox News que la República Islámica "nunca tendrá un arma nuclear". "Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche", declaró.

JUST IN: VP JD Vance reacts to the completion of the U.S.-Iran peace deal, calling it a "big win." pic.twitter.com/sQAFUKIIqK — Fox News (@FoxNews) June 14, 2026

Ormuz

En el comunicado de Gharibabadi se asegura que como "el presidente de Estados Unidos reconoció (en su mensaje)" se producirá "el levantamiento y la finalización del bloqueo naval (de Ormuz)", destacó.

En este sentido, confirmó que "naturalmente" se reabrirá el Estrecho de Ormuz, uno de los epicentros del comercio mundial y por donde transita el 20% del petróleo mundial, pero también, solo sucederá tras la firma del acuerdo.

Según informó la agencia oficial de noticias iraní FARS, las partes han decidido que todo el tráfico marítimo a través del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz sea regulado directamente por Irán en estricta coordinación con el Sultanato de Omán. Una cuestión que ya se hizo pública hace unos días por parte de Irán en la que se aseguraba que ambos países compartirían la gestión del Estrecho, asegurando así a Irán la soberanía sobre unas aguas que son estratégicas para la región y para el mundo.

Trump, por su parte y para evitar ceder ante lo que parece una derrota, aseguró que se producirá un levantamiento gradual y condicionado de las sanciones económicas, pero bajo ningún concepto Irán "recibirá dinero en efectivo" de forma inmediata.

Lindsey Graham, uno de los 'halcones' de Trump y senador por Carolina del Sur, ha expresado su preocupación por el acuerdo entre ambos países después de que presionase a Trump por ser más duro. “Me preocupa [el acuerdo] porque la visión de Irán parece diferente de lo que el equipo negociador estadounidense reclama”, dijo en X.

I am pleased to hear the memorandum of understanding with Iran to allow the Strait of Hormuz to open has been agreed to. I will be watching closely the ensuing negotiations regarding Iran’s nuclear program and other matters.



I am somewhat concerned that Iran’s view of the… https://t.co/3vSNSOc1mp — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 14, 2026

Sin cambio de régimen

El acuerdo que se firmará el próximo viernes —y anunciado por Pakistán— busca poner fin a una guerra que se inició el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Trump, que había prometido que la guerra terminaría en cinco semanas y que derivaría en un cambio de régimen en Irán, se vio forzado a negociar con Irán una salida al conflicto, acuciado por una escalada del precio de la gasolina y una caída de popularidad dentro de su propio partido y del país.

Teherán, que nombró como sucesor al hijo del ayatolá Jameneí, Mojtaba, —en lo que es una continuación del régimen— ha respondido con ataques contra Israel y las bases estadounidenses en los diferentes países de la región, además de bloquear el paso por el Estrecho de Ormuz.

El mundo celebra el acuerdo

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron dispuestos a levantar sanciones a Irán "en respuesta a medidas claras y verificables por parte" de la República Islámica "en relación con su programa nuclear". En el comunicado conjunto subrayan que Irán "jamás debe hacerse con un arma nuclear" e insisten en que es "vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo", señalaron en la declaración conjunta.

My statement on today's agreement between the United States and Iran. pic.twitter.com/taQZufv7ij — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Japón, Australia o la Unión Europea también han celebrado el acuerdo y han insistido en la reapertura lo más pronto posible del Estrecho de Ormuz.

Los halcones de Trump presionan para evitar un acuerdo que debilite a Estados Unidos frente a Irán Ver más

"Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio", indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La presidenta destacó que el pacto fue posible "tras los continuos esfuerzos diplomáticos de varios socios" y que ahora la prioridad es "su rápida y plena aplicación por parte de todas las partes.

El mundo árabe también ha celebrado la noticia. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, expresó su esperanza de que este avance constituya un paso significativo hacia "el fin definitivo de la agresión iraní e israelí contra los territorios árabes".