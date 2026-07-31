"Era todo tan limpio que lo vende porque la han pillado", los memes del ático de Ayuso en el tuitómetro

La última excentricidad de Ayuso ha caído como un jarro de agua fría entre los usuarios de redes sociales. Rebobinamos un par de días para contextualizar lo que está pasando: en plena crisis de vivienda, la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo en Chamberí valorado en torno a los seis millones de euros. La explicación oficial es que lo han hecho para celebrar reuniones institucionales de manera provisional mientras se reforma la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. En X y Bluesky, la cosa se puso calentita y no paraban de postear contra esta transacción, al considerar injustificado este gasto. En medio de este caos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha intentado darle la vuelta al escándalo anunciando que lo va a vender para destinar la recaudación a los incendios. Aun así, la indignación sigue campando en la red valorando esta acción como una "recogida de cable histórica". Además, les acusan de aprovecharse del incendio para sacar rédito político: "Qué rápido ‘rectifican’ cuando se les tambalea la impunidad", valora @Danny_DGR, "Era todo tan limpio que lo vende porque la han pillado", critica @donmitxel-oficial.bsky.social, “Lo que no se puede negar es que Ayuso es un personaje muy mediático. Bueno, más bien ático entero”, se mofa @hankysolo.bsky.social, “A ver cuántos de vosotros vendéis vuestra casa para luchar contra los incendios y el cambio climático”, ironiza @txapucabor.

Ahí no acaba la cosa. Otros especulan sobre el fin de Ayuso y la posibilidad de que quieran acabar con ella políticamente, y comparan el caso con el de las cremas de Cristina Cifuentes: “Sería interesante saber qué está pensando la antigua directora del Caro (Cristina Cifuentes) a ella se la cargaron por unas cremas que probablemente no sumaban 200 euros. Ha costado más cargarse a Isabel. Génova no hace prisioneros”, valora @IdafeMartin.

Lo que no se puede negar es que Ayuso es un personaje muy mediático. Bueno, más bien ático entero. — Hanky (@hankysolo.bsky.social) 30 de julio de 2026 a las 8:38

Era todo tan limpio que lo vende porque la han pillado. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 30 de julio de 2026 a las 14:41

Ahora en serío. Hay que ser rematadamente imbécil, muerta de hambre, cazurra y cateta para vender un piso de lujo comprado con dinero de comisiones y publicarlo en el puto idealista. Ahí tenéis, todos los modelos de Barbie Presidenta de la última legislatura. Es como El Padrino adaptado por Ibáñez.



[image or embed] — Pepe Carvalho (@pepe-carvalho.bsky.social) 30 de julio de 2026 a las 20:25

Con 6 millones de euros llega para 7291 viajes en ambulancia de una residencia de ancianos de Madrid a un hospital. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 31 de julio de 2026 a las 11:21

La Comunidad de Madrid vende el ático y otros inmuebles para donar el dinero a los afectados por los incendios. 1. Es la peor estrategia política de la historia. 2. Es una recogida de cable histórica. 3. Ayuso debe estar encabronadísima. — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 30 de julio de 2026 a las 13:14

Lo que no les ha dao es por vender el Maserati para comprar un camión bomberos, oigan. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 30 de julio de 2026 a las 19:37

🎶🎶🎶 Atico tico ti Atico tico ta Atico tico tico ticoticotaaaaa. — El Terrorista Muerto (@ajjjmmed.bsky.social) 31 de julio de 2026 a las 10:39

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Los incendios son el otro tema de la semana (y del verano) y los negacionistas del cambio climático no han tardado en aparecer para quejarse de que “no se pueden coger piñas” en el campo. Los usuarios de redes están respondiendo sin pelos en la lengua y devolviendo el foco a la emergencia climática que representan estos acontecimientos. “Estoy flipando, dice Ayuso que hay demasiada burocracia para limpiar el monte. ¡Pero si los permisos se gestionan en los ayuntamientos o en la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma!”, critica @PatColon.

Feijóo ha vuelto a convertirse en diana de las mofas tras una intervención para hablar de los incendios de los últimos días. Los usuarios de X y Bluesky no han dudado en sacarle punta a sus palabras para reírse de él. “Lo de Feijóo en el puesto de mando de Navalcarnero me recuerda a cuando mi padre me dejaba sentarme en su coche, aparcado y sin las llaves puestas, a mover el volante”, valora @Alissonofabitch, “Como bombero forestal, tengo que decir que, efectivamente, lo que ha dicho el señor Feijóo son sandeces y auténticas idioteces”, tuitea @OscarBForestal.

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