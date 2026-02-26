Irán entrega una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear a Estados Unidos

Irán ha entregado una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear a Estados Unidos a través del intermediario omaní, informó este jueves la agencia oficial IRNA y recoge EFE.

“La delegación de la República Islámica de Irán presentó propuestas a la parte estadounidense que eliminarían todos los pretextos de Estados Unidos con respecto al programa nuclear pacífico de Irán”, informó el medio estatal iraní.

IRNA sostuvo que si esa propuesta es rechazada “confirmaría la sospecha de la falta de seriedad de Estados Unidos en materia diplomática y el carácter simbólico de su postura diplomática”. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí se reunió durante la noche del miércoles al jueves con su homólogo omaní, que ejerce de intermediario en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Irán y Estados Unidos mantienen este jueves una tercera ronda de negociaciones en Ginebra en busca de un acuerdo nuclear en medio de las amenazas de una intervención armada del presidente estadounidense, Donald Trump. Las dos partes llegan a la negociación indirecta distanciados en sus posturas, con un Washington que insiste en la suspensión del enriquecimiento de uranio iraní y la limitación del alcance de sus misiles, mientras Teherán sostiene que solo está dispuesto a una reducción de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones.

Las negociaciones se producen cuando Estados Unidos ha realizado el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica para forzarla a aceptar sus condiciones. Pero Irán no cede ante esas amenazas y ha advertido de que si es atacado responderá con dureza y el conflicto se extenderá por la región.