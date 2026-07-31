TVE prepara una nueva temporada con cambios en sus principales magacines

Nuevos cambios se avecinan en los principales magacines de Televisión Española para la próxima temporada. Este viernes se ha dado a conocer que el presentador de Directo al Grano, Gonzalo Miró, pasará a ser la cara visible de Malas Lenguas.

Miró será el encargado de conducir ambos tramos del programa, emitido en La 2 entre las 17:45 y las 19:35 y en La 1 de 19:35 a 20:25. Estará acompañado por Esther Palomera en La 2, tal y como ha adelantado Poco Pasa TV.

La periodista y analista política que colabora con infoLibre ya formaba parte de las tertulias políticas del magacín, pero a partir de septiembre copresentará el espacio junto a Miró, quien adelantará su debut como conductor el próximo lunes, 3 de agosto.

Miró sustituirá a Jesús Cintora durante sus vacaciones de verano y lo hará junto a Ane Ibarzabal, tal y como anunció RTVE este jueves.

“Con esta sustitución, RTVE apuesta por uno de los rostros de mayor proyección de la televisión para garantizar la continuidad de uno de sus formatos de referencia”, señalaban.

Mientras, en Directo al grano, este mes de agosto Marta Flich formará tándem con Martín Barreiro. Queda por saber si ambos continuarán más allá del verano tras la marcha de Miró a Malas lenguas.

Jesús Cintora cambia a Mañaneros

José Miguel Contreras: “Siempre que conectes La Séptima se estará hablando de lo importante” Ver más

Javier Ruiz, actual presentador de Mañaneros en La 1, todavía no ha confirmado su marcha como director a La Séptima, pero es una posibilidad que José Miguel Contreras, fundador de La Sexta y también de la nueva cadena que verá la luz el próximo 5 de noviembre, da prácticamente por hecha.

“Juntos soñamos la posibilidad de llegar a hacerlo”, recordaba en una entrevista con EFE. Según explicó, el periodista se incorporó posteriormente a RTVE con la idea de regresar si aquel proyecto terminaba convirtiéndose en realidad. "Ahora tiene encima de la mesa la oferta para ser el primer director de la historia de La Séptima", subraya.

Si finalmente Ruiz inicia su etapa en esta nueva cadena, Jesús Cintora suena como su posible sucesor al frente de Mañaneros, tras la llegada de Miró a Malas lenguas. Cintora compaginaría así Mañaneros con la versión de los sábados de Malas lenguas, que también se emite en La 2 en horario nocturno.