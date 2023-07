La UE insiste en que hacen falta procedimientos para evitar “errores humanos” como el de Angrois

A pocos días de que termine el juicio sobre el accidente de Angrois, diez años después del descarrilamiento del tren Alvia que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 y en el que murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas, el director de Transporte Terrestre de la Comisión, Kristian Schmidt, aseguró en Bruselas que no basta con resignarse a que se cometan errores. “Somos humanos, cometemos errores, ese fue uno de los problemas en España, pero observamos que no podemos tener sistemas que sean tan vulnerables que un simple error baste. Tiene que haber unos sistemas más complejos con unos procedimientos que puedan proteger frente a los errores humanos que se cometan”.

La declaración de Schmidt tiene especial transcendencia porque se produjo en el contexto de una conferencia política en torno al accidente de Angrois organizada en la capital comunitaria por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, especialmente implicada en las derivadas europeas del siniestro. La sesión contó además con la participación del director ejecutivo de la Agencia Ferroviaria Europea, Josef Doppelbauer.

Los dos recordaron que la UE se mantiene al margen de los procedimientos judiciales sobre accidentes ferroviarios, pero coincidieron en que a nivel técnico no es admisible que un accidente como el de Santiago se produzca sólo por un error humano, como acaba de concluir la Fiscalía al considerar que el único responsable fue el maquinista.

No obstante, los citados altos cargos evitaron cuidadosamente valorar nada el relación con el procedimiento judicial que está a punto de concluir en Santiago, en el que están acusados al mismo nivel el maquinista del tren y un exdirector de seguridad de Adif. El jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr, ya declaró el pasado diciembre que Adif y Renfe debían haber tenido en cuenta la posibilidad de un error del conductor.

En esta misma línea se pronunció también Doppelbauer, superior jerárquico de Carr. Si Carr declaró en el juicio como testimonio o perito experto, cuya independencia no fue puesta en duda por ninguna de las partes, este jueves Doppelbauer insistió en que el objetivo de la agencia no está en el juicio penal. "No queremos encontrar culpables, queremos aprender", subrayó.

En los accidentes que analiza la agencia hay "elementos comunes" y "en casi todos los casos el factor humano fue muy importante", indicó. Y precisamente por eso es "fundamental" la "evaluación y el análisis de riesgos", cuestión por la que está acusado en el juicio de Angrois el cargo de Adif, que en cambio asegura que no era necesario haber realizado ese procedimiento en la curva de Santiago.

Doppelbauer, responsable de la agencia ferroviaria, fue preguntado expresamente este jueves por el presidente de la plataforma de víctimas de Angrois, Jesús Domínguez, sobre si considera que Adif tenía que realizar un análisis de riesgo que detectase un posible error humano. "Reiteramos lo que ya dijimos, en nuestra opinión Adif está obligado a realizar una evaluación de riesgos", respondió el alto cargo europeo. "Ya dijimos que tendría que evaluarse ese riesgo [de posible error humano] y que somos críticos cuando ese riesgo se traslada al maquinista", que fue lo que decidió Adif en el caso de Angrois.

La jornada sobre seguridad ferroviaria de este jueves, en la que también se analizaron los derechos de pasajeros y trabajadores ferroviarios, fue organizada por el BNG y su grupo parlamentario en la Eurocámara y también participaron en ella representantes de la plataforma de víctimas, del sindicato de maquinistas (Semaf) o de la Federación Europea de Pasajeros. Durante sus intervenciones, los altos cargos de la UE participantes mostraron su apoyo a las víctimas de Angrois y estas su agradecimiento por el trato recibido en Europa frente a las maniobras de los sucesivos gobiernos de España que dificultaron la investigación del caso.

Fueron también invitados a participar, pero declinaron hacerlo con el argumento de que el juicio penal sobre Angrois aún está en marcha, el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).