Eurovisión da por finalizada la investigación del escándalo de los votos: Chanel sigue tercera

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) -(EBU, por sus siglas en inglés)- ha confirmado este jueves la clasificación final de los 40 participantes en el Festival de Eurovisión, tras su investigación sobre las irregularidades detectadas en las votaciones de seis países, informa Europa Press. La entidad organizadora del certamen ha explicado que concurso de este año fue "un gran éxito al reunir a cientos de millones de personas en todo el mundo en unidad y celebración", pero como comunicó el sábado 14 de mayo, el socio de votación paneuropeo independiente de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) detectó patrones de votación irregulares en los votos del jurado de seis países que participan en la segunda semifinal: Azerbaiyán, Georgia, Montenegro, Polonia, Rumania, San Marino.

"La integridad de la votación, tanto por parte de los jurados nacionales de cada país como de los telespectadores que votan por teléfono o SMS, es fundamental para el éxito del programa", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que es deber de la UER garantizar un resultado válido. "En consecuencia, cualquier incumplimiento de las normas se toma muy en serio", ha aseverado.

En este sentido, la entidad ha informado este jueves de que, en la segunda semifinal, se observó que cuatro de los seis jurados situaron a cinco de los otros países en su Top Five, teniendo en cuenta que no podían votar por sí mismos.

Según la UER, un jurado votó por los mismos cinco países en su Top 6; y el último de los seis jurados colocó a cuatro de los otros en el Top 4 y al quinto en su Top 7. Cuatro de los seis recibieron al menos un conjunto de 12 puntos, que es el máximo que se puede otorgar.

El patrón en cuestión, según ha aclarado, fue detectado como irregular por Pan-European Voting Partner y reconocido por Independent Voting Monitor, ya que cinco de estos seis países fueron clasificados fuera del Top 8 por los jurados de los otros 15 países que votaron en la misma semifinal, que incluía a tres del Big Five: Alemania, España y el Reino Unido.

Además, cuatro de los seis países se clasificaron entre los 6 últimos de los otros 15 países que votaron en esta semifinal de Eurovisión. "Una irregularidad en el patrón de votación del jurado de tal magnitud sin precedentes", ha declarado la UER.

Según las votaciones de la segunda semifinal a las que ha tenido acceso Europa Press, Azerbaiyán sitúo en su TOP 5 a Polonia, Georgia, Rumanía, Montenegro y San Marino; mientras que Georgia colocó en los cinco primeros puestos del ranking a Azerbaiyán, Montenegro, Rumania, San Marino y Polonia.

En el caso del jurado profesional de Montenegro sus seis mejores posiciones fueron para Georgia, Serbia, Azerbaiyán, Rumania, San Marino y Polonia. Por su parte, Polonia otorgó los cinco mejores puestos a San Marino, Azerbaiyán, Rumania y Montenegro, y situó a Georgia en la séptima posición del ranking.

San Marino, Polonia, Montenegro, Azerbaiyán y Georgia fueron los cinco mejores para el jurado profesional de Rumanía; mientras que San Marino otorgó el primer puesto a Rumanía, seguido de Georgia, Polonia, Montenegro y Azerbaiyán.

Tiene derecho a eliminar votos

De este modo, la entidad organizadora del certamen ha informado de que, como establecen las Reglas de Eurovisión y las instrucciones oficiales de votación, si los votos de los jurados nacionales presentan patrones de votación irregulares (como fue detectado por Pan-European Voting Partner y reconocido por Independent Voting Monitor), el supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión "tiene el derecho de eliminar" los votos y "reemplazarlos con un resultado agregado sustituto calculado automáticamente para determinar el resultado final de estos países en la segunda semifinal".

Tras la consulta con Pan-European Voting Partner e Independent Voting Monitor así lo hizo la UER "para preservar la integridad del sistema de votación" y "dada la naturaleza sin precedentes" de la irregularidad detectada en la segunda semifinal.

"Estas decisiones fueron aprobadas por el Presidente del Grupo de Referencia del Festival de Eurovisión, la junta directiva del concurso y el director general adjunto de la UER de acuerdo con los requisitos de las Instrucciones de Votación del Concurso", ha confirmado, para después añadir que, desde entonces, ha discutido los patrones del jurado con las emisoras relevantes y les ha dado la oportunidad de investigar más a fondo la votación del jurado en sus países.

La UER vuelve a confirmar su decisión de reemplazar los votos del jurado de estos seis países con un resultado agregado sustituto tanto en la segunda semifinal como en la gran final, así como la clasificación final de los 40 participantes en el Festival de Eurovisión 2022.

"La UER, sus miembros y el Grupo de Referencia seguirán colaborando estrechamente para salvaguardar la integridad y el éxito de un evento que ha sido una plataforma única para el talento creativo durante 66 años y espera seguir entreteniendo a audiencias de todo el mundo", ha concluido.