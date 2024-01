La ultraderecha se come las uvas en Ferraz apaleando una piñata de Sánchez: "Hay que hacer esto al de verdad"

Revuelta, la organización juvenil de la órbita de Vox convocante de las concentraciones en Ferraz, ha reunido a unas 300 personas para tomar las uvas de Nochevieja ante la sede federal del PSOE, según las cifras proporcionadas por la Delegación del Gobierno en Madrid y recoge Europa Press y EFE.

La convocatoria, que seguía la estela de las manifestaciones contra la amnistía que se suceden en la zona desde hace semanas, ha sido retransmitida en directo a través de Youtube por parte de la organización. La cifra de participantes está en línea con el seguimiento que en las últimas semanas ha tenido esta concentración convocada todas las noches ante la sede socialista desde hace dos meses.

La Policía Municipal de Madrid ha impedido a los organizadores del evento de esta noche que pudieran "meter sus camiones" en Ferraz para el montaje que querían organizar para celebrar las campanadas, según han denunciado los convocantes en la red social X. A pesar de este veto, y según publica Público, los asistentes han podido colgar de un semáforo una especie de piñata del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido apaleado entre gritos de "hay que hacer esto al de verdad".

Los convocantes explican en X que "tras las 12 campanadas, dos manifestantes colgaron una piñata gigante del golpista Pedro Sánchez, que había pasado los habituales controles policiales en las entradas a Ferraz, rellena de turrones para golpearla. Fin de la historia".

Además de afirmar que "el acto transcurrió con normalidad, en un ambiente reivindicativo dentro de la festividad razonable de esta fecha tan señalada", la entidad convocante asegura que la emisión en directo fue seguida por "más de 100.000 espectadores en el canal de la organización" y "más de 200.000" en un medio de comunicación digital.

Han ahorcado un muñeco de Sánchez y lo han apaleado al grito de "hay que hacer esto al de verdad". pic.twitter.com/yQkMPUUneG — Israel Merino🖋️ (@israelmerino_) 31 de diciembre de 2023

Las ministras María Jesús Montero, Pilar Alegría, Óscar Puente y Diana Morant han denunciado esta simulación del ahorcamiento de Sánchez, en la protesta de Nochevieja. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha escrito en X: "Cuando se da aire a la extrema derecha pasa esto. Un grupo de energúmenos insultando gravemente al Presidente del Gobierno a la puertas de Ferraz y sin que Feijóo haya hecho nada para impedirlo ni lo haya condenado aún".

"Empezaron asediando las sedes del PSOE y ahora simulan el ahorcamiento del presidente del Gobierno. ¡Basta ya!", ha clamado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en una publicación en la red social X en la que ha condenado los mencionados actos.

"La verdad es que han dejado de hacer gracia hace bastante tiempo. Las actitudes complacientes de algunos líderes del PP y de sus terminales mediáticas les han dado alas. Esto no se puede consentir ya", ha señalado, por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en relación con los mismos hechos.

Asimismo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha denunciado que "la derecha y sus líderes convierten los insultos en lemas que invitan al odio". "De esos barros vienen estos lodos", ha agregado al respecto.

Por su parte, el PSOE cree que la protesta de esta Nochevieja "puede estar incluido dentro de un delito de odio" y quiere saber qué opina al respecto el PP y concretamente su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. En un mensaje en la red social X, el PSOE, en la misma línea en la que se han expresado también varios ministros, afirma que "está estudiando todas las vías legales" contra los participantes, organizadores y presentadores de la retransmisión que se hizo de la protesta en un canal de Youtube.

Para el PSOE lo ocurrido tuvo poco de festivo y en su mensaje de este lunes señala que "los hechos, los comentarios vertidos en la retransmisión y todo en su conjunto" responde a lo que ha venido "avisando desde hace mucho tiempo": "Hay partidos políticos y organizaciones de todo tipo que están instalando el odio en la sociedad española y los demócratas debemos poner pie en pared".

"Sabemos -añade el PSOE- que Vox y sus organizaciones satélites no sólo no condenan, avalan este tipo de actos, pero nos gustaría saber qué opina el Partido Popular, el señor Feijóo o la señoa Ayuso. Queremos saber qué opinión tiene un partido que se autodenomina 'de Estado'. Cuando no se condena, se es cómplice".

🔴El PSOE está estudiando todas las vías legales, que afectan tanto a los que participantes como a los organizadores y a los presentadores en el canal oficial del evento que se convocó anoche en la calle Ferraz.



Creemos que lo ocurrido puede estar incluido dentro de un delito… — PSOE (@PSOE) 1 de enero de 2024

Apoyada y secundada por Vox

Revuelta anunció la convocatoria en la red social X (antes Twitter) hace tres semanas y pidió a sus seguidores hacer "un donativo para ayudar a la organización del evento". El mensaje estaba acompañado de un enlace para la recaudación de fondos, cuyo objetivo se situaba en 10.000 euros.

La persona que organizó la recaudación se identifica con el nombre de Antonio Martínez, según puede verse en la web, y lo hizo en nombre de ASOMA España, aunque no se dan más detalles. En la exposición de motivos para llevar a cabo la colecta, Antonio Martínez, que dice tener 58 años, alaba el "fervor y energía" de Revuelta para "unificar ideales, convocar sin etiquetas y cohesionar en torno a un propósito común". Para él, la iniciativa "uvas en Ferraz" representa "la unión, la esperanza y la firme convicción de que juntos, como comunidad, pueden generar cambios significativos".

Dirigentes y cargos de Vox, incluido su líder, Santiago Abascal, han secundado y llamado a apoyar las protestas ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, en la que se han registrado disturbios varios días. Si bien al principio acudieron hasta 9.000 personas, han ido perdiendo fuerza y asistentes.