La ultraderecha gobernará Ripoll tras el rechazo de Junts a un acuerdo con ERC, CUP y PSC

La candidata de Aliança Catalana en Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha sido investida alcaldesa de la ciudad a las 12.45 de este sábado después de que Junts, ERC, CUP y PSC no llegaran a un acuerdo para evitar que gobernara, según informa Europa Press. Orriols ganó las elecciones municipales del 28 de mayo en la capital de la comarca del Ripollès al conseguir 6 concejales de los 11 del consistorio.

Para impedir su mandato, el resto de formaciones han intentado negociar un pacto en que la candidata de Junts, Manoli Vega, reclamaba la alcaldía al haber sido la segunda fuerza más votada, mientras ERC, CUP y PSC apostaban por la candidata de ERC, Chantal Pérez.

Junts "no comparte" que sus concejales en Ripoll (Girona) no hayan impedido la alcaldía de Orriols

La ejecutiva de Junts ha afirmado este sábado que "no comparte" la decisión de los concejales de Junts per Ripoll (Girona) de no impedir el acceso a la alcaldía de Sílvia Orriols. En un comunicado tras reunirse con carácter extraordinario este sábado por la mañana, ha asegurado que la decisión de los representantes de Junts per Ripoll "trasciende" al propio municipio.

Junts ha relatado que el viernes por la mañana había acordado una propuesta con ERC y PSC encabezada por la candidata Manoli Vega (Junts), pero que el acuerdo se rompió por la tarde por razones que aseguran desconocer.

La ejecutiva de Junts ha señalado el "sectarismo de aquellos que han impedido un pacto de gobierno central" y a aquellos que han ejercido vetos para sacar un rédito partidista, según la formación. Ha asegurado que, en Ripoll, el partidismo se ha impuesto por encima de "la necesaria unidad contra el fascismo", y también achaca la falta de pacto a la miopía política.

Sin embargo, han asegurado que "no desisten" y piden a ERC y PSC retomar las negociaciones para que haya un alcalde y un gobierno estable en Ripoll.

Centenares de personas se concentran contra "el racismo y la intolerancia"

Asimismo, centenares de personas se han concentrado desde las 11 de este sábado ante la plaza del ayuntamiento una hora antes del pleno de constitución, contra "el racismo y la intolerancia" que atribuyen al partido ganador de las elecciones municipales, Aliança Catalana.

Los manifestantes han llevado pancartas con lemas como Esto no es democracia, es una farsa, ¿Dónde están las garantías estatutarias?, Justicia social y Contra el racismo y la intolerancia, y se han oído los gritos Ripoll será la tumba del fascismo.

A raíz del pleno de constitución y la concentración, los Mossos d'Esquadra han activado un operativo de seguridad.