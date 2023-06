ERC, PSC y CUP tienden la mano a Junts para alcanzar la Alcaldía de Ripoll

Los candidatos de ERC, PSC y CUP a la alcaldía de Ripoll (Girona) han tendido este martes la mano a Junts y han urgido a la formación a aclarar si les prestará su apoyo para garantizar "la máxima estabilidad y gobernabilidad" del municipio y para desbancar así a Aliança Catalana, partido ganador de las municipales del 28M, según informa Europa Press.

"Le pedimos que nos hagan confianza y hagan confianza a lo que salió de las urnas, esta voluntad de cambio", ha apuntado en rueda de prensa la candidata de ERC a la alcaldía, Chantal Pérez, que ha asegurado que Junts se comprometió a prestarles su apoyo para la investidura y durante los cuatro años de gobierno, sin entrar en el gobierno municipal.

Tras apuntar que se han seguido los tempos previstos, ha explicado que primero debían ponerse de acuerdo su formación con los socialistas y la CUP, y luego abordar con Junts el acuerdo de investidura y de gobernabilidad: "Esto sigue en pie. Mano tendida para seguir pactando si lo creen conveniente".

"Tenemos ganas de gobernar Ripoll, de ofrecer este proyecto alternativo y representamos el 42% de los votos emitidos en las urnas", ha añadido.

Desde el PSC, su candidato a la alcaldía, Enric Pérez, ha manifestado que están a la espera del posicionamiento de Junts porque necesitan sus votos para poder gobernar, por ello les ha emplazado a aclarar lo antes posible su decisión.

También ha reivindicado el acuerdo de su formación con ERC y CUP frente a Aliança Catalana, asegurando que el partido de Sílvia Orriols no ha hecho ningún movimiento para ponerse en contactos ni ha buscado "los apoyos para garantizar una cierta estabilidad de un gobierno".

El candidato de Alternativa-CUP a la alcaldía, Dani Vilaseca, ha destacado el alcance del acuerdo que pretenden hacer y de los retos que deberán afrontar durante los próximos cuatro años si gobiernan porque "habrá que construir algo nuevo que en las elecciones del 28 de mayo se trastocó".

Este acuerdo, según él, quiere construir de nuevo un Ripoll que permita a sus ciudadanos recuperar la confianza perdida con los partidos que les habían representado hasta ahora: "Ofrecemos este gobierno a los 1.400 votantes de Aliança Catalana. Recogemos sus posibles reivindicaciones, su malestar y sus preocupaciones. Los acogemos y planteamos un gobierno para todo el mundo".

Con este objetivo, ha explicado, han establecido cinco ejes que son coincidencias programáticas: mejorar las condiciones de vida de la gente en ámbito como la vivienda y la transición energética: trabajar en todo lo relacionado con la acogida, la cohesión social, la convivencia y feminismos; en salud, educación e inclusión; empleo y justicia social, y en aspectos vinculados con la cultura y la participación.

Responsabilidades

En caso de que gobiernen, Chantal Pérez será la alcaldesa, Enric Pérez, el primer teniente de alcalde; Dani Vilaseca, el segundo teniente de alcalde, y Roger Bosch (ERC), el tercer teniente de alcalde.

Pérez también ha negado que el acuerdo a tres sea un "cordón sanitario" a Aliança Catalana, a cuya líder sí ha acusado de hacerlo al resto de concejales del consistorio.

"No nos hablaba y no llegaba a ningún entendimiento. Todos los que estamos aquí sentados entramos a debatir con ella en algunos plenos, y no se le aprobaron cosas porque no tenían nada que ver con Ripoll o porque cuando las exponía vulneraba los derechos humanos o insultaba", ha zanjado.