Las víctimas del accidente del Alvia se concentran en el Obradoiro "en busca de lo mismo de siempre, justicia"

Familiares y víctimas del Alvia siniestrado en la parroquia compostela de Angrois en 2013 se han manifestado este domingo 24 de julio cuando se cumple el noveno aniversario del accidente en la Plaza del Obradoiro, donde han vuelto a reclamar "lo mismo de siempre: justicia", informa Europa Press.

"Es triste que nueve años después, en vez de sólo rendir homenaje a las víctimas, tengamos que seguir pidiendo justicia y reivindicando una investigación independiente que todos se niegan a hacer", ha reconocido el presidente y portavoz de la Asociación Plataforma Víctimas del Alvia 04155, Jesús Domínguez, en declaraciones a los medios.

Minutos antes de arrancar la manifestación convocada por la asociación, que ha partido alrededor de las 12 horas de la estación de ferrocarril compostelana, Domínguez atendía a los medios y apuntaba que, aunque del juicio que se iniciará en octubre, "salga una sentencia, no habrá justicia". "La justicia lenta no es justicia y para cuando acabe el proceso habrán pasado 10 años del accidente", ha recordado.

Aunque dice "no perder la esperanza", considera que el juicio nace "cojo y débil". "La inacción de los jueces y el fiscal, los informes que dicen que Renfe y Adif negaron información... La gente tiene que saber que, pese a que el primer juez quería que hubiese unos peritos independientes, por sorteo, la Xunta, concretamente el señor Rueda, impuso unos peritos, funcionarios, que no son objetivos y que no tenían experiencia en el ferrocarril. El poder ejecutivo mete mano en la justicia", afirma.

Esperanza Fernández, también miembro de la asociación con tres familiares fallecidos, reconocía el "desgaste" de las familias ante el "peregrinaje constante" por todo tipo de instituciones "en busca siempre de lo mismo: justicia".

Participación del BNG

En la manifestación también han participado los nacionalistas Néstor Rego y Ana Miranda. Los parlamentarios nacional y europea del BNG han mostrado su apoyo a las víctimas y han señalado que no abandonarán la lucha "justísima" de los familiares, haciendo hincapié en la necesidad de una comisión de investigación independiente.

Rego ha explicado que hace meses se aprobó en el Congreso la creación de una nueva comisión parlamentaria, "que se paralizó a petición de las familias porque querían esperar al juicio, que se preveía para marzo, para añadir a la comisión los elementos que saliesen a la luz en el proceso judicial. "En la comisión anterior no se dio toda la información que debería haberse dado", ha aseverado.

Tanto Rego como Miranda han coincidido en destacar el "trabajo conjunto" del BNG con las familias y han criticado la inacción de los Gobiernos central y autonómico, a los que han acusado de "complicidad descarada". "No es normal que nueve años después siga el caso abierto y no se haya depurado ningún tipo de responsabilidad política ni judicial", ha censurado Ana Miranda, que ha incidido en el hecho de que la Unión Europea haya reconocido que "la comisión de investigación no fue independiente y que no escuchó a las víctimas".

Respecto a la situación en Europa, ha señalado que la Comisión Europea abrió un procedimiento por infracción en 2019 contra el Estado español por no cumplir la normativa de riesgos. Un proceso que se ha retrasado, ha detallado, por diferentes motivos ("elecciones, un Gobierno provisional y la pandemia"), algo con lo que "no se conforman". "Recientemente tuvimos una reunión, junto a las víctimas, con el director general de movilidad de la Comisión Europea para pedirle cuentas y una respuesta. Nos dijeron que se sigue investigando pero eso no nos conforma. Pediremos que se acelere el proceso", ha defendido.

La parlamentaria europea ha avanzado además que el próximo año, con motivo del 10º aniversario de "la tragedia ferroviaria más importante de Europa de los últimos 25 años" se celebrará en el Parlamento Europeo una conferencia sobre la seguridad ferroviaria europea "donde las víctimas de Angrois serán protagonistas".

Manifiesto

Tras recorrer algunas de las principales calles de la ciudad, el casi centenar de manifestantes se ha concentrado frente a la catedral al grito de 'no están olvidados, están muy presentes' o '¿Blanco, Pastor, responsables para cuándo?'.

Uno de los miembros de la asociación, Juan Sierra, que perdió a un hermano en el siniestro, ha sido el encargado de leer ante los medios de comunicación, turistas y peregrinos, el manifiesto de la concentración. En él señalan que el 24 de julio de 2013 "no sólo descarriló un tren, sino también la justicia, Gobiernos, políticos y demás instituciones".

En cuanto al descarrilamiento 'político', recuerdan que en 2016 la Unión Europea concluyó en su informe que el Gobierno "no cumplió con la obligación de investigar por la falta de independencia y por no analizar las causas que precisamente afectan a Fomento, Renfe y Adif". "Dice muy poco de nuestras instituciones que aún no se haya puesto en marcha esa investigación. No lo han hecho ni los gobiernos del PP, ni del PSOE, ni el de éste último en coalición con Podemos pese al apoyo inicial y el posterior silencio. Seguimos exigiendo que se haga esta investigación", aducen.

Los afectados por el accidente señalan directamente a los exministros de Fomento, el socialista José Blanco, y la popular Ana Pastor. A Blanco lo acusan de haber publicitado que "la nueva línea de alta velocidad contaba con los sistemas de seguridad que hubieran evitado la tragedia". "Cambió el proyecto original por las prisas, suprimiendo el sistema de seguridad en el tramo más peligroso. Es más, se jactaba de haber adelantado los plazos", censuran en el comunicado.

A Pastor le recriminan haber prometido, en sede parlamentaria, una investigación independiente y "colaboración con la justicia" y que finalmente varios autos señalaran la falta de colaboración de Fomento, Renfe y Adif. Durante su mandato, recuerdan, se desconectó el sistema de seguridad ERTMS "porque generaba retrasos" y se obvió un aviso por escrito de un jefe de maquinistas advirtiendo del peligro.

Críticos con Rajoy, Sánchez, Feijóo y Rueda

En esta línea, afean la conducta pública de "tratar por todos los medios de echar la culpa al último eslabón de la cadena, el maquinista", "contaminando a la opinión pública". Por último, critican también la actitud de presidentes de Gobierno y Xunta hacia las víctimas, asegurando que pese a haber solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, todavía no han recibido respuesta.

Comentan que el expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sí los recibió pero le reprochan que se les impidiese la entrada al acto de entrega de medallas a las víctimas en el primer aniversario. "Una actitud lamentable, antidemocrática y contraria a los más mínimos sentimientos de humanidad", concluyen.

El actual líder del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, también ha sido blanco de sus críticas. Este sábado, miembros de la asociación declaraban, antes de reunirse con el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que Rueda es una persona 'non grata' desde el principio. "No esperamos absolutamente nada de él", manifestaban.