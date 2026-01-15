Vivienda reitera su disposición al acuerdo y defiende sus medidas para "pisar el acelerador"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recalcado su disposición al acuerdo tras las críticas de sus socios de Sumar a los incentivos fiscales a los caseros y ha agregado que siempre han basado su trabajo en torno al consenso y que con estas medidas anunciadas buscan "pisar el acelerador".

En una entrevista este jueves en Espejo Público recogida por EFE, ha reiterado que está trabajando, colaborando y acordando con quienes coinciden en defender el derecho a la vivienda, como es el caso de Sumar; con quienes quieren construir un parque público de viviendas asequible: o con quienes combaten el uso fraude fraudulento de contratos de temporada o de pisos turísticos ilegales.

"Ahí es donde me van a encontrar en el combate, defendiendo el derecho a la vivienda y combatiendo la especulación", ha insistido la ministra, que ha defendido intervenir el mercado y ha subrayado que el Ministerio de Vivienda ha basado su trabajo a lo largo de estos dos años en torno al acuerdo y al consenso.

Además, ha recalcado que su ánimo es el de la construcción de acuerdos y de viviendas y que con este real decreto ley anunciado el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la idea es "pisar el acelerador" para que se convierta en ley y después pueda seguir el trámite parlamentario, si así lo desean los grupos, de mejora en su tramitación.

Respecto a los 600.000 contratos de alquiler que vencen próximamente, la ministra ha afirmado que con las medidas que ha puesto el Gobierno encima de la mesa se acaba con ese problema y que se está solucionando en aquellas zonas donde se está aplicando la Ley de Vivienda, como es el caso de Cataluña.

Pide a Almeida no buscar "conflictos ficticios" con Campamento

La ministra de Vivienda ha pedido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no busque "conflictos ficticios" en torno a la Operación Campamento después de asegurar ayer que, tras el acto del pasado lunes, las máquinas estaban paradas.

Ha señalado que su prioridad es tener un parque público de vivienda, que las obras para el desarrollo de Campamento ya han comenzado y que de lo que se trata es de colaborar todas las administraciones públicas para acelerar todos los procesos administrativos y la construcción de estas viviendas.