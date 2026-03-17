El Supremo rechaza la querella de Vox contra Sánchez y cinco presidentes por los incendios

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tres ministros y los presidentes autonómicos de Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Galicia y Asturias por los incendios del pasado verano en distintas zonas de España, informa EFE.

Fue en septiembre del pasado año cuando Vox presentó una macroquerella contra los que consideraba responsables de los incendios forestales del pasado verano, por delitos de homicidio imprudente por imprudencia grave, incendio en zona forestal, delito contra los derechos de los trabajadores y prevaricación.

"Caiga quien caiga; vamos a por todos", afirmó entonces el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, cuando presentó la querella que tenía dos objetivos: los responsables de los incendios por lo que en Vox tildan de "fanatismo climático" y los que tienen que ver con lo que definen como "caos del Estado autonómico".

Además de Sánchez, Vox señalaba a los ministros de Interior, Defensa y Transición Ecológica pero el alto tribunal deja claro que "no hay documentos de donde deducir la responsabilidad penal de los aforados, a pesar de concurrir un inmenso daño en la masa forestal".

El auto de archivo da cuenta de "imputaciones que se hacen radicar en la mera detentación del cargo o puesto ejercido, y además, sin especificar, en algunos supuestos, que la competencia de los querellados guarda relación con la inacción que se imputa".

De hecho, los magistrados mencionan que en la querella se reconoce que muchos de los incendios "han sido ocasionados por diversas personas", contra las que se ya se siguen causas criminales.

Y añade que "otros de ellos han tenido un origen fortuito", para los cuales ya existen diversas investigaciones en curso.

Los magistrados señalan que "la responsabilidad que se atribuye a los aforados se hace radicar en decisiones de gobierno que se estima haber sido tomadas tardíamente, cuando, a pesar de carecer de competencias para la gestión de los terrenos abrasados, disponían de mecanismos de actuación que podían haber sido puestos en marcha con antelación".

Sin embargo, "se omite todo análisis de las relaciones causales de esas decisiones políticas con los concretos incendios producidos, lo que comporta, en último extremo, que nos encontramos de nuevo, en la atribución de responsabilidad criminal por el mero desempeño del cargo, sin individualización de las actividades delictivas concretas", lo que es descartado de modo reiterado por la doctrina del Supremo.

Y en cuanto a los presidentes autonómicos, consejeros regionales y la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, el alto tribunal no se declara competente.