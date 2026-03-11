Vox dice tener un "muy incipiente" acuerdo con el PP para investir a Azcón como presidente de Aragón

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha tachado este miércoles de "muy incipiente" un posible acuerdo con el PP para la investidura como presidente de Aragón de Jorge Azcón y ha afirmado que hace falta "trabajar más y mejor" y que "está todo en el aire".

Así lo ha indicado tras la reunión con la presidenta de las Cortes de Aragón, la popular María Navarro, en el marco de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para proponer candidato a la investidura a la Presidencia de Aragón.

Un encuentro "muy cordial y correcto", según Nolasco, en el que ha traslado la voluntad de Vox de alcanzar un acuerdo de gobierno con el PP, condicionado a un "cambio de rumbo urgente" en las políticas de las populares, que sea "detallado y específico" y que incluya políticas y plazos de ejecución concretos. "Para Vox las políticas van siempre antes que los sillones", ha remarcado.

En ese aspecto, ha insistido en que Vox no se conforma "ni con generalidades ni con futuribles ni con promesas a largo plazo" en unas negociaciones que ha calificado de "discretas", en las que no ha habido ningún pacto, ni tácito ni formal, de retrasarlas por las citas electorales los acuerdos.

"Estas cosas -ha apostillado- llevan su tiempo", porque requiere acordar políticas concretas y después, en función del acuerdo, Vox decidirá si es mejor entrar en el gobierno o si se queda en la oposición si hay garantías suficientes de que esas políticas se van a cumplir. "Está todo en el aire", ha insistido Nolasco.

En esa línea, ha reiterado que es difícil establecer el grado de acuerdo con el PP porque es aún "muy incipiente", y aunque es consciente de que Vox no puede exigir el 100% de su programa, ha incidido en que a los de Azcón no le dan los números para aplicar el 100% del suyo y han de salir de "su baldosa".

En todo caso, ha concretado que Vox no puede renunciar a la bajada de impuestos, a sus políticas sobre inmigración o a la limpieza de los ríos al ser asuntos "fundamentales" para su partido, aunque ha rehusado concretar de qué políticas podrían prescindir.

"No vamos ahora a hablar de lo que vamos a renunciar, es como dar la batalla por perdida antes de empezarla" y el objetivo de Vox, ha enfatizado, es intentar aplicar su programa al máximo.

Los aragoneses, ha defendido Nolasco, han votado en las elecciones "el doble de Vox" y lo deseable sería un acuerdo "cuanto antes", y en su opinión no tendría por qué no alcanzarse si ha sido posible en la Comunidad Valenciana para la investidura como presidente del popular Juan Francisco Pérez Llorca sobre la base de políticas "perfectamente posibles".

Nolasco ha destacado que la abstención para facilitar la investidura de Azcón, el voto en contra o a favor es algo que Vox no se plantea en este momento al depender de los acuerdos a los que puedan llegar con el PP y ha insistido en que su partido tiene la mando tendida, como ya demostró al no presentar candidatura a la presidencia de las Cortes y facilitar con su abstención la elección de la popular María Navarro.

Un cargo que la pasada legislatura ocupó la diputada de Vox Marta Fernández, sobre el que ignora la posibilidad de que pueda producirse un cambio en función de las negociaciones con el PP en favor de un representante de su grupo parlamentario.