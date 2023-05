La Xunta plantea castigar con multas las noticias sobre incendios forestales que considere falsas

La Xunta de Galicia prevé prohibir por ley la difusión de información falsa relacionada con los incendios forestales. Hacerlo, por cualquier medio, será además considerado una infracción grave, lo que implicaría multas que van desde los 1.001 euros hasta los 100.000 en caso de que la información considerada falsa por el Gobierno gallego implique movilizar medios contra incendios. Esta es una de las grandes novedades que la Consellería de Medio Rural incluye en el anteproyecto de Ley de lucha integral contra los incendios forestales en Galicia que acaba de abrir su exposición pública y con la que pretende actualizar la normativa de 2007, apenas modificada puntualmente desde entonces.

Este jueves, ante el revuelo generado por esta información adelantada por Praza.gal y ante las críticas de la oposición y del Colexio de Xornalistas de Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se abrió a cambiar el texto para matizarlo. No obstante, el líder gallego obvió uno de los artículo del anteproyecto y aseguró que la ley está dirigida a quién movilice recursos públicos para supuestos incendios que no existen y no "a ninguna otra cosa".

Durante la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, Rueda insistió en que "si una persona dice que se está produciendo un incendio en un lugar concreto y provoca la movilización de recursos y claramente no había nada, esta conducta hay que sancionarla". "A esto se refiere la ley, a evitar este tipo de comportamiento, y no a ninguna otra cosa", fue la interpretación del presidente del texto de la norma.

Tras una repregunta sobre la cuestión, el presidente acabó matizando su postura durante el último minuto de su comparecencia. "La ley está en fase de elaboración, por lo tanto todo lo que sea una mejor redacción para que se diga exactamente lo que queremos que se diga, sin prejuzgar un caso concreto", explicó Rueda, será aceptada por la Xunta. "No quiere decir que tal y como está, así va a quedar redactada, ni mucho menos, quería aclararlo", incidió el líder gallego, que también aseguró que "si es necesario matizarlo más para que se circunscriba al objetivo que queremos cumplir, no creo que haya ningún problema y estamos a tiempo.

A pesar de las explicaciones de Rueda, en uno de los apartados del artículo 5 del anteproyecto de ley, que incluye las "obligaciones y prohibiciones generales", se establece que "está prohibido a toda persona o entidad pública o privada la creación o difusión de hechos o datos falsos en relación a los incendios forestales por cualquier medio, incluidas las redes sociales".

La introducción del veto a las fake news alrededor de los incendios supone un paso inédito del que no había precedentes en la legislación vigente al respecto. Esta prohibición se produce mientras la Xunta persiste en sus trabas a la hora de informar con exactitud sobre el impacto del fuego en los montes gallegos. Desde 2009, con la vuelta del PP a la Xunta, Medio Rural dejó de informar de todos los incendios y decidió comunicar sólo aquellos que superen las 20 hectáreas y, por debajo de esa superficie, los que afecten a zonas habitadas o espacios naturales protegidos. El resto de focos de fuego quedan ocultos a menos que un medio de comunicación o un ciudadano se dirija a la Consellería y pregunte específicamente por alguno en concreto.

Ahora bien, este anteproyecto aclara también que incumplir esta prohibición de crear o difundir hechos o datos falsos respecto a incendios forestales constituye una infracción “cuando den lugar a la movilización de recursos”. En ese caso, la persona infractora puede ser multada con una cantidad que va desde los 1.001 euros a los 100.000, según la Ley estatal de Montes a la que remite el anteproyecto para determinar la cuantía de las sanciones según su gravedad.

Las críticas del Colexio de Xornalistas y de la oposición

La inclusión de esta prohibición y de sanciones por la difusión de información falsa supone un paso hasta ahora inexplorado y que ya ha generado preocupación en algunas entidades como el Colexio de Xornalistas, que ya trasladó sus inquietudes a Medio Rural. La junta de gobierno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia considera que la redacción del artículo 5.7 "puede interpretarse como una limitación a la libertad de información, al apuntar implícitamente a la administración como única fuente autorizada" y advierte que puede "coartar el ejercicio del periodismo".

El Colexio de Xornalistas recuerda que los periodistas "tienen la posibilidad (por no decir la obligación deontológica) de obtener datos alternativos sobre los incendios de distintas fuentes", como agentes forestales, ecologistas, los vecinos o los propios efectivos de extinción. “Estos testigos tienen que, por supuesto, ser contrastados de forma profesional, pero sirven para contextualizar y, en su caso, contradecir o poner en duda los datos oficiales de la administración, que no deja de ser una fuente interesada”, recuerda.

Asimismo, el Colexio cree que "cualquier intento de limitar la posibilidad de expresión o de transmisión de estas fuentes sólo puede redundar en un gravísimo deterioro del derecho de los ciudadanos a estar informados, intolerable en un estado democrático”.

En esta misma línea se pronunció este jueves la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que acusó a la Xunta de "censura" y criticó que su "gran medida" contra los incendios será "impedir que se hable de ellos" y "multar a los vecinos que difundan información en sus redes sociales, desesperados, ante la falta de medios". "Como si la ciudadanía y los medios de comunicación se dedicasen a difundir información falsa sobre los incendios", añadió, para criticar que "con mordaza y con censura no se apagan los fuegos, ni se resuelve el gravísimo problema ambiental que suponen los incendios en Galicia".

Mapa dinámico

La nueva ley, que aún puede tener posibles modificaciones, tiene asegurada su visto bueno y luz verde gracias a la mayoría parlamentaria del PP en el Parlamento gallego. Además, prevé la creación de un mapa dinámico sobre el peligro de los incendios que tendrá en cuenta no solo la temperatura, la humedad o el viento, sino también la "investigación social" que arroje luz sobre las causas y motivaciones del fuego. Con esta herramienta se quiere señalar las zonas de alto riesgo donde priorizar políticas preventivas como los polígonos cortafuegos

El anteproyecto también apuesta por “fomentar la agricultura tradicional, la ganadería extensiva, la silvicultura y la gestión forestal sostenible”. Todo, con la intención de conseguir un “territorio rural más resiliente frente a los incendios forestales”.

Además, entre las nuevas medidas, la Xunta tiene previsto ampliar su capacidad para prohibir el acceso a los montes en caso de que considere que existe peligro de fuego en los mismos. Aunque Medio Rural ya tenía la posibilidad de limitar la presencia en zonas forestales en periodos de riesgo "muy alto o extremo", el anteproyecto prevé "limitaciones adicionales a la circulación de vehículos a motor por terrenos forestales y al acceso de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión de incendios en determinadas zonas".

Podrá, por tanto, vetar la entrada en lugares habitados si hay un incremento considerable de la actividad incendiaria o de la virulencia de las llamas. El incumplimiento de esta prohibición supondría una infracción leve y una multa de 100 a 1.000 euros.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.