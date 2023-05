La Xunta se gastó al menos 50.000 euros en la gala del Xacobeo en la que se premió a Ana Rosa Quintana

La Xunta de Galicia organizó el viernes 17 de febrero una gala-balance en el Palacio de Congresos de Santiago en la que premió a 22 entidades y personas "por su contribución al éxito" del Xacobeo 2021-22. La periodista y empresaria Ana Rosa Quintana o el Ayuntamiento de Madrid recibieron sendos galardones.

La Xunta gastó en el evento al menos 50.000 euros —8.500 en el alquiler del espacio o 4.400 en productos de coctelería, por ejemplo—, pero podría ser mucho más ya que el Gobierno gallego se niega a detallar todos los costes. Tampoco aclara el procedimiento de elección de los premiados, pero sí que dice que con los premios se pretendía "animar" a los galardonados a "seguir una conducta ejemplar".

Tras la celebración de la gala, Praza.gal formuló una petición oficial de transparencia solicitando las actas del jurado o el procedimiento de elección de los premios. También se reclamó el coste del evento, con detalle de los distintos gastos por el alquiler del espacio, galardón o regalos físicos, equipos audiovisuales, personal o viajes y alojamiento de los premiados.

La respuesta oficial de la Agencia de Turismo de Galicia, firmada por su directora, Nava Castro, no contesta a las peticiones formuladas. No facilita ningún acta ni documento oficial con la designación de las personas y entidades premiadas y se limita a contestar que "fueron premios honoríficos que no tenían contenido económico y que se otorgaron con la función de incentivar a quienes los recibieron a seguir conductas que se consideren ejemplares desde el punto de vista de los intereses públicos". Es decir, según la Xunta, los galardones no reconocían lo ya hecho por los premiados sino que su objetivo era animarles a tener una conducta ejemplar.

En cuanto a las cuestiones sobre el coste de la gala, la respuesta se limita a concretar un gasto puntual, el del alquiler del Palacio de Congresos por 8.476,05 euros, IVA incluido. Este coste, según indica la Xunta, "incluye el alquiler de la sala y el hall en el que se celebró el acto durante tres días para el montaje y celebración de la gala, además de un técnico de mantenimiento y un vigilante de seguridad". Pero para el resto de costes parciales, el Gobierno gallego se remite a la web en la que la Xunta publica sus contratos menores, los que por su importe pueden ser entregados directamente, sin concurso, o los que se hacen públicos de forma no sistemática, con semanas de retraso y con conceptos incompletos que no siempre permiten identificar el contenido de los mismos.

En esa web puede localizarse el contrato de alquiler del Pazo de Congresos. Y entre el resto de contratos a dedo hechos públicos hasta ahora por Turismo de Galicia –más de seiscientos solo desde lo 1 de enero hasta Semana Santa– puede identificarse alguno más también relacionado con la gala de balance del Xacobeo.

Hay varios con empresas o profesionales especializados en la organización de eventos o en servicios gastronómicos con conceptos como “servicios contratados y prestados para el evento Balance Xacobeo” (8.385,30 euros), “servicio cátering Balance Xacobeo” (8.930,57 euros), dos contratos con el mismo concepto “adquisición productos coctel acto balance del Xacobeo 21-22 celebrado el 17 de febrero” (4.438,73 y 481,53 euros), “presentadora del acto Balance Xacobeo 21-22” (6.432,77 euros), un contrato con una empresa de viajes para “gastos presentación acto Balance Xacobeo” (2.102,71 euros) o contratos con una empresa de conservas y otra de vinos para “conservas acto Balance Xacobeo 21-22” (365,46 euros) y “acto Balance Xacobeo” (628,34 euros).

En el listado también se pueden encontrar un contrato con el concepto “servicios contratados y prestados para el evento Balance Xacobeo” por 8.385,30 euros y otro por “trabajos coordinación balance de xacobeo, producción, impresi” (sic) por 10.230,55 euros.

En total solo estos contratos hechos públicos hasta ahora suman 50.472,10 euros, que podrían ser más ante lo críptico de algunos conceptos y la demora con que la Xunta suele actualizar este tipo de información, obligada por la ley de transparencia.

Pero la web de contratos menores o discrecionales a la que remite la respuesta oficial de la Xunta contiene otros varios gastos relacionados de alguna manera con el balance del Xacobeo 21-22 del que la gala fue el evento más llamativo. Previamente, en enero, la Secretaría Xeral de Medios gastó más de 90.000 euros en varios contratos con distintos medios de comunicación, no solo gallegos, bajo el concepto “Divulgativo: Balance Xacobeo 21-22”.

