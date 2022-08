Bertus: “Hay que darse tiempo, estamos en un trabajo que es muy mental y cansa mucho”

Bertus tiene más de 170.000 seguidores en Instagram y 100.000 en TikTok. Las cifras constatan que este influencer madrileño de 34 años, que empezó en la plataforma Vine, sabe hacer humor a través de pequeñas escenas llenas de comedia y cierto toque "cutre" que lo hacen único y simplemente gracioso. Los maquillajes, disfraces, así como los guiones de pequeños sketches que llega a recrear él solo se han convertido en todo un fenómeno en Twitter, Instagram y TikTok.

Al igual que la mayoría de influencers que hemos tenido la oportunidad de conocer en nuestra sección Vacacioners, el verano puede suponer un momento de desconexión laboral. En lo que es su día a día, Bertus comenta a infoLibre que a diferencia de temporadas anteriores, el ritmo y volumen de trabajo es el mismo que se ha mantenido durante todo el año. "Lo único que ha cambiado ha sido que, al entrar tanto trabajo, siendo mi primer año como autónomo, ha sido imposible organizarme las vacaciones. No he sabido organizarme como autónomo este año". confiesa.

Su contenido en cambio sí que se ve más coaccionado por la etapa veraniega. Bertus cuenta que se permite un poco más de libertad, probando cosas y formatos nuevos: "Es por el hecho de que como todo el mundo está en la playa, pues al final te va a ver tu madre y ya está. Entonces te dices, pues mira, pruebo que ahora todo el mundo está de vacas". Trabajando a un ritmo rápido pero más fresquito, su contenido sin duda se airea.

Además, él sabe reconocer que en verano la gente está menos pendiente del móvil: "Se nota dependiendo de las horas a las que subas el vídeo. Ahora en verano, la gente lo ve ya por la noche, cuando ya está tranquila o suben de la playa para cenar y todo el rollo. Es cuando lo ven. Si no, nada".

Le doy 100.000 vueltas a las cosas, me creo Spielberg y paso por mogollón de crisis creativas

En cuanto a los contratos o las campañas, disminuyen o se cierran ya que, como es común, agosto en general es un mes de descanso y desconexión que aprovechan para cerrar proyectos o no trabajar directamente: "Entiendo que los equipos se estarán rotando las vacaciones, pues se cierran desde mucho antes las campañas. Yo tengo campañas ya cerradas, con el contenido aprobado y todo hecho desde junio que se publican este agosto."

Aunque recalca que le encanta su trabajo, admite que "sí que es verdad" que cuando coge un "ritmo de colaboraciones muy fuerte" su cabeza "no puede". "Estás en una cosa o estás a otra", apostilla. Y es que Bertus se toma mucho tiempo para afrontar las campañas, pensar el contenido y darle la calidad que merece: "Yo le doy 100.000 vueltas a las cosas, me creo Spielberg y paso por mogollón de crisis creativas". Así que se lo intenta tomar con calma para poder llevar sus propios proyectos por separado sin tener que estar tan metido en las redes. Intenta desconectar pero sin dejar las redes nunca: "intento ver qué puedo hacer fuera siempre".

Es normal que dependiendo del alcance que tengan las publicaciones, el número de seguidores varíe, una preocupación común en este sector. "Esos miedos son una cosa que siempre tenemos, y creo que es algo que compartimos todos los creadores de contenido, yo por lo menos me rayo mucho", reconoce, para luego explicar que, en cualquier caso, cuando pasan las vacaciones generalizadas el público sigue ahí y él sigue con sus publicaciones: "La gente se reengancha a ti otra vez y no pasa absolutamente nada".

De una forma sana recuerda que es importante darse un tiempo de relax, de cuidar la salud mental, algo que vuelve a sonar entre los influencers que sufren presión a la hora de subir contenido. Un concepto un poco tapado y del que cada vez se habla más y se reconoce más su importancia. "Creo que hay que darse tiempo, porque estamos en un trabajo que es muy mental y cansa mucho. No puedes tener buenas ideas siempre y es imposible estar siempre de 10. Tienes que trabajar mucho para ser autoexigente y no puedes estar siempre a tope".

Al igual que otros años que ha tenido vacaciones, Bertus utiliza este tiempo para seguir generando contenido: "No pienso en que voy a crear, pero voy a ir con gente con la que pueda crear contenido al final. Por ejemplo, estos tres últimos años, que nos hemos estado viendo un grupo de gente, que currábamos en las redes, lo hemos hecho porque somos colegas de fuera. No quedamos para crear contenido, quedamos porque somos colegas. Yo por ejemplo quedo con Andrea, con Berry o Inés y no nos grabamos y creamos. Simplemente surge que nos vamos de vacaciones y también es una oportunidad para que nos juntemos a crear contenido. Al final es un contenido muy orgánico porque se está dando igual que el que hemos creado con Desalia o cuando nos juntamos. Tampoco es algo planeado que vayamos buscando, sino que surge".

Aún así nos cuenta que seguirá trabajando para centrarse un poco también en todas las campañas que le han llegado, algo a lo que no estaba acostumbrado, pues ahora tiene que hacer frente a un buen puñado de colaboraciones que le han venido de repente. "Sí que estoy intentando cuidar mi salud mental sobre todo, y así volver a centrarme en crear un buen contenido, algo de lo que esté orgulloso".

Es cierto que el número de influencers crece, así como el de nuevas personalidades de internet que llegan adaptándose al gusto de las nuevas generaciones. Debido a esto, Bertus explica que el número de seguidores tanto a nivel personal como al de varios colegas de la profesión no paran de subir. "Pero no soy solo yo, somos todos. No sé si es por el tema covid, durante el año pasado se estaban quedando muchos proyectos ahí y han salido mogollón ahora", relata. Esto le afecta directamente, ya que se considera una persona que se exige mucho a la hora de grabar los vídeos, que quiere hacer siempre todo bien y el tener más trabajo y más seguidores afecta a su contenido.

"Hay veces que no puedes rechazar una colaboración porque tienes que cumplir con la cuota de autónomos y si solamente estás haciendo esto (redes) es difícil. El año pasado, al final acababa pagando muchísimos impuestos porque estaba trabajando por cuenta ajena y propia. Lo que pagaba a Hacienda era increíble. No llegas a todo. Yo primo por delante mi contenido para las campañas".

Aún así Bertus sabe desconectar de las redes sociales: "Soy una persona que si estoy con mis colegas de toda la vida y tal, sí que desconecto. Pero es que si estoy todo el rato con el móvil, al final no estoy con mis amigos y necesito parar un rato. No puedes dejar que las redes ocupen todo el espacio de tu vida". Lo bueno de los perfiles de entretenimiento, comenta Bertus, es que es súper fácil de llevar las stories donde cuentan un par cosas y ya, algo diferente a un lifestyle, que tiene que estar ahí constantemente. "A mí ese contenido me parece aburrido como consumidor y muy pesado para la gente. Como creador me parecería súper pesado, mucha carga al final del día".