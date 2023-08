Antonio Delgado usa agosto para bucear en sus orígenes familiares: "Me meto en los archivos y desconecto"

Juan Antonio Delgado Ramos confiesa que lleva años estudiando su genealogía. Los agostos los utiliza para seguir ahondando en su ascendencia y acude a los archivos que se encuentren en su ciudad, San Fernando, o en el resto de la provincia de Cádiz. "Me meto en los archivos, apago el móvil y desconecto del mundo y encima disfruto mucho", señala a infoLibre.

En cualquier caso, el diputado andaluz de Podemos en el parlamento regional cree que no existe ningún lugar ideal para la completa relajación: "Si existe, que alguien me lo diga", bromea. La investigación de su árbol familiar es, eso sí y definitivamente, la actividad con la que más consigue distraerse al enfocar toda su atención en ella, aunque la haga solo "algunas horas de algunos días".

La playa de su ciudad es uno de los lugares que destaca el político para poder divertirse y relajarse, y donde además disfruta de quedarse sin cobertura porque "es muy lenta y casi no hay", afirma. Además, la sierra está a no demasiados kilómetros, y es otro de los sitios en los que logra desconectar, ya sea solo o acompañado de su familia y amigos. En última instancia, eso sí, esto último siempre depende del destino.

El móvil no lo deja de lado en estas fechas, pero señala que le da otro uso distinto del habitual. "No me pongo en la playa a leer el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía", dice entre risas. Su teléfono le sirve en su afición a la fotografía, que luego publica en sus redes, o para leer algún libro en línea. Delgado lamenta que "ya nadie deja el móvil ni en vacaciones", pero aún así se puede desconectar. En sus perfiles de redes sociales comenta que suele compartir muchos momentos, aunque otros se los reserva solo para él, "como todo el mundo. El uso que hace ahora de la tecnología "ha híper mega crecido", por lo que de un tiempo a esta parte le cuesta despegarse de los dispositivos "un poco" más,. "Pero"como a todo el mundo", apostilla.

Muchos nos pasamos el resto del año esperando que llegue agosto para hacer cosas distintas que no te dan tiempo el resto del año

El diputado andaluz aprecia que es en este periodo del año cuando puede hacer cosas que le es "imposible en otras fechas", como pararse a reflexionar en profundidad, porque "la calma y la desconexión" aclaran las ideas. La cultura le sirve para detenerse sobre las ideas, aunque también disfruta de un programa o una película por puro entretenimiento sin esperar nada más que eso a cambio.

Delgado Ramos, por último, señala que sería "muy triste" no tener estos momentos de desconexión: "Muchos nos pasamos los meses esperando que llegue agosto para hacer cosas distintas que no te dan tiempo el resto del año", confiesa, aunque a veces tampoco lo consigue. Aún así siempre busca un espacio para salir de la rutina laboral y hacer otras actividades.