Elvira Sastre y su amor por las mascotas: le dedicó un libro sobre el duelo a su perro cuando murió

Tango tenía cinco meses cuando me adoptó. Él no me eligió porque la familia, como todos sabemos, no se elige, pero me aceptó con mucho cariño. Yo debía protegerle, pero en realidad siempre fue Tango el que cuidó de mí

Elvira Sastre — Estracto del libro 'A los perros buenos no les pasan cosas malas'