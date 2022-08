El Hematocrítico: “Las redes sociales están muy bien porque dan voz a gente que antes no la tenía”

Escritores hay muchos. Escritores que escriben bestsellers, menos. Escritores que además de ser exitosos dentro de su país lo sean también fuera, aún menos. Ahora, ser un fenómeno editorial en Corea del Sur y tener un musical inspirado en sus cuentos es patrimonio exclusivo de El Hematocrítico (A Coruña, 1982). Este profesor de infantil y primaria no se podía imaginar, cuando se puso el apodo por el que es conocido en el año 2016, que se convertiría en un influencer y escritor de éxito.

Miguel López, que es su nombre real, ha escrito decenas de libros de literatura infantil, entre los que destacan Agente Ricitos, El lobo con botas, Rapunzel con piojos, o Feliz Feroz, con el que alcanzó el éxito en Corea. En el mundo online, presenta junto a Noel Ceballos Los Hermanos Podcast, donde analiza la actualidad desde el humor, y es autor de espacios como Rama en el Portal, El Hematocrítico de Arte o Legends of Hemato. Con la risa y la comedia que le caracterizan, hoy El Hematocrítico nos viene a ayudar a ver la vida con más humor y esperanza y menos tristeza.

“El mensaje de optimismo que puedo dar es creer en la capacidad de los seres humanos y de la ciencia para encontrar soluciones a los problemas”, resalta a infoLibre el escritor, quien también reconoce la facultad del ser humano para protagonizar igualmente “momentos muy negros y dramáticos”. En su opinión, “estamos en el borde del precipicio", pero también cree que "los medios de comunicación están haciendo un papel importante a la hora de agrandar la percepción de los problemas, que siendo grandes, el constante bombardeo de noticias negativas los hace parecer aún más insalvables". Por eso, El Hematocrítico cree que debemos ser conscientes de esa situación para “no ver todo tan negro” y conseguir así salir hacia delante. Para ayudarle a ver todo con más esperanza, el autor se refugia, sobre todo en su familia y en la gente que quiere.

Uno de los hechos positivos que le han alegrado es ver el poder de las redes sociales para hacer el bien y canalizar reivindicaciones. Pese al ruido que muchos ven en ellas, para el escritor son un medio excelente para encauzar las protestas ante las injusticias, y celebra que hayan “dado voz a gente que antes no la tenía”. “He visto como, por ejemplo, gente que tenía problemas laborales o de acoso consiguieron ayuda y apoyo después de contarlo en redes sociales”, relata.

20 años después, 'La doctrina del shock' de Naomi Klein se ha convertido, a ojos del escritor, en “ultra profética” para entender los medios de comunicación

En cuanto a la información, El Hematocrítico intenta no estar muy pendiente, una costumbre adquirida después de la pandemia. Durante el confinamiento, el escritor “descargaba informativos en formato podcast que actualizaban todas noticias del covid cada dos o cada cuatro horas y por eso vivía muy abrumado”. A partir de entonces, se informa, pero sin profundizar demasiado ni buscando información compulsivamente sobre un tema: “si me pongo ahora a investigar en Reddit movidas de cambio climático, igual se me quitan las ganas de pasar el año”.

Relacionado con esto, el escritor también critica el papel de los medios de comunicación, los cuales, cree, han escogido el libro La doctrina del shock de Naomi Klein como “manual” de actuación en este siglo. En la obra, la autora estadounidense habla de cómo el capitalismo intenta bombardear a la gente con malas noticias para mantenerla a raya y controlada. El Hematocrítico admite que en su momento le pareció “que a Naomi se le había ido un poco la pinza, que el libro era muy brillante y había capturado bien el pulso del momento, pero estaba hablando de unas cosas muy extrañas”. Sin embargo, veinte años después, la obra se ha convertido, a ojos del escritor, en “ultra profética”. Como consecuencia de toda esta situación le parece “muy importante estar bien informado”, pero no lo cree posible.

Por último, El Hematocrítico nos cuenta que no podrá desconectar en verano porque tiene varios proyectos en marcha y, además, se ha comprometido a ir a varias ferias del libro durante el periodo estival. Sin embargo, disfruta mucho de la oferta cultural “enorme” que tiene A Coruña en verano y de las “impresionantes” fiestas de Galicia. En ellas, leyendo “un tocho sobre la historia del Imperio Romano de Mary Beard”, pasará este escritor, profeta en su tierra y también en Corea, su verano.