"Por trabajo paso mucho tiempo fuera y estar en casa es una delicia": así se relaja Inma Nieto en Cádiz

"No tener que conducir es uno de mi placeres estando de vacaciones", reconoce la diputada andaluza Inma Nieto sobre sus ideales del verano. Por disponer de más tiempo, por cercanía a los lugares a los que acudir o por simple gusto, dejar el coche a un lado y moverse más a pie es también uno de los grandes placeres estivales, especialmente para aquellos que ya lo usan diariamente el resto del año como única posibilidad para acudir al trabajo. La política apunta en este sentido en conversación con infoLibre: "Tengo la inmensa fortuna de vivir en una zona privilegiada; así que los días libres puedo disfrutarlos sin moverme demasiado, cosa que agradezco".

Para la gaditana, extender la toalla en la playa no es algo que priorice en verano. Los que se han criado en un pueblo costero comprenderán estas palabras. "Si voy a algún sitio prefiero el interior. Cosas de ser de puerto de mar…", destaca Inma Nieto (Algeciras, 1971) en el caso de escoger algún lugar para visitar, si bien reconoce que lo que más disfruta es quedarse en casa. "El trabajo me obliga a pasar mucho tiempo fuera, así que para mí estar en casa es una delicia", aclara.

Con más tiempo disponible, las vacaciones no son siempre sinónimo de reducir el tiempo de uso del móvil. Inma Nieto sí que afirma que está mucho menos pendiente y que se salta muchas cosas que cuando está trabajando no puede permitirse obviar, pero el teléfono siempre lo tiene a mano. Aunque en su tiempo vacacional lo gestione de otra manera. Esto ni mucho menos significa que lo utilice activamente para compartir estos momentos de descanso como publicaciones pues, de hecho, remarca que no lo hace.

Hay muchas personas para las que descansar es un lujo impensable

Nieto también tiene tiempo para la cultura, principalmente para que le ayude a desconectar. "Cosas sencillas, nada muy intenso, la verdad", reconoce. En estos días la política aprovecha para ver las cosas que más le gustan y para las que normalmente no tiene tiempo. El resto del curso suele ir de aquí para allá sin parar y rodeada de gente, por lo que ahora se guarda algunos momentos en solitario para ella. Al mismo tiempo, admite que le gusta mucho compartir su tiempo libre principalmente con la familia y las personas que quiere.

"No me cuesta nada desconectar, nunca me ha costado", afirma la diputada, que duda de si es algo bueno o malo, pensando en los que aún de vacaciones siguen con la cabeza en el trabajo. Además, recuerda los días previos a las vacaciones: "Se me hacen muy cuesta arriba". Igual que los primeros días después de reincorporarse a la actividad laboral normal.

La tecnología hay que intentar "utilizarla con talento", afirma Nieto, que ha visto cómo los dispositivos se han incorporado de manera paulatina a su vida diaria, "ya sea para trabajar o en tiempo descanso", como a la mayoría, asume.

Para terminar, recuerda que hay muchas personas para las que descansar es un lujo impensable, necesario en la mayoría de ocasiones pero no indispensable. "No cabe duda que poder estar unos días sin las obligaciones, los horarios rígidos y la responsabilidad del trabajo es balsámico y positivo en todos los sentidos", afirma la responsable de Por Andalucía.