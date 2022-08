Irene González-Higuera recomienda 'The Politician', una comedia política en clave adolescente

El primer contacto de Irene González-Higuera López con el periodismo lo tuvo cuando aún estaba en la universidad. Pasando por el mundo audiovisual, decidió decantarse por la radio. Desde hace más de tres años podemos escuchar su voz en El Faro, el programa de la Cadena Ser del que ahora es productora.

Acostumbrada a buscar temas de actualidad para sus programas, esta joven periodista nos advierte: “es imposible huir de las fake news”. En la era de Internet, la conexión y las redes sociales, se multiplican las posibilidades de recibir información falsa. Por eso, considera que “la única manera de sobrevivir a las fake news es querer sobrevivir a ellas. Es decir, tener la voluntad para que no te engañen”. Añade que “contrastar la información por desgracia ya no es solo tarea de los profesionales del periodismo, ahora también lo es del lector cuando la fuente es desconocida”. De esta manera no solo evitamos que nos engañen a nosotros, sino que “aportaremos nuestro granito de arena a la hora de evitar que la ‘bola’ de las fake news engorde al no seguir compartiendo dicha información falsa”.

Contrastar la información y tener pensamiento crítico pueden crear el faro que nos alumbre y nos aleje de la manipulación. Nuestro faro también puede ser la cultura, pues González-Higuera cree que series, películas o libros pueden ayudarnos a comprender mejor la situación actual.

El tono serio acompaña habitualmente a las series de temática política. No es el caso de The Politician, la producción de Netflix que nos recomienda la periodista. Ryan Murphy —el creador de American Horror Story— cuenta en esta serie la historia de un chico de diecisiete años llamado Payton Hobart que sueña con ser presidente de Estados Unidos, y cree que el primer paso para conseguirlo es convertirse en el presidente de su instituto. Con esto, el centro se convierte en una nación a pequeña escala que debe elegir un gobernante. Aunque es en clave adolescente y de humor, González-Higuera cree que “refleja los entresijos de una campaña política, con sus intereses, sus estrategias y sus complots, además de hacer un retrato de los delirios de grandeza y de la ambición de poder”. En resumen, una serie capaz de unir política y humor perfecta para el verano.

Cuando la periodista nos recomienda obras culturales que reflejan la realidad social y económica, lo hace desde la perspectiva con la que más identificada se siente: la de los jóvenes. Nos comenta cómo la entrada a la vida adulta es ilusionante: “la emoción es inherente a la idea de forjar un camino propio tanto a nivel laboral como personal: que el esfuerzo se vea recompensado con un buen trabajo y un buen sueldo, mantener las relaciones sociales, conseguir una casa…”. Sin embargo, asegura también que esa ilusión recibe “un choque frontal” desde “la precariedad, la inflación y, en general, las diferentes crisis que hay que ir sorteando (económicas, políticas, climáticas, sanitarias o sociales)”. Este choque con la realidad deja una sensación común en varias generaciones, “la de la incertidumbre e incluso el miedo al futuro”.

Es por esto por lo que nos recomienda leer Futurofobia: Una generación atrapada entre la nostalgia y el apocalipsis, un ensayo que reúne las reflexiones de Héctor García Barnés. "Él habla de una generación que da por hecho que el futuro va a ser apocalíptico y que va a estar lleno de amenazas. La reacción general ante este escenario es entrar en una especie de parálisis vital, que hace que se abandone la ilusión en favor del pesimismo", explica a infoLibre.

Esta filosofía es la que siguió Daniel Sánchez Arévalo en Azuloscurocasinegro. El protagonista de esta película es Jorge, un joven que ha heredado el trabajo de conserje de su padre pero que sueña con uno nuevo y mejor. Se imagina a sí mismo con un traje azul oscuro en su primer día en un nuevo puesto mientras está anclado a la conserjería. González-Higuera rescata una de las frases de Jorge: “Es tener la sensación de que siempre hay algo en medio de lo que quiero”. Nos comenta que “nuestra actualidad está llena de ‘Jorges’ remando contracorriente para conseguir un traje de chaqueta metafórico”.

Para contrarrestar todo este pesimismo, nada propio de la periodista, nos propone una serie que te hace ver la luz al final del túnel y tener más confianza en el futuro. Esta es Grace and Frankie, una “oda a la amistad verdadera”. Con un tono divertido y lleno de vida, Jane Fonda y Lilly Tomlin nos muestran que nunca se es demasiado mayor para cambiar de rumbo y labrarse un nuevo futuro, y que es muy importante establecer conexiones fuertes y verdaderas con otras personas. “La amistad entre Grace y Frankie [las protagonistas] tiene mucho que enseñarnos como sociedad”, comenta González-Higuera. Según la periodista, nos enseña sobre empoderamiento femenino y sororidad; “por qué hay que buscar rodearse siempre de personas que sean para ti un impulso y no un obstáculo en el futuro” y, por último, “por qué abrir la puerta a los cambios y a las personas que tienen una forma diferente de ver la vida es siempre enriquecedor, aunque pueda en ocasiones sacarnos de quicio”.

Ensayos, películas, series, novelas… Cualquiera es buena opción para que la periodista disfrute y reflexione. La cultura es para ella “un refugio, da igual en qué forma”. Considera que es a la vez una fuente para entender el mundo en el que vivimos y una herramienta útil para desconectar de la propia realidad. Además, hace un alegato a favor de los museos, porque “dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, de ahí que muchas de las respuestas que buscamos se puedan encontrar mirando en el pasado”, y eso se puede hacer entrando en museos. “Allí está reunido todo lo que hemos sido y en parte todo lo que seremos. Por no mencionar la enorme labor que se hace allí de investigación y de preservación del patrimonio”, concluye.