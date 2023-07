El director artístico del Teatro Real ha visto la ópera que programaría ChatGPT (y no teme por su puesto)

La ópera es, sin duda, uno de los géneros artísticos y musicales más prestigiosos y complejos que existen. ¿Quién no ha cantado alguna vez La donna è mobile, tarareado la música del brindis de La Traviata o intentado imitar, con poco éxito, a Luciano Pavarotti gritando a pleno pulmón el "Vincerò" de Nessun Dorma? El Teatro Real se halla entre uno de los más prestigiosos del mundo y por eso, desde infoLibre, hemos pedido a Chat GPT que ayude a su director artístico, Joan Matabosch, a elaborar el programa operístico del Teatro Real para la próxima temporada. ¿Conseguirá la propuesta de la fría máquina emocionar a Matabosch o se demostrará que hace falta algo más que cables y procesadores para cautivar a un público tan exigente como el del Real?

¿Qué nos dice la máquina?

Aquí tienes una propuesta para la programación operística de la próxima temporada del Teatro Real de Madrid:

1- 'La Traviata', de Giuseppe Verdi: Este clásico de la ópera italiana sería una excelente elección para abrir la temporada. Con su emotiva historia de amor y su música apasionada, cautivaría al público desde el primer momento.

2-'Carmen', de Georges Bizet: Esta ópera francesa es una de las más populares y aclamadas de todos los tiempos. Con su vibrante música y su protagonista femenina poderosa y seductora, 'Carmen' sería una elección segura para atraer a una amplia audiencia.

3- 'Don Giovanni', de Wolfgang Amadeus Mozart: Esta obra maestra del genio austriaco combina elementos cómicos y dramáticos en una historia llena de pasión y traición. La música sublime de Mozart y el carismático personaje principal hacen de 'Don Giovanni' una opción imprescindible.

4- 'Tosca', de Giacomo Puccini: Esta ópera italiana es un intenso drama lleno de intriga, amor y sacrificio. Con su poderosa música y sus personajes memorables, como la apasionada cantante Floria Tosca y el malvado barón Scarpia, "Tosca" emocionaría al público.

5- 'Der Rosenkavalier', de Richard Strauss: Esta ópera alemana es una comedia romántica y sofisticada que cuenta la historia de amor entre el joven Octavian y la princesa vienesa Marschallin. Con su exquisita música y su encanto irresistible, 'Der Rosenkavalier' sería una elección elegante y conmovedora.

6- 'La Bohème', de Giacomo Puccini: Esta ópera italiana es una de las más queridas y populares de todos los tiempos. Ambientada en el bohemio París del siglo XIX, sigue las vidas de un grupo de jóvenes artistas y su búsqueda de amor y felicidad. Con su música melódica y su historia conmovedora, 'La Bohème' sería un gran éxito.

7- 'Aida', de Giuseppe Verdi: Esta grandiosa ópera épica, ambientada en el antiguo Egipto, cuenta la historia de amor imposible entre Aida, una princesa etíope capturada, y Radamés, un general egipcio. Con su música poderosa y su puesta en escena impresionante, "Aida" sería un espectáculo inolvidable.

¿Cómo está la máquina?

Joan Matabosch es el elegido de infoLibre para enfrentarse a la máquina. Es el director artístico del Teatro Real de Madrid desde el año 2013 y anteriormente ostentó el mismo cargo en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Durante su periplo en el emblemático auditorio catalán consiguió una gran renovación total del mismo, tanto desde el punto de vista del repertorio como social, introduciendo obras del siglo XX, abriendo el teatro a propuestas innovadoras y dando la oportunidad a nuevas voces emergentes. Con todo ello, intentó abrir la ópera a nuevos públicos, una línea que ha continuado en su etapa en el Teatro Real.

No hay que hacer nada semejante cuando se elabora una programación. A no ser que se trate de confirmar que hace falta una persona humana con un punto de vista, un proyecto y un criterio propios

Conociendo su trayectoria, era previsible que las respuestas de la IA no le hayan entusiasmado: "No hay que hacer nada semejante cuando se elabora una programación. A no ser que se trate de confirmar que hace falta una persona humana con un punto de vista, un proyecto y un criterio propios", explica. De hecho, piensa que las respuestas de la inteligencia artificial son "enormemente tranquilizadoras", porque al proponer semejante programa demuestra "no ser competente para este trabajo".

Uno de los principales problemas del programa propuesto por Chat GPT es su falta de diversidad. "Hay cinco títulos italianos, uno francés y uno alemán; y casi todo pertenece al siglo XIX", apunta el director. Además, todas las óperas están entre los títulos más conocidos y populares de la historia de la música y, según Matabosch, para una institución como el Teatro Real, la cual es consciente de su condición de "buque insignia de la cultura", el poner en valor títulos más alejados del gran público debería ser un tema "prioritario". Sin embargo, este es un tema que a ChatGPT "no parece interesarle". De hecho, "no hay espacio para la ampliación del repertorio ni el riesgo que debe estar dispuesto a asumir un teatro que aspire a un cierto prestigio", añade Matabosch.

Suena a algo redactado por alguien que acaba de descubrir la ópera por primera vez

En esta línea, para el director artístico del teatro madrileño, el programa "suena a algo redactado por alguien que acaba de descubrir la ópera por primera vez", realizando, como consecuencia, tan solo una "lista de títulos previsibles". En este sentido, Matabosch opina que la persona encargada de elaborar el programa sea alguien con una gran formación sobre el tema, "con todo el respeto para los neófitos, que nos hacen mucha falta".

Tras todo esto llega la hora de la verdad. ¿Podría un programa elaborado por una inteligencia artificial ser representado en el Teatro Real? La respuesta corta es que no. La larga nos la cuenta Matabosch: "sería posible realizarla si la institución renuncia a su responsabilidad de abrir su repertorio a nuevos compositores, nuevas estéticas y nuevos títulos. Todo es manido, visto y digerido". Pese a todo, el director artístico dejaría algunas obras populares propuestas por la IA, pero eliminaría otras que han sido representadas de forma muy reciente.

"¿Tenemos que volver a hacer Aida si la última vez que se programó fue hace ocho meses? ¿Y Tosca o Don Giovanni, si se han realizado una veintena de representaciones de cada una hace apenas dos años? Lo mismo respecto a Carmen y La Bohème. Está bien programarlas, desde luego, pero ambas pueden esperar algunos años más", explica Matabosch. En este sentido, el crítico musical no está en contra de ninguno de estos títulos, de hecho, cree que todos deberían acceder a la programación del Teatro Real, pero a su debido tiempo, no necesariamente todos juntos y, sobre todo, dejando espacio a otras obras nuevas que se incorporen al repertorio y así tengan la oportunidad de ser también populares.

Por último, Matabosch deja claro que más allá de las óperas elegidas, lo importante es que exista un proyecto artístico complementario que dé sentido a su programación. "No se puede escoger La Traviata si no se cuenta con una soprano extraordinaria que pueda asumir con garantías las demandas enormes de un rol como el de Violetta Valery, si no hay un director de orquesta que es capaz de comunicar la sintaxis de la obra, y si no hay una dramaturgia que asegure que lo que Verdi expresa a través de su Traviata llega al espectador actual con toda su fuerza y su contundencia", subraya el director artístico del Teatro Real. Por ese motivo, mencionar simplemente La Traviata "es tanto como no decir nada". "¿Qué Traviata? ¿Con quién? ¿Por qué? Esto no es una propuesta de programación. Es una tontería", zanja Matabosch.