Alberto San Juan: "Vargas Llosa defiende el capitalismo criminal, pero sus novelas son una maravilla"

El actor Alberto San Juan le ha contado ha infoLibre cuales son sus recomendaciones culturales para enfrentarse a los discursos de odio. Y hasta cuatro podcasts destaca el madrileño para combatir estereotipos.

El primero de ellos es Carne Cruda, el programa de Javier Gallego, el primero en España en ser financiado por los oyentes, y en el que se habla sobre temas sociales, humor, música y especialmente análisis político. La cafetera, de Fernando Berlín en Radiocable es otro de los podcasts que le resultan interesantes, con títulos como España no se parece a lo que dicen las derechas. También recomienda Deforme Semanal, de Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, quienes desgranan en Radio Primavera Sound su particular visión de la vida, el feminismo y la cultura contemporánea. Javier Peña dirige otro de los programas de streaming elegidos por San Juan, Grandes Infelices, sobre las vidas y las obras de escritores y escritoras “a veces tuvieron vida de novela, pero no siempre de las felices”.

“Mientras la especie humana en su totalidad no tenga acceso suficiente a los recursos básicos para la supervivencia, no se puede hablar de libertad”, afirma San Juan. El odio, opina, puede prender más fácilmente cuando el poder lo agita para sobrevivir. Esta es la situación que el actor señala en España donde la falta de recursos básicos por una parte de la población se utiliza para promover el odio “contra los más vulnerables, culpándoles de los problemas que genera ese mismo poder”.

En esta línea, el intérprete señala que la línea entre un acto de libertad de expresión y una muestra de odio se dibuja en la vulnerabilidad de la persona contra la que se ejerce. Y pone como ejemplo a los más poderosos: “Cuando se señala a la población migrante como amenaza es un acto de odio. Cuando se señala al Ibex 35 como criminal es libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la población migrante es la parte débil, las víctimas, y el gran capital es la parte fuerte, los victimarios". Por eso aboga por encontrar la manera de destruir ese poder, alejado de la violencia.

Lecturas recomendadas

Las malas, de Camila Sosa, es el libro que señala Alberto San Juan para combatir estereotipos. La novela narra desde dentro la vida de una comunidad ‘drag’ en Córdoba, Argentina. La autora habla en el libro de su experiencia al llegar a la universidad, cuando empezó a espiar a las travestis del Parque Sarmiento, donde encontró por primera vez un lugar de pertenencia: la furia y la fiesta travesti. Otro de los libros escogidos por el actor para abrir las fronteras del pensamiento es La mala costumbre, de Alana S. Portero, que cuenta la historia de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar.

El actor valora la cultura de la cancelación como un instrumento útil de crítica contra el comportamiento de alguien que, al margen de su obra, actúa o habla contra los derechos humanos, pero que no debería impedir carreras. “Pienso que Kevin Spacey es un gran actor y debería poder seguir trabajando, pero si es un acosador, es bueno que se sepa. O Vargas Llosa, cuyas intervenciones públicas defienden el capitalismo criminal, pero sus novelas son una maravilla”, señala.

Su manera de protegerse del odio en las redes es directamente no tener redes y además si enciende la tele lo hace de forma muy selectiva y limitada, para ver contenidos muy concretos y no estar expuesto a la contaminación de la malquerencia.