Pablo Alamá: “Me resulta muy difícil escoger un solo papel, pero podría ser Mark Renton en 'Trainspotting'”

Pablo Alamá (Valencia, 1991) ganó popularidad en la serie Madres y en la gran pantalla con Fernando Colomo en Poliamor para principiantes. En un importante nuevo paso, su personaje de Rey en la serie de Netflix La noche más larga ha conseguido marcar un antes y un después en su carrera. “Es uno de los papeles más complejos y profundos que he interpretado por ahora y ha sido muy bonito todo el proceso de construcción del personaje", apunta.

En plena etapa veraniega, nos cuenta sus grandes sueños y posibles papeles a los que le hubiese gustado dar vida.Desvela que le hubiera encantado hacer de Mark Renton, el protagonista de Trainspotting encarnado por Ewan McGregor en este clásico de 1996: “Me resulta muy difícil escoger un sólo papel, pero puede que Mark Renton en Trainspotting. Algo así, con mucha crudeza que me permita jugar y meterme en realidades alejadas de la mía propia”. Ya hablando con él nos damos cuenta que el registro de personajes al que le gustaría dar vida es muy amplio, ya que también deja caer que Andrew Neiman en Wiplash sería una opción sin duda llamativa.

Me he centrado mucho en construir cierta profundidad en él, darle sus contradicciones, sus emociones, sus principios, e intentando que todo esto surgiera de la empatía y la sensibilidad

Pablo tiene intereses bien diversos y lo deja claro en todo momento porque los personajes e interpretaciones que toca a lo largo de la charla varían de un extremo a otro: “Me encanta el personaje protagonista de Fleabag, interpretado por Phoebe Waller-Bridge. No tengo ni idea de qué habría hecho, ella está increíble, pero creo que compartimos sentido del humor y de la ironía”. La serie británica, ganadora de un Globo de Oro y un Emmy, ha supuesto un punto de inflexión en la forma de comunicación que tiene la protagonista rompiendo la cuarta pared con el espectador, algo que sería curioso de ver desde el punto de vista del actor.

“Me atrae mucho que a través de la comedia sea capaz de reflejar toda la profundidad dramática en la vida de una persona joven en la actualidad. Cómo sigue con su vida a pesar de no tener ni idea de qué está haciendo, es ese tira p’alante que creo que todos hemos podido sentir en algún momento. Es inconformista y tierna, dos cualidades que cuando están juntas generan muchísima verdad”, remarca. Y conociendo los personajes que ha interpretado en su carrera como actor, podemos ver que no se caracteriza o encasilla en un prototipo, sino que sabe abarcar diferentes enfoques, lo cual le da un gran espectro de actuación.

Con los tiempos malavenidos que nos ha tocado últimamente vivir, una pandemia, crisis económica e incluso social, Pablo nos recomienda un título cinematográfico: “No mires arriba (Don’t look up) no da mucha esperanza, ¡pero te ríes un rato!”, lanza entre risas. “Es una película con un elenco envidiable que trata temas de muchísima actualidad con una mirada irónica y humorística. Me gusta mucho toda la crítica que lleva a cabo, creo que es un buen punto de partida para reflexionar sobre cómo funciona el mundo, la política, la ciencia y los medios de comunicación”, señala.

Pero, sin duda, el personaje que le ha marcado ha sido Rey, un hombre trans al que inculpan por un asesinato que no ha cometido, y le ingresan en una prisión psiquiátrica en el módulo de hombres. La serie, aunque es un thriller, aborda un tema de actualidad, la ley trans, que ha generado un gran debate y se encuentra en fase de tramitación en el Congreso.

“Me he centrado mucho en construir cierta profundidad en él, darle sus contradicciones, sus emociones, sus principios, e intentando que todo esto surgiera de la empatía y la sensibilidad”, indica. Un personaje hecho a su medida con el que ha podido experimentar y descubrir nuevas áreas de interpretación, por lo que ha aportado a Pablo una nueva forma de construcción de sus personajes.

Ahora mismo se encuentra ensayando en su último proyecto, una obra que se estrenará en noviembre en El umbral de Primavera, en Madrid: La celebración de los cuerpos que caen. Se trata de un montaje de creación colectiva en la que lleva unos meses trabajando bajo la dirección de Rodrigo Villalba: “Somos cuatro actores en escena trabajando con nuestros cuerpos y nuestras vivencias. Es un tipo de teatro muy experimental, que parte de lo corporal y en el que estamos trabajando con conceptos como la creación de comunidad a través de las heridas individuales. Hablamos de relaciones interpersonales, de migración, de disidencias, de herencias, sacrificios personales, empatía…”