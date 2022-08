Paloma del Río: “He intentado en algún momento de mi vida estar sin mascota, pero no he podido”

La voz de Paloma del Río Cañadas (Madrid, 1960) es reconocible en cuanto escuchas dos frases seguidas. La periodista madrileña nos ha acompañado en diferentes juegos olímpicos en las retransmisiones de Televisión Española, específicamente en las competiciones de gimnasia rítmica, gimnasia artística y patinaje artístico. Paloma sabe lo importante que es la disciplina y, sobre todo, tener una buena actitud ante las cosas que ocurren. Un ejemplo de ello es su mascota Neo, un gatito que fue atropellado cuando tenía cuatro semanas. “Le recogimos del arcén y le llevamos a una veterinaria para que le diera una muerte digna. Pero el tío es un peleón, un luchador y salió adelante. Ha pasado ya por siete cirugías y su mano izquierda, producto del atropello, está completamente inútil desde el codo para abajo. Aun así, la tiene y se maneja bien con ella. Pelea, salta, corre, boxea. Lo que pasa es que lleva una bota”, explica.

Su otra mascota es también un gato, en este caso Romy, y también es de una casa de acogida. "La rescataron de la calle, estuvo en una colonia durante tres meses y luego tras otros tres meses en una casa de acogida, la adoptamos”. La periodista comenta que anteriormente tenían una perrita que murió y ante esto Neo se sintió un poco solo. Por este motivo, “la veterinaria nos aconsejó ponerle un compañero o una compañera y en este momento estaba esta gatita que es buenísima y se llevan muy bien”, narra la madrileña.

Neo, Neito o Neochu para los amigos, tiene unos tres años. Mientras que de Romy, o Romichina, no se sabe con exactitud cuántos años tiene, pero “creo que los dos son de la misma época", explica la periodista. Aunque ahora tenga dos gatitos en casa, Paloma del Río siempre ha sido de perros, pero “ahora ha tocado gatos. Tuve un perro desde los 17 años y tras él, he tenido varios porque en mi casa somos muy animalistas, y muy perreros”, narra Cañadas.

Sin duda, la periodista de Televisión Española es una amante de los animales, son necesarios en su vida porque la cambian para bien. “He intentado en algún momento estar sin mascota, ya sea perro o en gato, pero no he podido. El periodo más largo que he estado ha sido un año, pero echo tanto de menos a los animales, necesito convivir con ellos”, comenta Paloma del Río.

Debido a esta implicación, la periodista forma parte de diversas protectoras y fue esta acción tan humana la que le llevó a conocer a su perrita Tani. “Era una perra que llevaba un año y medio en la perrera, no ladraba, no era capaz del miedo que había pasado en su vida. Sin embargo, fue cogiendo confianza y acabó siendo muy generosa con nosotros, era muy buena”, rememora con cariño la comunicadora.

La animalista no puede ver “que maltraten a los animales, ya sean perros, gatos, toros, caballos…. Para mí es superior a mis fuerzas, me hace sufrir mucho”. Ante esto no es de extrañar que su familia crezca cuando ve a una posible mascota que está pasándolo mal. En ellas encuentra “compasión, cariño, generosidad y compañía. Yo las necesito en mi vida”.

Y aunque haya quienes apuntan que cuantas más personas conocen más quieren a su perro, Paloma del Río ama a ambos, pero “evidentemente creo que la nobleza, la generosidad y el buen corazón de los animales en general, sobre todo si están socializados desde que son pequeños y están contigo, es fundamental. A mí me parece que un animal noble es lo mejor que uno puede tener al lado, da compañía y de fidelidad”. Finalmente, como en toda buena compañía la comunicación es esencial, por esto para Cañadas hablar con sus gatos es normal. Mientras que “Romy es muy sensible y en un momento si le hablas con cariño ya se da la vuelta y se expone con toda la confianza para que le hagas mimos. Neo es más campechano, más noble”.