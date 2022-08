Marta Hazas: "Cuantas más personas conozco más quiero a mi perro Robin"

El Internado la catapultó a la fama al dar vida al personaje de Amelia Ugarte. Sin embargo, tras diversos papeles como Sarah Reeves en Bandolera o Clara Montesinos en Velvet, además de su presencia en televisión, han hecho que el nombre de Marta Hazas (Santander, 1977) sea reconocible para cualquiera.

La cántabra es amante de los perros, especialmente por el “carácter", ya que "desde pequeña" ha "crecido con ellos”. De hecho, se trata de mucho más que una compañía para la actriz: “son miembros de la familia. Para mí, como hija única, siempre ha sido muy importante crecer con un perro. Como persona enriquece amar y compartir vivencias con animales”.

Por este motivo, su perrita de raza westie no podía quedarse en una tienda de Malasaña. “Cerraban una tienda de animales y no sabíamos qué iba a pasar con ellos. Encima se acaba de morir de mayor mi perra de aguas, Chipie, y queríamos otro perro en casa”, explica Hazas a infoLibre. De esto ya hace un tiempo debido a que su Robin ya tiene 11 años, y aunque hay quienes consideran que los cambios a veces son complicados, para la cántabra no es así. “Para mi tener perro en casa es hogar. Lo único es comprobar lo diferente que es el carácter de los westie a los perros de aguas que había tenido”, comenta.

Hazas es una mujer todoterreno, característica que podemos ver en cada proyecto en el que se embarca, desde la gran pantalla hasta la pequeña, sin olvidar los teatros o en sus diversas actividades dentro de la televisión. No podríamos sorprendernos de que el nombre de su perrita fuera Robin, en relación con la actriz Robin Wright de La Princesa Prometida, película de culto en la que se observa a una chica con las ideas claras, con carisma y con una gran fuerza de voluntad. Sin duda, este film dejó mucho más que la frase “me llamo Iñigo Montoya, tú mataste a mi padre prepárate para morir”. Es un proyecto marcado por un argumento lleno de fuerza, el cual hizo que la consideren una de las mejores películas producidas en 1987.

La personalidad de su mascota puede ir en relación con su nombre, o quizás con su dueña. Siempre se ha dicho que se parecen a aquellos que los crían. Aunque no sabemos con certeza si es así, Hazas nos cuenta que Robin conoce muchos secretos suyos. “Hablo con ella, por su puesto. Madre mía si hablará”, admite entre risas la actriz. Su confidente, su fiel compañera y acompañante de aventuras: “La adaptamos a nuestra vida, no se pierde ningún plan”.

Hazas no tiene miedo a confirmar lo que muchos ya comentaban: que cuantas más personas conoce más quiere a los animales. “No lo veo nada exagerado. Siempre he pensado que cuantas más personas conozco más quiero a mi perro. Ojalá esa nobleza y esa incondicionalidad en el ser humano”, reafirma y completa la cántabra.

Entre los últimos proyectos de la actriz se encuentra Amigos hasta la muerte, comedia gallega que profundiza sobre un trío amoroso entre Hazas, el actor mexicano Mauricio Ochmann y el cineasta gallego Javier Veiga, quien además ejerce como director del proyecto. En este nuevo trabajo podremos ver una nueva faceta de la actriz, y seguramente Robin ya conoce el final de esta trama. Mientras tanto, podemos ver a la intérprete en Pequeñas Coincidencias, comedia romántica compartida de nuevo con Veiga.