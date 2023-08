Pilar González mantiene "a raya" las notificaciones y recuerda: "Hicimos la Expo del 92 sin móviles"

A Pilar González no le resulta difícil desconectar en estas fechas aunque tenga un dispositivo en el bolsillo encendiéndose cada vez que una aplicación decide enviar una notificación. "Hicimos la Expo Sevilla 92 sin internet ni móviles, algo que parece impensable hoy día", recalca. Ahora, por motivos evidentes la exsenadora por Adelante Andalucía, usa más la tecnología que cuando trabajó durante cuatro años para la organizadora de la exhibición mundial, la Sociedad Estatal, y hay algo en ella que le "engancha": "La posibilidad de tener información o encontrar cualquier cosa".

No le resulta difícil dejar el móvil a un lado e insiste en que puede "mantenerlo a raya", salvo en momentos puntuales y por cuestiones de trabajo, aunque a grupos de Whatsapp o de redes sociales les presta la atención justa. Publicar sus momentos de relax en sus perfiles de Twitter o Instagram no es lo suyo, prefiere guardárselo para ella. Su truco para poder desconectar plenamente es configurar el smartphone con "la función de la luna", la que desactiva cualquier notificación entrante y así no tiene esa distracción durante algunas horas.

El lugar ideal de la andalucista es "cualquier rincón del Algarve", lugar del que destaca su buena comida y su buen vino, pero sobre todo que "allí el tiempo transcurre con calma" y "hay luz hasta bien tarde". Los entornos naturales son donde Pilar González encuentra sosiego, mientras el mar le relaja, el campo le carga las pilas para el día. Las ciudades tienen otra función apunta, no tan ligada a la desconexión sino a "la aventura y el descubrimiento".

Disfruté los veranos de cubo, pala y castillos de arena cuando mis niñas eran chicas

Los veranos para ella son mejor en buena compañía, con su pareja y aprovechando para reencontrarse con amigos. Sus agostos ahora han cambiado pero siempre los ha disfrutado, antes con sus hijas en la playa, "los veranos de cubo, pala y castillos de arena".

En estas fechas, tiene más tiempo para dedicarle a la cultura, para disfrutarla y para explorar nuevas formas, pero señala que también lo hace durante todo el año, ya sea para evadirse, reflexionar, aprender o relajarse. Pilar González confiesa que sus gustos por la lectura cambian con las altas temperaturas, "en verano más ensayo y poesía", y en invierno "más narrativa y siempre novela negra". El Festival de Teatro Clásico de Mérida es uno de las citas que en estos días no se suele perder. Los conciertos al aire libre y descubrir otros lugares con historia completan su lista de favoritos del verano.

La extremeña (de nacimiento) aprecia los momentos de desconexión de la temporada estival, aunque reconoce que podríamos prescindir de ellos "si no quedara más remedio", pero también señala que "indudablemente viviríamos peor".