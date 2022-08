Peris-Mencheta: "Estuve a prueba para protagonizar 'La mala educación'... nunca supe por qué no me lo dieron”

Sergio Peris-Mencheta lleva un par de temporadas disfrutando del gran éxito de Una noche sin luna, el montaje teatral que tantas alegrías le ha regalado junto a su protagonista y gran amigo Juan Diego Botto. Pero el viento no siempre sopla a favor, menos aún en una carrera de fondo tan larga como la del actor y director madrileño. Bien lo sabe él en primerísima persona y es por ello que nos confiesa que su gran espinita a nivel de personajes deseados es el papel protagonista de La mala educación de Pedro Almodóvar: Juan / Ángel / Zahara. "Estuve dos meses a prueba para interpretar el personaje... nunca supe porque no me lo dieron", admite a infoLibre.

“Es de esas veces que uno da todo lo que tiene pero no toca”, añade. Sergio no solo se preparó el guion, sino que se metió de lleno en un personaje polifacético que se presentaba con tres personalidades. Precisamente por eso, la búsqueda del actor perfecto requirió de tiempo y muchos castings. “Yo, de hecho, iba para otro personaje mucho más pequeño… Cuando Pedro me ofrece la posibilidad del prota, le digo: “Pruebo, aunque tengo más pinta de jugador de rugby, pero si no sale me conformo con el papel para el que me llamaste”. Me dijo que no lo dudara. Llegué a hacer hasta cuatro audiciones “maquillado por el mejor, Gregorio Ros, la luz en las pruebas la ponía el mismísimo Aguirresarobe". "Era todo alucinante. Por ahí debe de haber un montón de fotos mías vestido y maquillado de mujer”, apunta.

Después de dos meses de intenso trabajo, aprendiendo a caminar con tacones, estudiando a Sara Montiel para hacer la parte de travesti, trabajando con Sandra (una transformista especializada), viendo espectáculos en A Noite, un club de transformismo en Madrid, ensayando con Pedro Almodóvar y su ayudante en aquella época, Carlos Montero, no pudo ser. Es por ello que nos confiesa entre risas que todavía está esperando una llamada de Pedro para comunicárselo.

El papel finalmente fue interpretado por el actor mexicano Gael García Bernal. La película se rodó unos años después, ya que decidieron hacer Hable con ella antes. “Cuando se pusieron manos a la obra finalmente con La mala educación, no contaron conmigo para el papel pequeño aquel ni siquiera”, lamenta el madrileño.

El actor nos cuenta, asimismo, que lo que de verdad le llamaba la atención de dicho personaje a la hora de encarnarlo era que era multifacético: “Abrumadoramente difícil y contradictorio. Lo que se llama un personaje de mil caras. Un bombón. ¡Y era Almodóvar! Qué te voy a contar…” El cineasta manchego es un icono del cine español, eso no lo vamos a descubrir en el verano de 2022. Todos quieren trabajar con él, por lo que para Sergio fue muy duro no poder interpretar al personaje de Juan/ Ángel/ Zahara. Pero no tanto no poder hacerlo, sino más bien no recibir un feedback después de dos meses de “convivencia y trabajo intenso”.

Cada actor puede llegar a dar determinada personalidad a un personaje. Algo que lo diferencie del resto. En su humilde opinión, su gran aportación a Juan/ Ángel/ Zahara hubiese sido la cara masculina de las cuatro que trataba, así como la femenina: "Una faceta que no he tenido demasiadas ocasiones de mostrar”. Pero había una cuarta faceta que dice que se le atragantaba: su parte más travesti, que incluía toda la comicidad del personaje. “Uno no sabe muy bien si en ese caso Almodóvar se inspiraba de la calle o viceversa. A día de hoy lo recuerdo todo como un máster en expectativas, trabajo intenso, presión sin límite y frustración. Pero con mucho cariño por aquel chaval de veintitantos que se comía el mundo", concluye.