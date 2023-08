José Antonio Zarzalejos: "Acabo de contemplar casi extasiado 'Indiana Jones y el dial del destino'"

José Antonio Zarzalejos (Bilbao, 1954) es uno de esos nombres que te vienen a la cabeza cuando piensas en periodismo. Licenciado en derecho, ha sido letrado de la diputación foral de Vizcaya, columnista y director del periódico El Correo y el ABC. Es autor, además, de libros como La Sonrisa de Julia Roberts o La Destitución.

Se define a sí mismo como "un tipo normal", cuyas decisiones de naturaleza cultural provienen de su propia formación. Dice estudiar Derecho porque le sirve para el periodismo y leer ensayos y libros de historia “de forma casi omnívora” porque es lo que le gusta. Entre sus últimas lecturas destaca Biografía de Jerusalén de Simón Sebag Montefiore y El crimen de la peregrina de su amigo Pablo Muñoz. Más allá de estas lecturas, el periodista y escritor también disfruta de vez en cuando de libros y películas que podrían considerarse banales. Cree que es bueno hacerlo y los defiende frente a “determinadas producciones cargadas de mensajes supuestamente trascendentes”, que personalmente le estomagan.

Para Zarzalejos los placeres culpables no existen, más allá de aquellos que se experimentan a costa de la integridad física o moral de otras personas o con daño a animales o bienes comunes. Por tanto, él declara sus propios placeres al modo estoico: “todo con medida, nada en exceso”. Pero no los considera culpables en modo alguno.

Como otras miles y miles de personas más, no ha podido resistirse a la saga del arqueólogo más famoso del mundo. Zarzalejos reconoce acabar "de contemplar casi extasiado Indiana Jones y el Dial del Destino” y ser un fan "apasionado" de las aventuras de 'Indy'. “Lo importante de la cultura es que nos provea de herramientas para interpretar lo que ocurre, entender por qué sucede y dotar a la situación de un perspectiva”, explica a la vez que cita “las tesis de la teoría de la utilidad de lo inútil” de Nuncio Ordine.

Es verdad que, a veces, una película, un libro o una experiencia te decepciona, pero es lógico, natural y hasta conveniente

Elegir no siempre es fácil y, por ello, no le gusta mojarse con recomendaciones culturales y suele guardarse sus opiniones culturales para sí mismo, especialmente cuando desconoce los gustos de su interlocutor. “Es verdad que, a veces, una película, un libro o una experiencia te decepciona, pero es lógico, natural y hasta conveniente”, explica.

Que no le guste recomendar no implica que trate de esconder sus aficiones y placeres, aunque defiende que “los placeres íntimos” deben ocultarse, precisamente, porque lo son. Aún así, advierte a “aquellos que tratan de ocultarse” porque, dice, “siguen dominados por una cultura judeo-cristiana que no deja de ser un mecanismo de control de conciencias”.

En cuanto a los gustos de sus amigos y allegados, recuerda a su mejor amigo y antiguo compañero de carrera, al que considera prácticamente un hermano, y que es aficionado a todo tipo de manualidades. “Siempre me ha sorprendido su manera de matar el tiempo y su capacidad de ser un ‘manitas’”. Le fascinan de igual manera aquellas personas “con sensibilidad especial hacia los animales, en particular por los perros y caballos”. Él admite no lograr esa atención, pero las admira.