Rita Maestre: “‘Veep’ es la mejor serie sobre política que se ha hecho jamás”

La concejala y portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre (Madrid, 1988), lleva desde 2015 unida a la política y a la actualidad. En estos años, ha aprendido que esta última dirige el mundo, y que los periódicos son claves para mantener al día a la población. Sin embargo, reconoce que es cada vez más común que proliferen las fake news.

“Lo más importante para sobrevivir a las fake news es tener cierta templanza ante la inmediatez”, advierte en charla con infoLibre. Asegura que estas noticias se reproducen con tanta facilidad porque “consumimos información con una dinámica compulsiva, incluso narcotizante”. Para confirmar los hechos y que estos sean veraces es necesario tiempo para “garantizar que tienen alguna fiabilidad o no”, porque de lo contrario los medios de comunicación pueden convertirse en “campos de cultivo" para falsedades.

En definitiva, los medios de comunicación son grandes aliados para comprender la actualidad, pero Maestre cree que la cultura también puede ayudarnos. Pone como ejemplo la novela Klara y el Sol, la obra de Kazuo Ishiguro que indaga “en lo que nos hace humanos”. Esta obra, escrita después de que su autor fuera galardonado con un Premio Nobel, tiene como protagonista a Klara, una “Amiga Artificial” especializada en el cuidado de niños. “Habla de un futuro en el que unos robots enseñan a los niños a desarrollarse mejor, y aunque así dicho pueda parecer una cosa muy lejana, en realidad habla de una sociedad que está obsesionada con la tecnología, con el desarrollo y con la mejora tecnológica pero completamente replegada sobre los miedos ancestrales; sobre la seguridad y la identidad…”, comenta Maestre, quien además destaca que “lo hace todo desde la ternura”.

En cuanto al mundo audiovisual, reconoce que existen una infinidad de series que abordan la política internacional (y nacional, aunque en menor número). Sin embargo, se aleja de las series “típicas” como House of Cards o Years & Years. “Hay algunas series que tratan la política que son algo solemnes, es el caso de House of Cards o incluso Juego de tronos, la cual se puso de ejemplo como retrato del poder. Estas series hablan del poder como algo solemne, desde luego masculino, y con frases rimbombantes, pero se pierden la mayor parte de lo que es el poder, con sus juegos y sus luchas. A veces la política no es un señor fumando puros”, remarca.

Además, considera que en muchas ocasiones estas series muestran el mundo de la política desde una perspectiva “pesimista”, “catastrofista” e incluso “desincentivadora”. “No quiero que al asomarnos al mundo a través de la ventana de la cultura sea todo dramático y desesperanzador, por eso me gustan las películas o las series que reflejan la actualidad pero con un poco de humor y sin dejar de estar apegadas al terreno”, añade.

Así, propone algunas que tratan sobre política, pero de una manera más desenfadada y divertida. “Me gusta mucho la comedia Veep”, asegura. Firmada por Armando Iannucci y Simon Blackwell, esta comedia sigue de cerca el día a día de Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), una senadora que acepta el cargo de vicepresidenta de Estados Unidos y al hacerlo descubre lo poco preparada que está para desempeñarlo. Con varios Emmy y Globos de Oro, Maestre la premia como “una de las mejores series sobre política que se ha hecho jamás”.

Continuando con las comedias políticas, Maestre nombra Parks and Recreation y Vota Juan. La primera de ellas está filmada a modo de falso documental y se centra en Leslie Knope (interpretada por Amy Poehler), una funcionaria del departamento de Parques y Recreación de la ciudad ficticia de Pawnee, en Indiana. La segunda miniserie se ambienta en este lado del charco, concretamente en España. Su protagonista, Juan Carrasco (Javier Cámara), es un ministro de Agricultura que -sin experiencia y tirando de improvisación- decide presentarse a las primarias de su partido con el objetivo de llegar a presidente del Gobierno.

La ciudad es nuestra es otra de las recomendaciones que nos hace Maestre. Es la última creación de David Simon, que llega veinte años después de The Wire. La trama, basada en una investigación periodística real, retrata el repunte de la corrupción de un cuerpo policial de élite. “Creo que es capaz de reflejar bien los problemas actuales, y desde luego duros, como son la corrupción o el totalitarismo”, apunta.

Alejándose esta vez un poco de la política pero no de la comedia, reconoce que también le apasiona The Marvelous Ms Maisel (o La maravillosa Sra. Maisel), una serie sobre una mujer que descubre su talento para la comedia. “Es una serie inteligentísima que me reconcilia un poco con las ganas de vivir”, afirma. Además, para terminar con lo cómico, sugiere que veamos este verano Bojack horseman, la serie animada que tiene como protagonista a un caballo.

“Desde luego que la cultura te puede ayudar a no sucumbir, a tener referentes, a mirar en lo que ha pasado antes o imaginar otros mundos”, asegura. Pero también cree que la cultura -o al menos como la vive ella- no es solo una estrategia: "No tiene que tener siempre un papel defensivo. No es solo algo que utilizamos para parar el mundanal ruido y atrincherarnos o protegernos de lo que sucede fuera. La cultura sirve también fundamentalmente para divertirse, para entretenerse, para pasar un tiempo mejor, sobre todo cuando se comparte”. Para terminar, destaca emocionada que cuando la cultura se comparte “es una fuente de placer, una fuente de alegría” que nos puede ayudar a conocer a las personas de formas distintas. “Me gustaría reivindicar desde aquí la cultura. Nos alegra la vida. A mí, desde luego”, concluye.