El ilusionante e imborrable Yes we can de Barack Obama, el Labour isn't working que ayudó a Margaret Thatcher a llegar a Downing Street, o el pegadizo y musical I like Ike del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower. Indudablemente, algunos de los eslóganes políticos más recordados de todos los tiempos. En un año donde la ciudadanía está saturada de campañas electorales, con dos en menos de tres meses, y en el que los asesores tienen unas ganas increíbles de irse de vacaciones después de trabajar a destajo, escuchar cualquiera de estos eslóganes, por muy emblemáticos que sean, puede suponer un verdadero dolor de cabeza.

Por eso, desde infoLibre queremos hacerles un favor y dejarles descansar. Para ello hemos recurrido a la inteligencia artificial de ChatGPT con el objetivo de que les haga el trabajo a los expertos en comunicación y diseñe una campaña electoral para una hipotética repetición electoral en España. ¿Servirá lo generado por la máquina para ganar unos comicios o estarán los asesores obligados a volver de vacaciones para salvar a los partidos de una debacle provocada por la campaña de la IA?

¿Qué nos dice la máquina?

Objetivo: Nuestra campaña tiene como objetivo unir a la sociedad española en torno a valores compartidos, destacando propuestas que aborden los principales desafíos del país. Queremos presentarnos como una opción de liderazgo sólida, responsable y comprometida con el bienestar de todos los ciudadanos.

Lema de campaña: "Unidos por un Futuro Mejor: Por una España próspera, inclusiva y sostenible."

Ejes temáticos:

Prosperidad económica y empleo: Implementación de políticas que fomenten la creación de empleo y el crecimiento económico sostenible. Apoyo a pequeñas y medianas empresas para estimular la innovación y el desarrollo de nuevas industrias. Potenciar la formación profesional y la educación orientada a las necesidades del mercado laboral. Justicia social e inclusión: Garantizar una red de seguridad social sólida y accesible para todos los ciudadanos. Lucha contra la pobreza y la exclusión social mediante programas de ayuda y asistencia. Igualdad de oportunidades para mujeres, minorías y personas con discapacidad. Sostenibilidad y medio ambiente: Promover la transición hacia una economía verde, con inversiones en energías renovables y transporte sostenible. Compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Impulsar la protección de la biodiversidad y conservación de espacios naturales. Educación y cultura: Aumento de la inversión en educación para mejorar la calidad y accesibilidad del sistema educativo. Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico mediante el apoyo a las artes y la cultura. Promover la inclusión digital y el acceso a la educación en línea. Salud y bienestar: Fortalecer el sistema de salud pública para garantizar una atención médica de calidad y universal. Campañas de prevención y promoción de la salud para mejorar el bienestar general de la población. Apoyar la investigación científica y la innovación en el campo de la salud.

Estrategias de campaña:

1-Comunicación inclusiva: Utilizar una comunicación clara, transparente y accesible para llegar a todos los ciudadanos, utilizando tanto medios tradicionales como plataformas digitales.

2-Movilización en redes sociales: Fomentar la participación activa de los ciudadanos en las redes sociales para que compartan nuestras propuestas y valores con sus contactos.

3-Eventos locales: Realizar mítines y encuentros en diferentes ciudades y pueblos para acercar a los candidatos a los ciudadanos y escuchar sus preocupaciones.

4-Debates y discusiones: Participar en debates televisados y en línea para mostrar nuestra preparación y capacidad de liderazgo.

5-Campañas temáticas: Centrar la atención en temas relevantes para diferentes grupos de votantes, destacando cómo nuestras propuestas abordan sus necesidades específicas.

6-Alianzas estratégicas: Trabajar con otras fuerzas políticas o movimientos sociales afines para fortalecer nuestro mensaje y llegar a un mayor número de personas.

¿Cómo está la máquina?

Antes de entregarle la propuesta de la IA a alguno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones, infoLibre ha decidido enviársela a Verónica Fumanal, una de las mayores expertas en comunicación política de España, para comprobar cómo le iría al candidato que decidiera ponerla en marcha. Fumanal es licenciada en Ciencias Políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona, con un máster en Marketing Político, disciplina de la que además imparte docencia en varias universidades. La politóloga presidió hasta 2022 la Asociación de Comunicación Política (ACOP) y a lo largo de la última década ha asesorado a políticos tan relevantes como el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, colabora en numerosos medios de comunicación como la cadena SER, Telecinco, TVE o Cuatro.

En un primer vistazo, a Fumanal no parece haberle gustado demasiado la propuesta generada por la máquina. El eslogan es una parte fundamental en una campaña electoral y para la politóloga, el "Unidos por un Futuro Mejor: Por una España próspera, inclusiva y sostenible" propuesto por la IA, no da el nivel. "Es larguísimo y muy genérico, lo podría utilizar cualquier partido, sea de izquierdas o de derechas. Normalmente, cuando un eslogan o una campaña electoral sirve para todo el mundo, no sirve para nadie y por eso tiene poco efecto", opina. Además, explica que al ser tan genérico hace que el lema no cumpla uno de los puntos fundamentales de una buena estrategia de marketing: la diferenciación con respecto a tu posible adversario.

Como vemos, la IA no ha comenzado con buen pie, pero quizás mejore con las propuestas de campaña... aunque parece que no. De hecho, Fumanal ve de nuevo los mismos fallos que en el eslogan: "Al ser inteligencia artificial una lo que piensa es que va a ser muy osada o muy vanguardista e imaginativa, pero aquí no hay ninguna propuesta ni creativa, ni novedosa, ni que pueda solventar problemas reales". Por todo ello, piensa que estas propuestas demuestran que la inteligencia humana es "fundamental" pues, aunque las propuestas de la IA sí "contestan ciertas demandas de la ciudadanía", Fumanal está convencida de que "estos temas los firmarían la gran mayoría de los partidos situados dentro de los consensos científicos".

Por todo ello, la campaña de la inteligencia artificial no parece ideal para presentarse a unas elecciones generales. "Si esto me lo hubiera presentado un alumno, le hubiera dicho que es algo correcto pero que es demasiado generalista, tópica y típica", critica Fumanal. En este sentido, la propuesta de la IA no sería muy competitiva, según argumenta, ya que en una comunicación política cada vez más centrada en atraer la atención y en hacer campañas más especializadas y adaptadas al público objetivo". De hecho, a la politóloga, la propuesta generada por la IA le ha "defraudado un poco", así que, en caso de repetición electoral, los asesores no se van a librar de interrumpir sus vacaciones para ponerse manos a la obra.