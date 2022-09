Ana Pardo de Vera: “Al rey emérito hay que obligarlo a volver, a que aflore su fortuna y viva de ella”

Acaba de publicar novela, participa en distintos programas de debate en televisión y radio y escribe en el diario online Público, además de dirigir su aparato Corporativo y de Relaciones Institucionales. Ana Pardo de Vera (Madrid, 1974) es una de las periodistas más contrastadas del panorama mediático actual, no en vano, además de su vasta actividad en prensa y televisión, ha publicado libros acerca del rey emérito, el expresidente Zapatero y, muy recientemente —lo lanzó el 14 de septiembre de este año—, sobre corrupción.

Bajo el título Chantaje a una jueza (Espasa Libros), Pardo de Vera entrelaza la ficción y los hechos reales para, en sus propias palabras, evidenciar “el dolor que causa la corrupción en la gente anónima, que muchas veces no aparece en los periódicos”.

Con todo, la periodista habla en "Cómo lo ve" sobre eso, la corrupción, pero también sobre las elecciones en Italia, Alberto Núñez Feijóo —al que conoce bien porque lo ha seguido mucho en Galicia—, el proyecto de Yolanda Díaz, el eterno conflicto en el Consejo General del Poder Judicial o el cisma en Vox. Por ahí empieza el cuestionario.

Vox y Macarena Olona

"La ultraderecha se desgajó del Partido Popular. Siempre había estado dentro del PP y, con Vox, se hizo partido aprovechando unas crisis y unas coyunturas económicas o socioeconómicas no propias de España, sino del ámbito internacional. Vox tiene dirigentes muy preparados, pero tiene otros que lo son mucho menos y eso les está creando un cisma, pero yo no me confiaría. Estamos en un momento proclive para movimientos de antipolítica, como son los fascismos y movimientos de ultraderecha. Lo estamos viendo en Italia, concretamente, que creo que es la tercera potencia económica europea. Ya nos podemos preocupar si, realmente, acaba gobernando Meloni.

No hay que bajar la guardia con la ultraderecha. Si no es Vox, siempre habrá otra posibilidad. Hay mucha financiación que viene de fuera a la que le interesa desestabilizar. Putin es un ejemplo de ello. Ahora mismo, está mandando sicarios desde Libia para que envíen migrantes a Italia que ahonden en ese discurso fascista, racista y xenófobo, de forma que la ultraderecha consiga mayores logros.

En cuanto a Macarena Olona… No la veo liderando nada y, desde luego, lo que veo es una profunda deslealtad que va inherente a concepciones políticas o ideológicas como la ultraderecha: la deslealtad con los derechos humanos, pero también la deslealtad entre ellos. El movimiento de Macarena Olona contra los dirigentes de su partido es salvaje, pero como salvajes son los idearios fascistas".

Elecciones en Italia y la ultraderecha

"Un triunfo de Meloni puede revitalizar a Vox. No olvidemos, tampoco, lo que pasó en Suecia. Ganó la derecha sumando a la ultraderecha, que es el segundo partido, así que pueden gobernar. Entre España e Italia veo similitudes en valores culturales y diferencias en cuanto a que en Italia llevan sin una estabilidad política muchísimo tiempo, tanto con gobiernos socialdemócratas, como el de Matteo Renzi o Enrico Letta, como con gobiernos tecnócratas, como el de Mario Draghi o con gobiernos de derechas, se suponía que moderada, de Berlusconi.

El problema es que la gente ve que los gobiernos democráticos no les solucionan sus problemas, que vienen muy de base, son muy estructurales. Ni siquiera la socialdemocracia, que parecía ese intento de conciliar la propiedad privada —el capitalismo— con el socialismo y que, al final, se ha rendido a ese capitalismo. Todo eso ha explotado. No nos atrevemos con las grandes fortunas, no nos atrevemos con las grandes tecnológicas y, al final, la gente busca alternativas en mensajes muy fáciles, los populismos y los fascismos, que consisten en hacer política con el miedo al migrante, con el miedo al extranjero, etcétera".

Berlusconi

"Es curioso que un "putero", un corruptor de menores, un tipo absolutamente corrompido, ya, en su esencia y dueño de tantísimos medios de comunicación que le permitieron manejar la política a su antojo sea considerado, ahora, un moderado. ¿En qué punto estaremos? No olvidemos, por otra parte, que Berlusconi ha sido un gran amigo del Partido Popular. Estuvo en la boda de la hija de Aznar y veraneaba con él en el yate. Berlusconi era considerado un dirigente legítimo. En mi opinión ya era un corrupto, tenía múltiples causas judiciales".

Rey emérito

"Al rey, al final, habrá que enterrarlo. Es que él sigue siendo rey, según una ley del gobierno de Mariano Rajoy, por lo tanto, les guste o no, el rey emérito es rey y tendrá que tener un funeral de Estado, salvo que cambien esa ley, cosa que se les ha pedido desde muchas instancias, pero que parecen no asumir ni el PP ni el PSOE.

Estamos en el siglo XXI… Decisiones como exiliarlo o mandarlo fuera son antediluvianas, como también lo es la institución monárquica, pero esto es una opinión mía personal, que, por supuesto, me declaro completamente republicana. Pero más allá de eso, es una cuestión de derechos humanos. Juan Carlos I tiene la edad que tiene y se puede morir en cualquier momento, aunque está muy bien y, como persona, le deseo todos los años de vida que pueda tener y que los viva en la mejor de las situaciones. No tiene ningún sentido que esté fuera. Ahora bien, se dice que el Gobierno y la Casa Real, su hijo Felipe, no quieren que vuelva, entre otras cosas, por los paparazzi, etc. Por ahí hay que pasar seguro. Pero, ¿y si él no quiere volver? Y si él solo quiere, como ha dicho, establecerse allí y volver de vez en cuando a tocar las narices, como quien dice… Porque Emiratos Árabes no es que tenga paraísos offshore, es que es un Estado offshore, y Juan Carlos tiene una fortuna que desconocemos y que está siendo gestionada en Emiratos. Si deja Emiratos, no puede gestionar la fortuna porque, por supuesto, gestionarla supondría que aflorase en estados democráticos como España.

Lo que habría que hacer es obligarlo a volver. Obligarlo a que dé la cara ante tantísimos españoles y españolas juancarlistas, que están muy cabreados porque se les ha engañado durante 40 años, e intentar que hiciera una vida normal, con la mínima aportación del salario público. Si tiene su fortuna, que la aflore y que veamos con toda su crudeza lo que tiene y que viva de eso. Si no lo hace, lo que al final parece es que él es el bueno al que no le dejan que venga cuando, en realidad, tiene toda su fortuna gestionada por un Estado offshore".

Moreno Bonilla y el impuesto sobre el patrimonio

"El tema fiscal en España es muy complejo y, realmente, uno puede caer en la trampa de la derecha y pensar: "Les quitamos el impuesto a los ricos y, al final, en la comunidad autónoma de Andalucía solo supone 100 millones de euros frente a los 17.000 millones que tiene Andalucía de presupuesto". Ojo, puede ser discutible si el impuesto de patrimonio es válido o no teniendo en cuenta que hay muchos países no gobernados por la derecha que también lo han suprimido. Ese es un debate aparte y está bien que se discuta, pero no creo que en este momento España pueda permitirse la supresión del impuesto de patrimonio en ninguno de sus territorios. Primero porque España tiene un índice de recaudación fiscal siete puntos menor al de la media de la Unión Europea, y la Unión Europea siempre nos reclama que tengamos una fiscalidad similar a la de la media de la UE. Y, segundo, porque estamos en un momento de crisis, de economía de guerra, y el Estado necesita muchísimos recursos para poder subsidiar o ayudar a aquellos que no llegan, ni siquiera, a hacer una cesta de la compra cuyo precio es salvaje. Por lo tanto, este debate, en este momento, no correspondía. Es evidente que es una campaña electoral envenenada de la derecha y, en otro orden de cosas, nos viene a confirmar que aunque Feijóo y Moreno Bonilla hablen más bajito que Ayuso, la ideología es la misma y sigue siendo completamente neoliberal".

Alberto Núñez Feijóo

"Queda un año para las elecciones y creo que Feijóo lo va a aguantar bien más allá de que sea una persona más o menos preparada de lo que esperábamos. Yo lo conozco muy bien porque soy gallega y lo he seguido siempre, conozco perfectamente su trayectoria. Conozco perfectamente cómo se han subvencionado los medios en Galicia para que no hubiese prácticamente crítica alguna ni fisuras en el mensaje de que Feijóo era el gran gestor y el gran moderado, cuando, en realidad, es un gran gestor de sí mismo y eso lo va a seguir siendo, también aquí.

Pero ojo a cómo va a aguantar porque, ya hoy, estamos asistiendo a gestos absolutamente antidemocráticos por su parte como el de no querer aclarar si cobra o no un salario del partido. ¿Adónde hemos llegado?

Además, no olvidemos una cosa. La inflación se lleva a gobiernos por delante. No depende de lo que tengas enfrente. Se basta sola. Muchas veces no es culpa de los gobiernos. Yo creo que este gobierno está haciendo cosas. Son hechos probados: los ERTE, los acuerdos sociales, las ayudas al transporte, las ayudas a la factura energética, etc. La excepción ibérica, por ejemplo, se ha peleado mucho en Bruselas. En resumen, creo que Feijóo sigue teniendo posibilidades de gobernar".

Cómo se gobierna en España

"España es un país muy corrupto. No lo digo yo, lo dicen los índices de organismos internacionales. También es verdad que somos una democracia joven, pese a todo. A pesar de que tengamos ahora cuatro reyes y pese a que hayamos pasado una dictadura desde una presunta transición modélica, las estructuras del franquismo, en muchos casos, siguen presentes. En el poder judicial, muchos jueces se acostaron franquistas y se levantaron demócratas por arte de birlibirloque. Eso también influye. No se han hecho los deberes respecto a la memoria democrática. Todo eso va creando un caldo de cultivo y va manteniendo determinadas estructuras que son corruptas per se. Y no hablo solo de la corrupción económica, que también, hablamos de corrupción moral, de corrupción ética y de corrupción política.

Tenemos que entender que la corrupción es inherente al ser humano y va a haber siempre corrupción. Las democracias lo serán más o menos en función de cómo respondan ante ella. Yo lo que trato de reflejar en la novela es precisamente eso. No existen los casos aislados. Corrompidos, corruptores, modus operandi… No existen los casos aislados. Siempre hay una estructura detrás. Y luego, el dolor que causan en la gente. Eso, muchas veces, no aparece en los periódicos porque el periodismo, naturalmente, tiene su propio funcionamiento y trabaja con los hechos probados, así que la ficción ahí ayuda mucho. En este caso, en Chantaje a una jueza, es una ficción inspirada en hechos reales, siempre con la intención de que la gente conozca cuánto daño hace la corrupción a personas anónimas con nombres y apellidos, cuánto destruye y cuánto se va llevando por delante".

Yolanda Díaz y Sumar

"Confío en que su programa nos dé unas mejores memorias económicas, que, al final, es lo que está mirando ahora todo el mundo. Necesitamos saber si lo que pretenden hacer va a ser una reforma coyuntural o una reforma estructural. Yo creo que ambas son compatibles. Evidentemente, hay una coyuntura de emergencia económica y tiene que haber medidas coyunturales, como la rebaja de los impuestos de hidrocarburos o las ayudas al transporte, pero también tiene que haber un plan estructural.

El cambio climático, sin ir más lejos, ya lo tenemos aquí, ya es emergencia y necesita una serie de visiones políticas que solo reformas a largo plazo pueden generar. No es sencillo. Me genera mucha curiosidad cómo van a plantear eso, cómo van a presentarlo de forma que la gente se lo crea y lo asuma como necesario, cómo lo van a explicar, qué labor de pedagogía van a hacer… No solo la pedagogía cultural, sino la pedagogía económica".

Fragmentación en la izquierda

"Solo hay que irse al Ayuntamiento de Madrid para saber cómo es el tenderete de las ofertas de lo que queda de la izquierda en Madrid. Es absolutamente lamentable. Los analistas políticos y los periodistas estamos hartos de dar a conocer cómo la división penaliza —sobre todo— a la izquierda. Porque la derecha, por su parte, se mueve por intereses, ya lo han demostrado, y enseguida tienen el afán de unirse, de concentrarse de nuevo. La base del voto incluso en las peores épocas de la derecha es prácticamente inamovible y la de la izquierda, en cambio, no. La izquierda va de vaivenes. Yo detecto mucho personalismo, en general, entre líderes de izquierdas y no me refiero solo a los cargos políticos, sino a asesores, a figuras relevantes y a opinólogos, entre comillas. Detecto muchas ganas de que no sea un proyecto común".

Cataluña

"En Cataluña hay que convivir con la división que existe entre independentistas y no independentistas. No hay solución y no lo digo yo. Ya lo dijo, en su día, Ortega y Gasset. Hay que lograr una convivencia y esa convivencia pasa por hacer mucha política. Ahora, el independentismo está en un momento en que después del procés y, sobre todo, después de los juicios del procés, está noqueado y todavía quedan pendientes procesos judiciales.

Pero, ahora mismo, estamos en otra pantalla y lo que hay es una lucha partidista entre los independentistas que quieren continuar la vía unilateral y los que han apostado por el diálogo con el Estado porque no quieren, primero, más dolor y porque, además, han asumido correctamente que no basta con tener un 51%, que para emprender una vía unilateral necesitas más apoyos y que la salida más legítima puede ser el referéndum, que para mí lo es. De hecho, el 80% de la población catalana está a favor de ese referéndum: independentistas y no independentistas. Sin embargo, no olvidemos que el PSC ganó las elecciones, otra cosa de la que ERC es muy consciente. Por eso trata de desactivarlo apostando por la vía del diálogo".

Renovación del CGPJ

"Yo apuesto por la dimisión de todos sus miembros. No solo de Carlos Lesmes. Hay quien dice que los magistrados progresistas, los que quieren el cambio, no tienen la culpa. Claro, no tienen la culpa, pero llevan 4 años cobrando lo que no les corresponde. Para empezar, es dinero público, con lo que es una forma de corrupción. Apoderarse de dinero público que no te corresponde por las leyes, por la ley primera, la Constitución, es corrupción. En segundo lugar, aquí quien tiene la legitimidad, pese a que habrá cometido errores, es el PSOE, que ganó las elecciones. El poder judicial, les guste o no —y, además, es el mejor sistema— es elegido, en parte, por el pueblo soberano, que radica en el parlamento. Entonces, si el poder soberano ha dado una mayoría a un gobierno de izquierdas, el PP se tiene que aguantar y asimilar que ya no tiene la mayoría en el parlamento y, por lo tanto, no le corresponde elegir a esa mayoría de jueces que debe elegir el parlamento. Es una cuestión de legitimidad democrática y el PP se la está cargando".

Irán, Mahsa Amini y la respuesta internacional

"Cabría esperar una respuesta internacional. La hemos visto en otros lugares. Lo que pasa es que parece que cuando son estados tan poderosos, como es el caso de Irán, hay violaciones de derechos humanos y nadie se pronuncia.

Es muy complicado y muy duro lo que le ha pasado a Masha Amini. Yo lo lamento muchísimo y me lo creo completamente. El informe de la autopsia es demoledor, dice que tenía golpes en la cabeza, etc. Me preocupa mucho, también, cómo van a ser reprimidas las mujeres que están protestando a cara descubierta, quemando los velos, cortándose mucho el pelo… Son cosas que allí están prohibidas para las mujeres. A lo mejor ahora hay un momento de parón de la represión porque están las cámaras internacionales mirando, pero cuando nos olvidemos o pasemos a otra pantalla —porque eso también es muy típico— empezará la represión real contra esas mujeres, de las que estoy segura se están quedando con sus nombres y apellidos".