Ernesto Ekaizer: "No nos quitaremos la crispación hasta diciembre... por lo menos"

El periodista y escritor Ernesto Ekaizer (Buenos Aires, 1949) considera que el resultado de las elecciones de este domingo afectará a diferentes cuestiones claves como el calendario electoral, el liderazgo dentro del PP y acercará el acuerdo de las fuerzas a la izquierda del PSOE. En su actividad profesional, este veterano periodista se ha especializado en sus libros en lo que él mismo califica como sus Episodios Nacionales. Comenzó su investigación sobre ellos en 1985 con un volumen dedicado a Rumasa y desde entonces ha publicado otros 16 títulos. El último, Operación Jaque Mate (Ediciones B), traza un exhaustivo recorrido sobre las maniobras políticas, policiales y judiciales llevadas a cabo para librar al PP de Mariano Rajoy de sus causas penales y perjudicar a sus rivales políticos.

Campaña electoral 28M

“Esta no es una campaña normal. Su eje es lo que yo llamo la madrileñización del 28M: la presentación de Isabel Díaz Ayuso como la representación de los parabienes de la sociedad capitalista, la propiedad privada, la negación de la existencia de la lucha de clases y de la igualdad social, la necesidad de terminar con el comunismo y el marxismo, y también, llegado el caso, de ilegalizar a partidos o coaliciones electorales como EH Bildu. En la Puerta del Sol, si vas a las elecciones de 1936, verás un cartel encima de la cafetería de La Mallorquina, donde estaba el rostro de Gil Robles y decía ‘dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande’ y los argumentos eran los mismos: la defensa de la propiedad privada y terminar con la anarquía, el comunismo y el marxismo. Misma historia. Veremos si los españoles la han comprado o no”.

Sumar y Podemos

“Van a ir juntos a las elecciones generales de diciembre que no sé si, como me informan a mí, serán el 3 de diciembre. Pero irán juntos, no tengo dudas sobre ello. Este acuerdo es fundamental, ya que si realmente tanto Pablo Iglesias como Yolanda Díaz quieren dar una batalla por la continuidad del Gobierno de coalición en diciembre se debe llevar a cabo. Tendrán sus más y sus menos y sus problemas en las listas, pero habrá acuerdo para ir juntos en las generales”.

Crispación

“La crispación es un componente muy importante de la política española. Ha aumentado o ha sido constante en esta legislatura porque el PP ya apostó por que no hubiera un Gobierno de coalición. Y cuando ya hubo un acuerdo, apostó por que no duraría nada. Entonces la estrategia de Casado era apoyarse en las instituciones del Estado, sobre todo las judiciales, para bombardear al Ejecutivo y hacerlo caer. Hubo una táctica golpista: amenazó y dijo que iba a haber un rescate de España. Y toda esa estrategia de crispación fracasó. La crispación seguirá después de este domingo, probablemente con mayor intensidad en función de los resultados. Hasta diciembre, por lo menos, no nos quitamos la crispación. Después, ya veremos en función de quien gobierne".

Liderazgo de Feijóo

“Alberto Núñez Feijóo no está consolidado en el PP. Hay liderazgos de Juanma Moreno en Andalucía y, desde luego, de Isabel Díaz Ayuso. No digo que no tenga su oportunidad, y en principio la tendrá en diciembre. Pero una parte importante de la estrategia política de Ayuso es competir con sus propios rivales dentro del partido. Toda su campaña de los últimos cuatro años consiste en mostrar que ella es la Margaret Thatcher que tiene la capacidad para enfrentarse a Pedro Sánchez. Y esa imagen no se construye si no hay un objetivo detrás, sea 2023 o 2025 o el que fuere. Puede no abrirse una crisis inmediata dentro del PP en la medida en que los barones apoyen a Feijóo. Pero, en función de los resultados del 28M, puede darse una batalla por hacer primarias en el PP para decidir el mejor candidato para enfrentarse a Sánchez en diciembre. Es una alternativa. Dependerá mucho de los resultados y de la avidez y ansiedad de los protagonistas en esta historia, que no son pocos”.

Operación Jaque Mate

“Tras leer el libro, la pregunta que uno se puede formular es qué supone para la democracia y el Estado de Derecho el estado de cosas que impera en este país a partir del año 2011, particularmente desde el triunfo de Mariano Rajoy en las elecciones. Para mí, la respuesta es muy clara: se ha instaurado en España un Estado judicial. El estamento judicial español es el que menos ha sufrido durante la transición, es el que menos se ha puesto a tono con la transición política y el que menos se ha renovado. Podemos decir que la gran contribución de Mariano Rajoy es consolidar ese Estado judicial controlado por la derecha. Esto es a partir de una actividad que es muy personal, que tiende a defender al PP en la persona de Rajoy, o de Aznar, en la persona de todos aquellos que dirigían la organización y contra adversarios y amenazas”.

Policía “patriótica”

“El caso Villarejo saca a luz un espejo de la sociedad de los banqueros, de los empresarios, de los políticos, del PP especialmente, de la Policía y de la instrumentalización del ministro de Interior por parte de los conservadores. El PP crea una policía pepera. No es una policía paralela, no son cuerpos que funcionan al margen de las instituciones del Estado. El PP convierte el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía y las unidades policiales que dependen de ella, en una gran cloaca. No es que haya cloacas, es el Ministerio del Interior, institucionalmente, el que se convierte en una cloaca. El libro es la investigación, la crónica, y aporta detalles, por supuesto inéditos, y algunos audios que son muy reveladores, que no se conocían y que forman parte de una serie de grabaciones que seguirán saliendo y conociéndose porque esto todavía tiene mucho recorrido”.

El juez García-Castellón

“El caso Tándem-Villarejo ya lleva casi 40 piezas, que se dice pronto. En un momento determinado, los fiscales advierten que aparte de perseguir a los delincuentes, tienen que perseguir a los jueces. Primero, ocurre con el juez De Gea, que es el primero a cargo del caso, y después con García-Castellón desde su llegada al juzgado. Los fiscales tienen muchas dificultades en investigar a Villarejo y a toda la banda criminal, entre los cuales hay policías muy relevantes, empresarios y políticos. Se desarrolla una batalla entre el juez y los fiscales, hasta que estos se dan cuenta de que el juez tiene una manera muy peculiar de contaminar el procedimiento, de arruinarlo y de darle a los acusados elementos para pedir la nulidad del procedimiento y eso pasa por filtrar información a los medios. La sustitución de Diego de Gea por García-Castellón es aún más complicada porque éste tiene más tablas y las va a utilizar para torear a los fiscales e ir minando desde dentro el caso Villarejo”.

García-Castellón y el PP

“Es muy importante el papel que jugó Manuel García-Castellón respecto a los fiscales y en la propia salida del fiscal Ignacio Stampa. El juez García-Castellón estaba destinado en Roma. El por entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, que tiene una amistad con él, le dice: 'Manolo, nos están dando', al PP se refiere, 'hasta en el carnet de identidad y tienes que volver a hacerte cargo del juzgado'. Catalá lo hace porque recibe en el Consejo de Ministros quejas del ministro del Interior, Fernández Díaz, y de la de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En el sentido de '¿qué está pasando? porque parece que la Audiencia Nacional sólo funciona para darle patadas en el culo al PP'. Y esto no puede ser y García Castellón le debe al PP muchísimo, casi 15 años de estadía en el exterior. No tiene otra alternativa que regresar y lo hace en 2017 para hacerse cargo del Juzgado que lleva los principales casos de corrupción del partido y se convierte en el portero del PP, en términos futbolísticos”.

El fiscal Ignacio Stampa

“Ignacio Stampa empieza la investigación en abril de 2017. Al poco tiempo de empezarla se da cuenta de que es un caso demasiado grande e importante, con muchísimas ramificaciones, y pide ayuda a Manuel Moix, que es su jefe. Le pide que nombre a otro fiscal para que se hagan cargo los dos: Moix accede a esa petición y nombra a Miguel Serrano, otro fiscal anticorrupción, para que lleven juntos el caso. La situación es que se crea un falso Stampagate, cuyo objetivo consiste en terminar con Ignacio Stampa porque es considerado demasiado independiente, demasiado joven y quizás demasiado inclinado a superar los límites institucionales normales. Finalmente, la fiscal general del Estado, el 27 de octubre del 2020, le deniega la plaza fija que solicitaba en un concurso porque él estaba de manera provisional y utilizan este mecanismo para quitarle el caso Villarejo. Así se lo cargan”.

Villarejo

“Villarejo es una pieza, no la única ni es la institucional. Villarejo trabaja como francotirador, tiene dos objetivos: uno es recopilar información para uso político, y otro es derivar una rentabilidad personal y convertirlo en un negocio capitalista perfectamente establecido en una corporación. Podemos decir que este sistema al final se ha venido abajo, porque la investigación del caso Tándem-Villarejo aflora dentro de este sistema y este es el objetivo de todos los poderes afectados para tumbar esa investigación. Realmente la instrucción del caso es un espejo de la sociedad, de cómo funcionan las empresas, los bancos, el capitalismo español. El uso de información confidencial como material de extorsión es una cosa que ya conocíamos en los años 90. A medida que todo eso ha aflorado, el Estado de Derecho se ha visto con el culo al aire. El problema es si vamos a sacar enseñanzas o no de esto. Esta es la gran cuestión”.

El papel de las empresas

“El negocio de Villarejo, la extorsión, necesita información. Las empresas juegan un papel muy relevante cuando la causa empieza, a partir del primer año, a incorporar a todos los que pagan a Villarejo en el sector financiero: el Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria, La Caixa, Repsol, Iberdrola o Planeta. Cuando eso empieza a aflorar, las presiones sobre la Fiscalía y el juez son intensísimas. El que García-Castellón vaya minando desde dentro es la causa de que los principales responsables sean exonerados después de estar imputados un tiempo. Es un mecanismo muy útil, muy socorrido. Aparentemente es un juez inflexible, llama a declarar a los presidentes de las empresas, pero lo tiene imputado un tiempo y luego ya va viendo cómo arreglárselas para desimputarle. Los presidentes han quedado todos fuera, excepto Francisco González, que es el de mayor edad y no sabemos si en realidad se está jugando a que muera, porque en algún momento se tendrá que morir”.

Consecuencias del escándalo

“La sentencia de Gürtel permitió una moción de censura que terminó con el Gobierno de Rajoy, pero el PP se ha regenerado a sí mismo no reconociendo nada de lo hecho. No sólo eso, sino que toda la trama del PP en la Operación Kitchen ha quedado al descubierto. La participación de María Dolores de Cospedal, sus relaciones con Villarejo han quedado clarísimas, pero no se sentará en el banquillo y se sentarán quienes están amortizados. Desde ese punto de vista, no ha habido consecuencias. No sé lo que hubiera pasado en otros países, pero sí puedo apuntar que al expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, le acaban de confirmar la sentencia de apelación por un escándalo político financiero y va a cumplir una pena de prisión domiciliaria con una pulsera telemática. Esto aquí sería imposible. Ni Aznar ni Rajoy, y especialmente Rajoy, por todo lo que tenga que ver con Operación Kitchen, han sido citados a declarar en investigación”.

Futuro de la causa de Villarejo

“Quedan muchas sorpresas importantes porque realmente es muy poco lo que se ha desencriptado. El trabajo de desencriptación no es fácil y requiere unos medios técnicos que no son muy normales, por lo tanto ha llevado su tiempo. Pero aparte del problema técnico, que se resuelve porque existen esos medios, existe una gran cantidad de documentación que no está en este momento en la causa. Está en la causa, pero no está disponible y quedan muchas sorpresas. Podemos preguntarnos si todo lo que sabemos es lo que se ha publicado o lo que ha aparecido en el procedimiento judicial Tándem-Villarejo. La respuesta es que no todo lo que conocemos es el final. Tendremos mucha más información. Es muy probable que esa información, que está disponible en varios sitios, termine conociéndose”.